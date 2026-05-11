Lacidoll ダブルペルチェ搭載除湿機、3.5L大容量・除湿力50％UPで梅雨の“部屋干し革命”へ

テークオフ株式会社

Lacidoll（ラシドル）」より、小型除湿機の概念を覆す最新モデル『3.5L大容量・ダブルペルチェ式除湿機』は、従来の小型機の弱点であった「除湿力の物足りなさ」を、ダブルペルチェ素子の採用により克服しました。3.5Lの大容量タンクにより、排水回数を大幅に削減。さらに、ホースを接続して直接排水できる「連続排水機能」も備えています。「水捨ての重労働から解放」という、AmazonなどのECサイトで、喜びの声が続々と届いています！

本製品が選ばれる「4つの圧倒的優位性」

1. ダブルペルチェ素子搭載で「除湿能力50％向上」

冷却素子を2つ搭載した最新のダブルペルチェ技術を採用しました。従来のシングル式に比べ空気との接触面積が広がり、除湿効率が50％向上しました。1日最大1,000ml※の除湿能力を誇り、クローゼットや寝室の湿気をスピーディーに除去。生乾き臭やカビの発生を強力に抑制します。

※自社調べ：室温30℃、相対湿度80%の環境下にて計測

2. 小型機の常識を覆す「3.5L大容量タンク」と「連続排水」

コンパクトながら、3.5L水タンクを搭載。「小型はすぐに満水になる」という不満を解消しました。また、付属のホースを使用した連続排水にも対応しており、浴室乾燥や湿気の多い地下室などでの24時間連続運転も可能です。

3. 就寝時も安心の「超静音設計」と「省エネ性能」

睡眠モードではわずか65Wの低消費電力で動作します。1時間あたりの電気代も抑えられ、家計に優しい設計です。静音技術により睡眠やデスクワークを妨げず、7色のムードライトが癒やしの空間を演出します。満水時には赤色ライトでお知らせし、自動停止する安全機能も備えています。

4. 直感的な「LED液晶タッチパネル」とお部屋に馴染む2カラー展開

指先ひとつで操作できる高感度タッチパネルを搭載し、切タイマーや運転モード切替が簡単に行えます。洗練されたホワイトとブラック2色展開で、どんなインテリアにも馴染みやすいです。

製品概要

梅雨対策家電キャンペーン中

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/34_1_4d270f3b03f1869cc69f0214febbff44.jpg?v=202605110352 ]

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本件に関するお問い合わせ

実店舗への導入検討、サンプル送付、小ロット卸のご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

会社名： テークオフ株式会社

担当部署： 法人営業部

担当者：江口

E-mail：sales@lacidoll.com

URL：www.lacidoll.co.jp