チャレンジする人へ、応援を形にして届ける。「爆勝エナジー 5本ギフトセット」新発売

株式会社ナショナルトータルビバレッジ

株式会社ナショナルトータルビバレッジは、チャレンジする大切な人へ応援の気持ちを届ける

「爆勝エナジー 5本ギフトセット」 を、5月１日（金）より自社EC(https://estyle.shopselect.net/items/138890907)にて発売開始いたしました。

本商品は、応援型エナジードリンク「爆勝エナジー(https://totonotta.life/bakusyo)」250ml缶を5本セットにしたギフト商品です。

販売価格は、税込1,620円。沖縄・離島を除き、送料込みでお届けします。

応援ギフトセット

「爆勝エナジー(https://totonotta.life/bakusyo)」は、“YOU CAN DO IT！” をコンセプトにしたエナジードリンクです。

仕事、勉強、受験、スポーツ、新生活、就職、昇進、独立。

人生には、誰かの応援が力になる瞬間があります。

「頑張って」と言葉にするだけでは、少し照れくさい。

でも、何か形にして届けたい・・・

そんな想いに寄り添うために生まれたのが、今回発売する 「爆勝エナジー 5本ギフトセット」 です。

大切な人の挑戦に、そっと寄り添うギフト

頑張っている人ほど、弱音を見せずに前へ進もうとします。

家族、友人、同僚、部下、仲間。

大切な人が何かに挑むとき、そばにいられなくても、応援の気持ちは届けることができます。

爆勝エナジー 5本ギフトセットは、単なる飲料の詰め合わせではありません。

缶に込めたメッセージは、“YOU CAN DO IT！”

「あなたなら大丈夫」

「応援している」

「ひとりじゃない」

そんな前向きな気持ちを、飲み物と一緒に届ける応援ギフトです。

黒を基調にしたパッケージに、力強い金色の「爆勝」の文字と、華やかな桜のモチーフをあしらいました。挑戦の前に、節目の日に、少し元気を届けたい時に。

贈る人の想いまで伝わる、印象的なギフトとしてご利用いただけます。

気軽に飲みやすい５本セット

法人向け「社員応援ギフト」としても提案

本商品は、個人向けのプレゼントだけでなく、法人向けの 社員応援ギフト としてもご活用いただけます。

新入社員への入社祝い。

営業チームへの激励。

大きなプロジェクトに挑むメンバーへの差し入れ。

繁忙期に頑張るスタッフへの応援品。

社内表彰や達成記念品。

受験生のお子さまを持つ社員への応援ギフト。

企業から社員へ。

上司から部下へ。

チームから仲間へ。

「期待している」だけではなく、

「応援している」 という温度のあるメッセージを届けられるギフトです。

働く人の背中をそっと押す、新しい法人ギフトとして、福利厚生・社内コミュニケーション・チームビルディングの場面でもご提案してまいります。

こんなシーンにおすすめ

受験や資格試験を頑張る方への応援ギフト 部活、スポーツ、試合に挑む方への差し入れ 仕事、商談、プレゼンに向き合う方への激励 新生活、就職、昇進、独立祝い 誕生日や記念日の少し変わったプレゼント 法人の社員応援ギフト 社内表彰、達成記念品、チーム激励品 営業チーム、プロジェクトチームへの差し入れ

勝利咲かせる桃紫色

商品特徴

1. 応援の気持ちを形にできるギフト

「あなたはできる」「応援している」という気持ちを、飲料という身近な形で届けられるギフトセットです。

2. 250ml缶×5本入り

飲み切りやすい250ml缶を5本セットにしました。個人へのプレゼントにも、法人の配布用ギフトにも使いやすい内容です。

3. “YOU CAN DO IT！”のメッセージ入り

缶には、前向きなメッセージ “YOU CAN DO IT！” をデザイン。大切な人の挑戦にそっと寄り添います。

4. 黒×金×桜の印象的なデザイン

力強い金色の「爆勝」の文字と、華やかな桜のモチーフを組み合わせたデザイン。ギフトとしての存在感があります。

5. 法人ギフトにも使いやすい価格帯

税込1,620円・送料込みという手に取りやすい価格で、社員向け・チーム向けの応援ギフトとしても活用しやすい商品です。

５本ギフトボックスセット

商品概要

商品名： 爆勝エナジー 5本ギフトセット(https://estyle.shopselect.net/items/138890907)

内容量： 250ml × 5本

名称： 炭酸飲料

容器： 缶

販売価格： 1,620円（税込）

送料： 沖縄・離島を除き送料込み

販売開始日： ５月１日発売

販売チャネル： 自社EC(https://estyle.shopselect.net/items/138890907)

自社EC販売ページ： https://estyle.shopselect.net/items/138890907

爆勝エナジー商品ページ： https://totonotta.life/bakusyo

販売者： 株式会社ナショナルトータルビバレッジ

保存方法： 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。

注意事項： 本品には精製ハチミツを使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。

開発背景

株式会社ナショナルトータルビバレッジは、飲料を通じて人々の日常に前向きなきっかけを届けることを目指しています。

「爆勝エナジー」は、ただ刺激を届けるだけのエナジードリンクではなく、飲む人の心にそっと火を灯すような存在を目指して企画されました。

誰かが新しい一歩を踏み出すとき。

大事な本番に向かうとき。

不安を抱えながらも前に進もうとしているとき。

その人のそばに、

「あなたはできる」

という言葉を置いておきたい。

そんな想いから、「爆勝エナジー 5本ギフトセット(https://estyle.shopselect.net/items/138890907)」は生まれました。

飲料は、ただ喉を潤すものではありません。

時には、気持ちを切り替えるきっかけになり、

時には、誰かの応援を受け取る小さな合図にもなります。

爆勝エナジー 5本ギフトセットは、飲む人だけでなく、贈る人の想いまで届けるためのギフトです。

商品に対する思い

チャレンジする人は、いつも強いわけではありません。

不安な日も、迷う日も、立ち止まりたくなる日もあります。

そんな時に、身近な誰かから

「あなたなら大丈夫」

「応援しているよ」

という気持ちが届くことで、もう一歩前に進めることがあります。

爆勝エナジー 5本ギフトセットは、ただの飲み物ではなく、応援を形にした贈り物です。

個人の大切な方へのプレゼントとしてはもちろん、企業が社員やチームを応援するギフトとしても活用していただけたら嬉しく思います。

飲料を通じて、人の挑戦に寄り添う。

そして、誰かの「できる」を信じるきっかけを届ける。

それが、私たちがこの商品に込めた想いです。

株式会社ナショナルトータルビバレッジ

代表取締役 山口 弘一

会社概要

会社名： 株式会社ナショナルトータルビバレッジ

所在地： 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐3187-3

代表者： 代表取締役 山口 弘一

事業内容： 飲料商品の企画・販売

会社ホームページ： https://n-t-b.jp/

爆勝エナジー商品ページ： https://totonotta.life/bakusyo

お問い合わせ

株式会社ナショナルトータルビバレッジ

広報担当：山口 藍

TEL：042-685-1196

MAIL：info@totonotta.tokyo