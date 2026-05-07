FINX J証券、「くりっく株365」夏に向けての資産形成キャンペーンを実施、条件達成で8,000円、最大100万円キャッシュバック！

FINX J証券株式会社

FINX J証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：陳 海騰）は2026年5月1日より、新規口座開設者を対象に、「くりっく株365」夏に向けての資産形成キャンペーンを開始いたします。

「くりっく株365」夏に向けての資産形成キャンペーン

本キャンペーンでは、キャンペーン期間内に新規口座開設者を対象に、取引枚数に応じたキャッシュバックを実施いたします。

キャンペーン期間：

2026年5月1日（金）8:30～2026年8月1日（土）05:00

対象商品：

「くりっく株365」において取扱いのある全商品

キャンペーン内容：

キャンペーン期間内に新規口座開設者を対象に、取引枚数10枚ごとに８,000円をキャッシュバックいたします。

※「日経225マイクロ・NYダウ・NASDAQ-100・ラッセル2000リセット付証拠金取引は取引単位が他の銘柄の1/10となるため、10枚を1枚としてカウントします。」

キャッシュバック日：

2026年8月下旬（予定）

キャッシュバック方法：

プログラム対象期間終了後に集計し、取引口座にキャッシュバックします。

「くりっく株365」とは？

くりっく株365とは、東京金融取引所に上場する「株価指数証拠金取引」です。日経平均株価（日経225）やNYダウなど国内外の株価指数をほぼ24時間、レバレッジを効かせて少額から取引できます。また、現物同様に配当が受け取れるなど多くの魅力を持つ注目の商品です。

FINX J証券とは？

当社は「Always with you.（お客様とともに）」をモットーに、「お客様と心の通い合うコミュニケーション」を大切にしています。ネット取引が増加している昨今、マーケットの動向はより複雑化しており、一方的な情報だけで相場を判断することは難しくなっています。だからこそ当社では、対面でのコミュニケーションを重視し、お客様一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。

それが、FINX J証券の安心品質です。

＜会社概要＞

社名：FINX J証券株式会社

本社所在地：東京都中央区八丁堀一丁目5番1号 オリックス八重洲通ビル３階

代表取締役：陳 海騰

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第74号

事業内容：株式取引、先物取引、信用取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、外国為替証拠金取引（FX取引）

加入協会：日本投資者保護基金、日本証券業協会、証券保管振替機構、金融先物取引業協会

設立：2005年4月

HP：https://www.finx-jsecurities.co.jp/

注意事項

■ 当社では法令に基づき、なりすましや名義貸し等の行為を禁止しております。判明した場合は、本キャンペーンの対象外とさせていただきます。

■ キャッシュバックの入金時点で口座を解約されている場合、または全額出金されている場合は対象外となります。

■ 同一銘柄で売りと買いを同時に決済する「建玉整理」の場合、対象外となります。

■ 日経225マイクロ、NYダウ、NASDAQ-100、ラッセル2000リセット付証拠金取引は、取引単位が他銘柄の1/10となるため、10枚を1枚としてカウントします。

■ 過去に当社（旧社名を含む）において、「くりっく株365」取引口座を開設された履歴があるお客さまは、本キャンペーンの対象外となります。

■ 「くりっく株365」取引口座の開設にあたっては審査を行っており、当社の基準により開設をお断りする場合があります。

■ 当社が不適切と判断した場合、条件を満たしていても対象外となる場合があります。

■ 本キャンペーンによるキャッシュバックは、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは所轄の税務署へご確認ください。

■キャッシュバック金額は上限100万円とさせていただきます。

■ 手数料はお客様の選択された取引コースにより異なります。（キャンペーン対象はアドバイスコースのみ）

■手数料は1枚片道440円～4,400円になります。

■ 本キャンペーンは、予告なく変更・中止・終了する場合があります。

証拠金取引のリスクについて

■ 「くりっく株365」は株価指数の変動、金利相当額・配当相当額等により損益が発生する商品であり、元本や収益は保証されていません。

■ 証拠金取引のため、預託した証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。また、建玉維持のため追加証拠金が必要となる場合があります。

■ 取引価格にはスプレッド（売値と買値の差）があります。

■ 必要証拠金は商品ごとに異なり、東京金融取引所の基準額以上で当社が定めています。また、証拠金額は定期的に見直されるため変更される場合があります。

■ 手数料はお客様の選択された取引コースにより異なります。

■ お取引に際しては、契約締結前交付書面、約款等をよくご確認のうえ、お客様ご自身の判断でお取引ください。

■ 「くりっく株365」は株式会社東京金融取引所の登録商標です。

■ 各株価指数に関する知的財産権はそれぞれのライセンサーに帰属し、ライセンサーは本商品の保証・販売促進等には関与しておりません。

■ 本取引は元本保証ではなく、相場変動により損失が発生する場合があります。

リスク詳細：https://www.finx-jsecurities.co.jp/sub/risk.html