ふくしまＤＣ特別企画「霧幻峡の渡し×バルーンランタンイベント―霧灯りの夜―」を開催します

一般社団法人金山町観光物産協会

霧幻峡の渡しとは

霧幻峡は300年間の歴史を紡ぎながらも、昭和39年に裏山の土砂崩壊で残念ながら廃村となりました。 その廃村集落には、今なお大山祇神社や霧幻地蔵や古民家、硫黄鉱山等の産業遺跡が歴史のままに残されています。

近年、重なる厄災から逃れたこの地蔵や神社や観音堂は守り本尊として、又そこに宿る霊力が訪れた人の運気を上げ、願い事をかなえる「パワースポット」としても注目を浴びています。

水面から立ち込める川霧はあまりにも幻想的で、まるで時空を超えて別世界にきたかのよう！人生に一度は訪れたい奥会津の人気アクティビティと言われています。

川霧の望む霧幻峡の渡し

１，本取り組みについて

当会では、福島県の「福島県観光関連事業者等誘客促進支援事業（コンテンツ造成型）補助金」の支援を受け、ふくしまＤＣ特別企画として夜のコンテンツ造成による町内観光客の入込増加のため、表題のイベントを開催いたしますのでお知らせいたします。

２，「霧幻峡の渡し」ふくしまＤＣ特別体験プログラムについて

只見川周辺の生活の足として使用されていた「霧幻峡の渡し」。その船上から見上げるランタン、陸上・舟から上げるランタンなど４つのプランに分け特別な体験プログラムを企画いたしました。

只見川と舟、ランタンが一度に見られる特別な絶景をお楽しみいただけます。

３，当イベントの開催日時及び場所

日 時：令和８年６月２０日（土） １３：００～２０：００（マルシェ）

１９：００～２０：００（ランタン灯火）

場 所：道の駅奥会津かねやま～中川農村公園

福島県大沼郡金山町中川上居平９４９－８

４，コンテンツの販売について

１）ランタン打ち上げのみ※先着100名

２）乗船のみ※ランタンなし

３）舟＋ランタンの貸切船※最大6名乗船可能

４）舟＋ランタンの特別貸切船※最大2名乗船可能

アソビューにて販売中 https://www.asoview.com/base/159780/

申込締め切り：令和８年６月１７日まで

５，主催、共催、後援

主催者 一般社団法人金山町観光物産協会

共 催 金山町

後 援 只見川電源流域振興協議会・奥会津五町村活性化協議会

舟とランタン舟とランタンランタンAIによるイメージ古民家が立ち並ぶ「大志”おおし”集落」を望む紅葉時の霧幻峡の渡し川霧の中の霧幻峡の渡し※特殊な撮影をしています