iDAがファッションバンクに参画、大阪府支部として始動

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

株式会社 iDA（アイ・ディ・エー、以下iDA / 本社：東京都渋谷区、代表取締役 堀井 謙一郎） は、ファッションの価値を次の人へとつないでいく一般社団法人FASHION BANK（以下ファッションバンク/ 本部所在地：長野県北佐久郡、代表理事 菅野充）の活動趣旨に賛同し、大阪府支部として活動を開始します。その第一歩として、4月20日（月）にハービスENT（大阪市北区）にて企業や団体を対象とするキックオフ説明会を開催し、本プロジェクトの背景や今後のビジョンを共有しました。

写真左より：（一社）FASHION BANK代表理事 菅野充氏、（株）iDA 代表取締役 堀井謙一郎

ファッションバンクへの参画の背景

ファッション業界では、大量生産・大量消費を背景としたファッションロスが社会課題として顕在化しており、サステナブルファッションの意識向上への取り組みやリユース・リサイクル活用などが広がりつつあるものの、継続的な対応が求められています。その一方で、日本では衣類の確保に不自由を感じるなど、衣類をめぐる困窮が生活課題のひとつとして認識されています。ファッションバンクは、こうした社会的な矛盾に向き合い、余剰となった新品衣料を回収し、必要としている方々へ届けるために立ち上げられたプロジェクトです。必要な人に、必要な衣類を、適切に届ける循環を構築することで、ファッション業界と社会が抱える課題を同時に解決することを目指しています。

iDAは、ファッション・ビューティー業界を専門とする総合人材サービスを展開する中で、ファッションロス削減を目指すイベント“THAT’S FASHION WEEKEND”に参画するなど、業界課題の解決に寄与する活動を推進してきました。

そしてこのたび、ファッションバンクの活動趣旨に賛同し、プロジェクトに参画。大阪府支部として活動をスタートし、地域企業や行政とプロジェクトを繋ぐ役割を果たしていきます。

キックオフ説明会で取り組みやビジョンを共有

iDAが大阪府支部としてファッションバンクの活動をスタートするにあたり、大阪で事業活動を行う企業や団体を対象に、4月20日（月）、キックオフ説明会を開催。FASHION BANK 代表理事 菅野充氏とiDA 代表取締役 堀井謙一郎が登壇し、プロジェクト説明や今後のビジョンについて共有しました。

ファッションバンクについて

ファッションバンクは、アパレル企業などから余剰在庫の新品衣類を適正に買い取り、保管・仕分けを行い、支援先へ提供するプロジェクトです。ただ寄付するのではなく、季節や支援先の状況に応じた衣類を提供しており、こうした丁寧な仕組みを構築することで、実用的で継続的な支援を実現しています。この活動を地域や行政と連携を図りながら広げています。また活動はスポンサー企業からの支援金によって支えられているため、支援先と支援元をつなぐコミュニケーションを重視し、そのサポートも行っています。

菅野氏は、「様々な支援の現場で、ファッションは人を喜ばせ自信や前向きな気持ちを生み出す力を持っていると実感した」という自身の体験に触れながら、プロジェクトを説明。そして、「衣類の廃棄を減らすだけでなく心の豊かさまで届ける仕組みとして、ファッションバンクは社会に必要な存在だ。自治体だけでは難しい“衣”の部分を担うことで、連携して“衣食住”そろった支援を構築できる」とプロジェクトへの強い思いを語りました。

iDAの参画と大阪府支部設立の意義

続くトークセッションでは、iDAの堀井謙一郎も登壇。「なぜ参画を決めたのか」という菅野氏の問いに対し、「iDAはファッション業界特化の総合人材サービス企業として、全国の拠点を通じて事業展開をしている。業界が抱えるサステナビリティ課題の解決に貢献をしたいという思いと、各地域へ貢献したいという思いを持っていた」と、ファッションバンクの趣旨に賛同し参画に至った経緯を説明しました。また大阪府支部設立については、「iDAの創業地・大阪から異議ある活動をスタートしたかった」と語りました。

さらに、衣類の大量廃棄という課題に対して明確な解決策を見いだせずにいる企業も多いとし、「ファッションを必要な人へ循環させるファッションバンクの取り組みは、そうした企業の思いを具体的な行動に繋げる手段になり得る、業界全体にとって意義深いプロジェクト」と強調しました。

今後のビジョン

菅野氏は、「全国展開するiDAのような企業との取り組みは初めてであり、これからの協業が楽しみ。47都道府県を網羅する支部設立を目指し、プロジェクトを拡大して、多くの方にファッションを届けていきたい」。一方で堀井は、「まずは大阪支部が支援先・支援元・自治体・企業を繋ぐハブとして機能し、地域に根差した支援体制を構築していく。それを基盤に、この活動を全国拠点を通じて広げていきたいと考えている」と、今後のビジョンを語りました。

担当者メッセージ

株式会社iDA

経営改革本部 丸尾和史

学生の頃におしゃれを褒められて嬉しかったこと、特別な機会に時間をかけて選んだ服を買ってもらった経験を通して、ファッションには価値観や前向きな気持ちを育む力があることを実感してきました。しかし、そうした"当たり前"が成り立たない環境が存在することを知り、何か行動に繋げたいと思いました。ファッションバンクは、ただ衣類を届ける活動ではなく、子供たちや支援を必要とする人たちに希望や自信を届ける取り組みだと感じています。大阪府支部として、志を同じくする企業や地域の皆様と連携しながら、ファッションの力を多くの方へ届けていきたいです。

ファッションバンク大阪府支部 お問い合わせ先：

株式会社iDA

ファッションバンク大阪府支部

（担当）丸尾 Mail：maruo@ida-mode.com TEL：06‐6376‐8739

一般社団法人FASHION BANKについて https://fashionbank.or.jp/(https://fashionbank.or.jp/)

一般社団法人FASHION BANK（ファッションバンク）は、まだ活躍できる洋服を回収し、必要としている方々へ届けることで、ファッションの価値を次の人へとつないでいく取り組みを行っています。大量生産・大量消費を背景に生じるファッションロスの課題に向き合い、洋服が本来持つ価値を社会の中で循環させていくことを目的に、企業や団体、地域と連携した活動を展開しています。

株式会社iDA について https://www.ida-mode.com/

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1800人の社員転籍等を実現しています。