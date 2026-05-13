【最新版eBook公開】監査・会計部門のAI導入はなぜ成果につながらないのか？ データスニッパーが「AI活用ステージ診断」を公開

SwiftLink株式会社

SwiftLink株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 智史）が営業支援を行うDataSnipper B.V.（本社：オランダ、代表取締役：Vidya Peters、以下：DataSnipper ）は、監査・会計部門向けの最新eBook「監査・会計のためのAI活用ステージ診断」を公開しました。

本eBookでは、AI導入が進む一方で、現場で十分な成果に結びつかない背景を整理し、監査・会計チームがAIを段階的に実務へ定着させるための考え方を解説しています。

【eBookを公開した背景】

2025年以降AI導入は急速に広がった一方で、多くの現場では「導入したものの、表面的な利用にとどまり、投資に見合う成果が見えにくい」という課題が生じています。

特に監査・会計業務では単純な自動化だけでなく、レビューのしやすさ、根拠の追跡性、判断の妥当性、業務標準化まで含めて設計しなければ、全社展開や実務定着が難しくなります。

データスニッパーのeBookでは、こうした現場課題を踏まえ、AI活用を「実験」で終わらせず、成果に結びつけるためのステップを整理しています。

【eBookの内容】

▶︎本eBookでは、次のようなテーマを紹介しています。

- AI導入の4つのステージと、段階的に進めるためのポイント- 成果を左右するのは、導入スピードではなく「準備」である理由- 作業単位の自動化から、自律・連携型AIエージェントによる自動化への流れ- AIが高度化しても、人の判断が不可欠である理由- 監査・会計の現場ですぐに活用できる、具体的な自動化機能のユースケース

eBookのダウンロードはこちら :https://www.datasnipper.com/jp/resources/ai-maturity-model-ebook-jp?utm_source=swiftlink&utm_medium=referral&utm_campaign=ai-maturity-model-jp

▶︎このような方におすすめです

・監査法人でAI活用の方向性を整理したいパートナー、マネージャー、現場責任者

・経理・財務・内部監査部門で、AI導入を検討している責任者

・J-SOX、内部統制、決算・開示業務の効率化と品質向上を両立したい方

・AIを導入したものの、現場定着や投資対効果の見せ方に課題を感じている方

「データスニッパー」について

DataSnipperは、AIを搭載し、監査・会計業務における証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のデジタル監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界175ヶ国以上、60万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

会社概要

SwiftLink株式会社

「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。

設立 ：2024年1月22日

代表者：代表取締役 田中 智史

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ｖ3階

ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/

事業内容：日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポート

DataSnipper B.V.

2017年、監査に関わる方が直面する繰り返しの手作業や非効率なデータ処理の課題を解決するために設立されました。同社のミッションは、「信頼できるデータを迅速に検証し、より良い意思決定を支援すること」です。これを実現するために、データの出所を明確にし、文脈を持たせることで、データの信頼性を高めることを目指しています。

社名：DataSnipper B.V

設立 ：2017年

代表者：CEO Vidya Peters

日本法人統括：砂山源樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階

ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp

事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

本件に関するお問い合わせ先

SwiftLink株式会社（データスニッパー事務局）

メール：business@swiftlinkglobal.com

お問合せ：https://www.swiftlinkglobal.com/contact-ja