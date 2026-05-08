スマートシティICTインフラ市場は都市化、5G、デジタル化により2030年に4兆1,524億ドルへ拡大
スマートシティICTインフラ市場は、都市人口増加、インフラ需要、持続可能性への対応により拡大しています。交通、エネルギー、公共サービスにおいてICT基盤が重要な役割を担っています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。
スマートシティICTインフラ市場の成長要因
● 都市化と人口増加
● IoT、AI、5Gの拡大
● 政府主導のスマートシティ投資
スマートシティICTインフラ市場の規模と地域動向
スマートシティICTインフラ市場は2030年に4兆1,524億ドルに達すると予測されています。
本市場は情報技術産業の約**30%**を占める見込みです。
アジア太平洋地域は約1兆4,020億ドル、米国は約1兆1,370億ドルに達すると予測されています。
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=23519&type=smp&name=Smart+City+ICT+Infrastructure+Market+Report+2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348688/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348688/images/bodyimage2】
スマートシティICTインフラ市場のセグメント構造
● タイプ別ではスマートグリッドが21%（8,870億ドル）
● コンポーネント別ではハードウェアが40%（1兆6,780億ドル）
● 導入別ではクラウドが47%（1兆9,410億ドル）
● 技術別ではIoTが35%（1兆4,460億ドル）
● 用途別では通信が30%（1兆2,300億ドル）
スマートシティICTインフラ市場の成長機会
2030年までに2兆1,340億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/smart-city-ict-infrastructure-global-market-report
配信元企業：The Business research company
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。
スマートシティICTインフラ市場の成長要因
● 都市化と人口増加
● IoT、AI、5Gの拡大
● 政府主導のスマートシティ投資
スマートシティICTインフラ市場の規模と地域動向
スマートシティICTインフラ市場は2030年に4兆1,524億ドルに達すると予測されています。
本市場は情報技術産業の約**30%**を占める見込みです。
アジア太平洋地域は約1兆4,020億ドル、米国は約1兆1,370億ドルに達すると予測されています。
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=23519&type=smp&name=Smart+City+ICT+Infrastructure+Market+Report+2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348688/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348688/images/bodyimage2】
スマートシティICTインフラ市場のセグメント構造
● タイプ別ではスマートグリッドが21%（8,870億ドル）
● コンポーネント別ではハードウェアが40%（1兆6,780億ドル）
● 導入別ではクラウドが47%（1兆9,410億ドル）
● 技術別ではIoTが35%（1兆4,460億ドル）
● 用途別では通信が30%（1兆2,300億ドル）
スマートシティICTインフラ市場の成長機会
2030年までに2兆1,340億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/smart-city-ict-infrastructure-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ