「総合型選抜・学校推薦型選抜」がついに過半数の53.6％に。進学個別指導塾TOMAS、多様化する大学入試を勝ち抜くための「完全1対1個別指導 夏期講習」受付開始

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年5月11日（月）より、「完全1対1個別 夏期講習」（2026年7月20日（月）～8月31日（月））の受付を開始いたしました。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/event/summer_courses/）

■背景：推薦・総合型選抜が53.6％に。多様化する大学入試に求められる「個別最適化」

文部科学省が発表している「令和7年度国公私立大学入学者選抜実施状況」によると、大学入学者における総合型選抜と学校推薦型選抜を合わせた入学者は全体の53.6%に達し、入試形態の多様化が進んでいることがわかります。また、英検をはじめとする民間英語検定の活用や記述式問題の比重増加などが進んでおり、志望校によって求められる対策が極めて多様化しています。こうした入試形態の多様化が進む中、「一人ひとりに最適化された戦略」の重要性がかつてないほど高まっています。

■TOMASの夏期講習：合格から逆算した個別戦略で「行ける学校」から本当に行きたい「夢の志望校」へ

TOMASが大切にしているのは、今の成績で届く「行ける学校」で妥協するのではなく、本当に行きたい「夢の志望校」へ生徒を導くことです。7月20日からスタートする夏期講習では、一人ひとりの志望校や得意・不得意をふまえ、合格までの最短距離を示した個人別カリキュラムを作成。厳選された講師による完全1対1の個別指導により、自分では気づけない弱点の補強から、難関校突破に必要な過去問演習まで、ムリ・ムダのない対策で夢の志望校合格をサポートします。

■開催概要

■講座名：完全1対1個別指導 夏期講習

■開催期間：7月20日(月・祝)～8月31日(月)

■開催校舎：TOMAS全校（首都圏駅前108校）https://www.tomas.co.jp/class/

■特設ページ：https://www.tomas.co.jp/event/summer_courses/ (https://www.tomas.co.jp/event/summer_courses/)

■会社概要

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp