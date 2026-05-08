～奈良の小学生文化「マラソンタオル」から誕生～猛暑の汗を服の中から抜き取る「汗取りインナー」シリーズ累計販売数4万枚突破！

株式会社フェリシモ

通勤や外出で汗だくになり、そのまま冷房の効いた室内に入って「寒い」「においが気になる」と感じた経験。そんな猛暑の悩みを解決するヒントとして、フェリシモは、奈良県の小学生の間で当たり前に使われてきた“マラソンタオル”に着眼しました。

このローカル文化をもとに開発された「服の中から汗ごと抜き取れるインナー」が、2026年4月末日にシリーズ累計4万枚を突破。毎年猛暑が続く中、そのユニークな仕組みが注目を集めています。

◆奈良の小学生だけが知る「マラソンタオル」とは

“マラソンタオル”とは、奈良県の小学生が冬場のランニング時などに体操服の下に着用する汗取り用アイテムです。フェイスタオルを加工し、各家庭で手作りされてきたといいます。しかしこの習慣は奈良県外ではほとんど知られておらず、開発メンバーの間でも「初めて聞いた」という声が上がりました。

画像はAIにより作成しました

◆「母が手作りしてくれた」記憶が商品化のきっかけに

「夏の通勤時に汗だくになる悩みを話していたとき、ふと母が作ってくれていた“マラソンタオル”を思い出したんです。当たり前の存在だと思っていたものが、実は奈良だけの文化だったと知り、改めてその知恵の深さに気づかされました。」と企画担当者は語ります。

“着替えずに汗だけを取り除ける”という子ども時代の便利さを、大人の暮らしにも生かせないか。そこから商品開発がスタートしました。





◆服を着たまま“汗ごと抜き取る”仕組み

汗取りインナーは素肌の上に着用し、背中・胸もと・わきなどの汗を直接吸収します。両サイドにはわき下カバーもついており、本体の比翼部分をわき下に沿わせることで汗をしっかり吸収し、お洋服に汗が響きにくくなっています。汗をかいた後は、フロントボタンを外し、服の衿もとからスッと引き抜くだけ。着替えずに衣類のさらさら感を取り戻せるのが最大の特徴です。「外出先で着替えができない」「朝の通勤直後に汗びっしょり」「電車やオフィスの冷房で急に冷える」といった夏特有の悩みに寄り添い、“汗だけをリセットする”という新しい発想が支持されています。SNSに投稿された使用動画は再生回数を伸ばし、2023年の発売初年度から1万枚以上を販売。その後もシリーズ累計で4万枚を突破しました。

◆猛暑の新たな選択肢として進化

これまで吸水速乾素材と綿100％のダブルガーゼ素材を展開し、2026年には第3弾として、薄くて伸びやかな綿100％のスムース生地バージョンが仲間入り。肌あたりのやさしさを求める声に応え、夏の敏感な肌にも使いやすい仕様となりました。

“着替えずに汗だけをリセットする”という発想は、例年続く猛暑のなかで、外出・通勤・レジャーなどさまざまなシーンにおける新しい汗対策として選ばれています。

今年発売したばかり。綿100％スムース生地の「汗取りインナー」

◆お客さまコメントの一部をご紹介

・とても助かりました。いろいろ汗対策をしましたが、『汗取りインナー』が全てを解決してくれます。なぜなら、職場に着いたら脱げるのです。それも、一瞬で。もっと早く買えばよかった。

・通気性が良くなったのか、着けてる段階で汗が落ち着いてくれてたけど、出掛け先のトイレでスポってとって、爽やかな状態で過ごせました。

・暑い時にいつも下着の下にタオルを挟んでいましたが、これにしたらスッキリ。交換ももたつかないので良いです。

【NEW】ラミプリュス 汗をかいたらシュッと抜き取る綿100%でお肌にうれしい汗取りインナーの会

月1枚 \1,550（+10% \1,705）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260508/1/

YouTubeで使用動画を見る＞＞ https://youtu.be/ZUfZEZ38WII?si=0WxW3ujI_MSG0Guk

◆L’AMI+[ラミプリュス]

「みんなとつくる、家族のひととき。あなたとつくる、ママのひといき。」をコンセプトに日々の暮らしに頼れる、ママと家族のための相棒雑貨を提案しているブランドです。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260508/2/

・Instagram（@lamiplus_felissimo）＞＞ https://www.instagram.com/lamiplus_felissimo/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

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