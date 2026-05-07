音楽プロデューサーが特別授業に登壇「音楽×α」が拓く未来

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校では、2026年4月24日（金）に、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社の音楽・音プロデューサー、油井 誠志（あぶらい じょうじ）氏をゲストにお迎えし、「SHOW!音楽エンタテイメントゼミ」を実施いたしました。

本ゼミは、音楽業界・エンタテイメント業界の第一線で活躍するプロフェッショナルを毎回ゲストにお招きし、学生が直接業界のリアルを学ぶ特別授業です。

今回は学生約200名が参加し、音楽の価値創造・AI時代のキャリア・プロとしての姿勢について深く学びました。

■ 授業の内容

油井氏は、A&Rとして大塚 愛やNAQT VANEなどアーティストに関わり、ゲームや舞台、アート作品の音楽プロデュースも手がける立場から、現在の音楽業界を取り巻く環境と、これからのクリエイターに必要な考え方を丁寧に語りました。

「音楽×α」で無限の可能性を

音楽はスポーツ・ファッション・観光・テクノロジーなどあらゆる分野と掛け合わせることができる――。油井氏はこの「音楽×α」という概念を中心に、世界の音楽市場が右肩上がりに成長し続けている現状、サブスクリプションの台頭によるグローバル化、そしてAI×音楽が生み出す新たな可能性について解説しました。

AI時代における「人間の価値」とは

AIが作曲・編曲できる現代において、油井氏が強調したのは「作るだけでは価値が出にくくなる」という現実です。「人間の価値は接続にある」と語り、スキル（何ができるか）・スタンス（どのように向き合うか）・文脈（どこで戦うか）という3つの軸を掛け合わせることではじめて自分だけの価値が生まれると説きました。また、感性とセンスの違いを丁寧に言語化し、「感じる→考える→表現する」というサイクルを繰り返すことで感性とセンスは磨かれ個性が生まれると伝えました。

プロが大切にしてきた姿勢

「頼まれた仕事を期待以上で返すこと」「問いを持ち続けること」「変化を楽しむこと」――。業界歴20年以上の経験から語られたこれらの言葉は、学生たちの心に深く刻まれました。

■ 参加学生のコメント

サウンドクリエイター科 1年生

「価値はスキル・スタンス・文脈の掛け合わせによって生まれるという考え方が特に印象に残りました。単に技術が高いだけでなく、どのような姿勢で取り組み、どのような場面で発揮するかで価値は大きく変わると理解しました。今回の学びを通して、自分自身の表現や関わり方を見直していきたいと思います。」

音楽アーティスト科 ヴォーカルコース 1年生

「最近、AIで曲を作れるなら音楽業界で働く自分は必要ないのでは？と感じていましたが、AIの弱点を見つけられてなんだか少し安心できました。問いを持ち続け、変化を楽しむ--変化を恐れやすい私には難しいことかもしれないけれど、これからチャレンジしてみようと思います。」

K-POPエンタテイメント科 2年生

「今回の講演会を通して、音楽は単体で完結するものではなく、『掛け算』によって新しい価値を生み出せる存在だと感じました。問いを持ち続け、変化を楽しむ姿勢がこれからの時代において重要だと実感しました。」

音響・照明科 2年生

「音楽の価値が生まれる場所を作るという言葉にとても感動しました。自分は音楽に合わせて照明を作るということしか考えていませんでしたが、音楽の価値を上げるために照明もあると考えたら、今やっていることにすごくやりがいを感じられました！」

■ 実施概要

実施日時：2026年4月24日（金）

会場：国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校（新潟市中央区古町通7番町935番 NSG-スクエア）

参加人数：学生 約200名

ゲスト：油井 誠志 氏（エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 ゼネラルプロデューサー／国立音楽大学非常勤講師）

主な内容：世界の音楽市場の現状 / 音楽×αの価値創造 / AI時代に求められる人間の価値 / スキル・スタンス・文脈について / プロとしての姿勢 / キャリア形成

■ ゲストプロフィール

油井 誠志（あぶらい じょうじ）氏

エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 ゼネラルプロデューサー／国立音楽大学非常勤講師

インディーズレーベルでの活動を経て、エイベックスグループに入社。音楽配信・モバイルビジネスのディレクターからA&Rに転身し、オンリーワンのクリエイティヴをモットーに、シンガーソングライター・バンド・アイドル・アニメなどジャンルを超えて数々のアーティストを担当。近年はプロデューサーとして、ゲーム・アート・ミュージカル・テクノロジーなど「音楽×α」様々な分野とのコラボレーションに取り組んでいる。また母校である国立音楽大学では非常勤講師として、他校でも学生指導にあたっている。

主な担当アーティスト：大塚 愛 / NAQT VANE ｜ 担当レーベル：commmons / SONICGROOVE

■ SHOW!ゼミについて

SHOW!ゼミは、国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校が定期的に開催している特別授業シリーズです。音楽・エンタテイメント業界の第一線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお招きし、学生が現場のリアルを直接学ぶことを目的としています。業界の実情・仕事への向き合い方・キャリアのつくり方など、教科書では学べない知見を提供し、学生の将来設計に役立てています。

【国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校】 https://show-net.jp/

新潟にある音楽系専門学校で、歌、楽器、ダンス、K-POP、音楽ビジネス、映像、音響・照明、作曲・編曲、レコーディングが学べる学校である。また日本で唯一K-POPを学べる学科「K-POPエンタテイメント科」があり、全国からK-POPを学びたいという学生が集まっている。

学科

音楽アーティスト科／ダンス科／K-POPエンタテイメント科／音楽ビジネス科／音楽・芸能・ライブスタッフ科／映像デザイン科／音響・照明科／サウンドクリエイター科／専攻科/総合エンタテイメント科/総合エンタテイメント・大学科／トータルエンタテイメント科／トータルエンタテイメント・大学科

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/