ノベルティOEMを手掛ける大同至高株式会社が、『オーロラレプリカチケット』を新商品として発表。大人気のレプリカチケットに高級感のある新タイプが仲間入りしました。
『オーロラレプリカチケット』は、お客様のイメージにあわせてオリジナルデザインで作製します。
450種以上のオリジナルグッズラインアップを持つ、オリジナルグッズや販促品・小売り商品のOEM/ODMができる大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、推し活グッズの新商品として『オーロラレプリカチケット』を発表しました。オーロラの輝きが目を引く、インパクトのある推し活グッズです。
詳細を見る :
https://ddsp.jp/product/goods/photo/593-02.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0805&utm_content=593-02
商品概要
虹色に輝くレプリカチケット
角度によって輝きが変わる、オーロラ仕様のレプリカチケットです。
チケット風カードとしてイベントやコンサートの思い出を形に残してくれます。
オーロラフィルム貼り
裏面にオーロラフィルムを貼ることで、オーロラの輝きを表現しています。
全面フルカラー印刷が可能
全面フルカラー印刷が可能で、OEM/ODMのオリジナルグッズ・オリジナルノベルティとしてキャラクターや写真を入れて作製することができます。
〈デザイン作成例〉
ライブチケット風デザイン
航空券風デザイン
[表: https://prtimes.jp/data/corp/142815/table/41_1_2d507ef8e579dc530c363273a0dd8b5a.jpg?v=202605131152 ]
おすすめの使用シーン- イベントの入場特典として
- コンサートの物販商品として
- 郵送ダイレクトメールに封入するノベルティとして
- コラボショップの購入特典として
ライブ・コンサートの来場特典や物販に最適なクリアチケット風カード
レプリカチケット特集
累計【130万枚以上】の売上枚数の実績がある、大同至高の大人気オリジナルグッズ『レプリカチケット』の特集ページです。
レプリカチケットとは、PP製のチケット風カードです。
ライブやコンサートの電子チケット化が進む中、形に残るレプリカチケットは、物販や来場者特典として多数ご採用いただいています。
PP製のため、紙と違って透明を活かしたデザインができます。また、紙製のものと比べて丈夫で水や汚れに強いため、会場で受け取っても折れたり汚れたりすることもなく持ち帰ることができます。
箔押しの加工を施したり、オーロラフィルム貼りをしたり、様々な仕様で作製可能です。
オリジナルレプリカチケット作成なら推し活グッズ売上実績12億円以上の大同至高にお任せください。
詳細を見る :
https://ddsp.jp/product/special/replica-ticket.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0805&utm_content=593-02
オーロラレプリカチケットのサンプル請求は無料
大同至高株式会社では、商品のサンプル請求、お見積りは無料です。他にも数多くのオリジナルグッズをご用意しております。まずは、無料のサンプル請求から。
■無料サンプル請求フォームはこちら
https://form.ddsp.jp/public/application/add/263(https://form.ddsp.jp/public/application/add/263?posi=pressrelease-button-omitsumori&Public%3A%3AApplication%3A%3AUserenquete_D__P__D_Enquete.attribute170=593-02_%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0805&utm_content=593-02)
■オーロラレプリカチケットの商品詳細はこちら
https://ddsp.jp/product/goods/photo/593-02.html(https://ddsp.jp/product/goods/photo/593-02.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0805&utm_content=593-02)
【本件に関するお問合せ先】
大同至高株式会社
メールアドレス：d-net@ddsp.jp
FAX：052-792-8845
【大同至高株式会社とは】
大同至高株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川瀬康輝）は、創業91年の印刷会社でプラスチックシートへのUVオフセット印刷・UVシルクスクリーン印刷技術を活用し、アイデア販促品・ノベルティ・オリジナルグッズの作製を手がけています。
グッズ製作会社をはじめ、レコード会社、芸能事務所、ゲーム会社、イベント運営企業など、エンタメ業界を中心に多くのお客様にご採用いただき、販売グッズからキャンペーンノベルティまで多彩な用途でお客様の想いを形にしてまいりました。450点以上の豊富な商品ラインアップに加え、推しのイメージカラーやキャラクターモチーフを活かした完全オリジナル形状での作製も承ります。
ファンの想いを形にするコレクショングッズ、持ち歩きたくなる推し色アイテム、イベントで映える応援グッズなど、“推し活”をより楽しく、より特別にするグッズの作製なら、大同至高にお任せください。
【大同至高株式会社について】
名称 ：大同至高株式会社
代表者 ：代表取締役 川瀬康輝
所在地 ：〒463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目448
創立 ：昭和28年12月24日
資本金 ：1,000万円
Tel：052-792-8841 / Fax：052-792-8845
▼大同至高株式会社
https://ddsp.jp/(https://ddsp.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0805&utm_content=593-02)
▼小ロット専門店「Do!SHOP」
https://ddsp.jp/do-shop/(https://ddsp.jp/do-shop/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=R0805&utm_content=593-02)
▼植物由来の環境配慮素材が誕生「PLAの大同至高株式会社」
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▼幅広いオリジナル販促品やノベルティの作製・OEM「もっと!!大同至高グッズ」
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▼オリジナルグッズ・ノベルティデジタルカタログ一覧
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