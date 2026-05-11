株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、このたび、牧野 正幸氏が新たに顧問に就任したことをお知らせいたします。

■就任背景

ジーニーは、マーケティングSaaS事業におけるエンタープライズ領域の拡大を重点戦略として推進しています。その実現には、プロダクト戦略の進化、開発・運用体制の強化、プロジェクト推進におけるガバナンスの高度化、そして経営基盤全般の強化が不可欠です。 牧野氏は、株式会社パトスロゴス 代表取締役CEOであり、ワークスアプリケーションズの創業者として、大規模業務ソフトウェア領域における事業立ち上げと成長を牽引してきました。プロダクトの継続的な進化や、成長段階に応じた組織・経営基盤の構築に関する豊富な知見を有しています。 ジーニーは牧野氏を顧問として招聘し、プロダクト戦略、リスク管理、プロジェクトマネジメント、ソフトウェア方針、組織体制、経営基盤強化に関する助言を受けることで、エンタープライズ市場での競争力向上と持続的な成長を目指してまいります。

■新顧問プロフィール

牧野 正幸（まきの まさゆき） 株式会社パトスロゴス 代表取締役 1996年、株式会社ワークスアプリケーションズ創業。自ら日本の大手企業向け人事システムパッケージを設計・開発。設立5年で大手企業100社の導入実績を得て2001年に上場。ERP時代における業務効率化を実現する。 2020年、株式会社パトスロゴス創業。AI時代に備え、優れた領域特化型HR SaaSのデータを標準化し連携するHR共創プラットフォームPathosLogos、大手企業ならではの複雑で膨大な人事・給与業務を網羅する次世代型の人事給与システム Combosite人事給与を提供する。

■牧野 正幸氏 コメント

このたび、顧問に就任することとなり、大変光栄に存じます。ジーニーが、日本発の世界的なテクノロジー企業を目指し、急成長を続けていることに大きな可能性を感じています。今後、エンタープライズ領域でさらなる成長を遂げていくうえで、エンタープライズSaaSにおける私の経験がお役に立てるものと考え、顧問就任をお受けいたしました。ジーニーがより多くの顧客企業の課題解決に貢献できるよう、これまでの経験を活かしたいと思います。

■ジーニー 代表取締役社長 工藤 智昭コメント

牧野氏は、創業者・経営者として、事業の立ち上げからエンタープライズ領域のプロダクトの磨き込み、組織の拡大まで、豊富な経験と高い知見を有されております。ジーニーの顧問として参画いただけることを、大変心強く感じております。 今後、さらなる成長を実現するためには、プロダクト、組織、経営基盤を含めた会社全体の水準を引き上げていくことが重要です。牧野氏の助言をいただきながら、継続的かつ質の高い成長を実現できる体制を構築し、企業価値の向上に努めてまいります。

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 ■会社概要 社 名：株式会社ジーニー 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階 設 立：2010年4月 資 本 金：100百万円（連結、2025年9月末現在） 従業員数：816名（連結、2026年3月末現在） 海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE 事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業 U R L：https://geniee.co.jp/