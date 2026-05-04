【速報！母の日売れ筋ランキング】2026年4月・母の日ギフト売れ筋ランキングTOP20を発表！消えもの志向・食品・スイーツが席巻。早割商戦の勝者は？【2026年4月1日～30日・集計速報】

Groov株式会社

母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年4月1日～4月30日の販売データ・検索動向をもとに、「母の日ギフト売れ筋ランキングTOP20（速報版）」を発表いたしました。

2026年4月・母の日ギフト売れ筋ランキングTOP20

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/(https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/)

2026年の母の日商戦は、3月から始まった“早割需要”が4月に本格化し、例年以上に前倒しで購買が進行。その中で顕著に見られたのが、「消えもの志向」の強まりです。

母の日.meが10代～70代の男女計1,235名を対象に実施したアンケートでは、「今年の母の日に贈りたいもの」として「食品・グルメ」が26.1％で最多となりました。この結果から、「実用性」や「満足感」を重視する傾向が強まっていることがうかがえます。

本ランキングでも、食品・スイーツ・フラワーといった“もらって困らない・気を遣わせない”ギフトが上位を占める結果となりました。

▼2026年母の日の最新トレンド予測

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

【2026年版】今年の母の日に贈りたいものは何ですか？（母の日に関するアンケート調査）

2026年の母の日ギフト市場では、3つのトレンドが見られます。まず、「消えもの志向」の強まりです。食品・スイーツ・ドリンクなど“食べてなくなるギフト”が上位を占め、「失敗したくない」「相手に気を遣わせたくない」という心理が表れています。

次に、「癒し・リカバリー需要」の拡大です。足枕や美容アイテムなど、“お母さんをいたわる”ギフトが増加し、「ありがとう」に加えて「おつかれさま」を伝える傾向が強まっています。

さらに、「定番の進化」も特徴です。カーネーションなどの花ギフトは人気を維持しつつ、プリザーブドフラワーや実用性を兼ねた商品など、より選びやすく進化しています。

2026年の母の日は、「華やかさ」に加えて「実用性」「安心感」「いたわり」を重視するギフト選びへとシフトしており、「感謝を伝える日」から「お母さんを思いやる日」へと進化しています。

“特別感×実用性”が選ばれる時代へ

今回のランキングでは、母の日ギフトが複数ジャンルに広がりながらも、“失敗しにくい”“気持ちが伝わる”商品に支持が集まる結果となりました。

フラワーギフトは引き続き人気を維持し、あじさいやプリザーブドフラワーなど「長く楽しめる」商品が選ばれています。

一方で、食品・スイーツの存在感も大きく伸長し、“消えもの志向”が強まっています。

さらに、美容・健康・実用系ギフトも増加し、「元気でいてほしい」「楽に過ごしてほしい」といった“いたわり”の気持ちを伝える商品が支持されています。

これらの傾向から、2026年の母の日は「華やかさ」に加えて、「実用性」「安心感」「いたわり」を重視するギフト選びへとシフトしていることが読み取れます。

2026年4月・母の日ギフト売れ筋ランキングTOP20

【1位】選べる特典が嬉しいカーネーション＋スイーツギフトセット

1位の常連「おいもや」や「ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ」を抑えて、2026年4月集計で1位となったのが「Fleur Town 吉本花城園」。

はなやかなカーネーションと人気スイーツが一度に楽しめる、母の日にぴったりの贅沢ギフトセット。存在感のある5号鉢のカーネーションは、お部屋を明るく彩り、感謝の気持ちを華やかに演出します。見た目の美しさと美味しさを兼ね備えた、心に残る母の日プレゼントです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank1

店舗名：Fleur Town 吉本花城園

価格：2,998円～

【2位】迷ったらこれ。全32種から選べるフラワーギフト

4月後半から急激に巻き返し、2位に滑り込んだのが、常連の「ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ」。

母の日の定番でありながら、毎年高い人気を誇るカーネーションギフト。華やかな花色とやさしい雰囲気で、感謝の気持ちをしっかりと伝えられます。鉢植えやアレンジメントなど選べるスタイルも魅力で、お母さんの好みに合わせて選べるのもポイント。安心して贈れる王道ギフトとして、多くの方に選ばれている一品です。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank2

店舗名：ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ

価格：1,990円～

【3位】選べるプレミアムフラワー＋スイーツ 豪華ミックスカーネーション

不動の人気を誇る「おいもや」さんが3位にランクイン。

お芋スイーツ専門店「おいもや」から、毎年人気のフラワー＆スイーツセット、5号2色植えまたは7号3色・7色植えが選べる華やかなカーネーションに、さつまいも×苺のミニバウムクーヘン付きの「花＋スイーツ」ギフト。2026年は新色追加。感謝の気持ちが伝わる母の日プレゼントです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank3

店舗名：おいもや

価格：2,998円～

【4位】そのまま飾れるブーケ 母の日Ver

花瓶いらずでそのまま飾れる華やかなフラワーブーケはお手入れも簡単。お好みで人気のスイーツもプラスすることができる華やかな母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank4

店舗名：お花ギフト ブルーミー（bloomee）

価格：2,980円～

【5位】野菜をMOTTO 母の日限定バスケットスープギフト

お花以外の商品で実質1位は、スープギフトでお馴染み「野菜をMOTTO」。

国産野菜をたっぷり使用し、レンジで1分で手軽に楽しめるスープギフト。静岡産「あかでみトマト」のミネストローネをはじめ、クラムチャウダーやコーンポタージュなど人気フレーバーを詰め合わせました。母の日限定のピンクパッケージでお届けする、見た目も華やかなギフトセットです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank5

店舗名：野菜をMOTTO 楽天市場店

価格：3,980円～

【6位】母の日の国産うなぎ蒲焼き3種セット

父の日ギフトでお馴染み「うなぎのかわすい」が、ついに母の日ギフト商戦にも参入。そして早くも6位にランクイン。

そんな「うなぎのかわすい」が母の日の贈り物に送り込むのが、人気の国産うなぎ蒲焼き3種セット。長焼き、蒲焼きカット、きざみうなぎの3種類が楽しめる贅沢な詰め合わせで、うな丼やひつまぶしなど様々な食べ方ができます。特別感のあるグルメギフトとして、お母さんに喜ばれる母の日プレゼントにおすすめです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank6

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：5,990円～

【7位】リファ エールブラシ ReFa AILE BRUSH

毎日のヘアケア時間をちょっと特別にしてくれる、ReFaのエールブラシは母の日に人気の美容ギフト。髪をやさしくほぐしながら整え、ツヤのあるなめらかな仕上がりへ導きます。使うたびに心地よいブラッシングで、リラックスしたひとときを演出。「いつまでもきれいでいてほしい」という想いを届ける母の日にぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank7

店舗名：MTG ONLINESHOP

価格：3,800円～

【8位】Yunth 母の日限定 Yunth美容液ギフトセット

2025年以降に母の日市場へ参入した新興ブランドのひとつである「Yunth」が、第8位にランクイン。人気の生ビタミン美容液に、カーネーション（造花）を添えたギフトセットは、実用性と特別感を兼ね備えたアイテムとして支持を集めています。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank8

店舗名：Yunth Store

価格：5,980円～

【9位】FUJIFILM アスタリフト オンライン限定母の日BOXセット

富士フィルムのコスメブランドアスタリフトからオンライン限定の母の日BOXセットがギフトで登場！オールインワンタイプの保湿ジェル「オプミージェル」と美白美容液「ホワイトジェリー アクアリスタ」の人気商品2つがセットになったギフト商品です。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank9

店舗名：FUJIFILM アスタリフト 公式ストア

価格：4,950円

【10位】母の日 ぴったり！山形県産 さくらんぼ 佐藤錦 プレミアムボックス(秀品Mサイズ/24粒)

山形県産「佐藤錦」のプレミアムさくらんぼギフトは、鮮やかな紅色と上品な甘さが特徴。ひと粒ひと粒丁寧に選ばれた高品質なさくらんぼは、口に入れた瞬間に広がるジューシーな味わいが魅力。花以外の贈り物としても人気が高く、「ありがとう」の気持ちをしっかり伝えられる贅沢なフルーツギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank10

店舗名：竹城青果

価格：3,980円～

【11位】お母さんの疲れを癒やす健康ギフト 「王様の足枕」

超極小ビーズを使用した、やさしいフィット感が魅力の「王様の足枕」。ふくらはぎから足全体を心地よく支え、短時間でもリラックスできる設計です。立ち仕事や家事で頑張るお母さんに、くつろぎの時間を届ける思いやりのギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank11

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円

【12位】母の日 サッポロ エビスビール 飲み比べギフト

エビスビールが好きなお母さんには、ヱビスビールの飲み比べセットはいかがでしょうか。5種類の味わいを楽しめる贅沢な詰め合わせで、その日の気分に合わせて選べるのが魅力です。日々の疲れを癒すひとときを贈れる、大人の母の日にふさわしい一品です。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank12

店舗名：酒のビッグボス

価格：3,097円

【13位】14種から選べる カーネーション鉢ギフト

カーネーションをはじめ、マーガレットやマダガスカルジャスミンなど多彩なお花から選べる、華やかな母の日ギフト。上品で可愛らしい花鉢は、お部屋を明るく彩り、贈るだけで特別なひとときを演出します。年代を問わず喜ばれる安心の定番スタイルに加え、おしゃれなデザインも魅力的なフラワーギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank13

店舗名：FlowerKitchenJIYUGAOKA

価格：2,380円～

【14位】高級具材が丸ごと入った超高級お茶漬け

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華な海鮮を贅沢に味わえる高級お茶漬けセット。素材の旨みをそのまま楽しめる本格的な味わいで、手軽に特別感のある一杯が完成します。常温保存が可能で扱いやすく、忙しい毎日でも気軽に楽しめます。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank14

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

【15位】母の日に贈る 2色植えあじさい

今年はいつもと違う母の日ギフトに、華やかなあじさい。母の日シーズンから長くお花を楽しんでもらえるよう、春から夏にかけて咲くあじさいが近年人気を集めています。定番のカーネーションとはひと味違う、特別感のある母の日ギフトとしておすすめ。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank15

店舗名：おいもや

価格：6,890円～

【16位】母の日 ひんやりスイーツ 3層デザート ジュレパフェ

見た目も華やかな「3層デザート ジュレパフェ」は、母の日にぴったりのひんやりスイーツギフト。口どけの良いジュレと、もちもち食感のフルーツわらび餅が重なり合い、ひと口ごとに異なる味わいが楽しめます。これからの季節にも嬉しい涼やかなスイーツとして、お母さんへの感謝をやさしく届けます。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank16

店舗名：ソムリエ＠ギフト

価格：2,006円～

【17位】プリザーブドフラワー バラ ガラスドーム

お手入れ不要で長く美しさを楽しめるガラスドーム入りのプリザーブドフラワー。上品なバラが感謝の気持ちを華やかに演出し、インテリアとしても楽しめます。枯れない花として思い出に残り、幅広い年代のお母さんに喜ばれる母の日にぴったりのギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank17

店舗名：Fleur Town 吉本花城園

価格：2,998円～

【11位】国産酵素ドリンク ファスティング

酵素ドリンク「優光泉」は、60種類以上の野菜・果物のエキスを凝縮した、美と健康をサポートする一品です。日々の飲み物を置き換えるだけで無理なく続けられる手軽さが魅力で、「ご自愛」や「実用性」を重視する今のトレンドにもマッチ。お母さんに「いつまでも元気でいてほしい」という想いを届けられるギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank18

店舗名：断食道場

価格：4,700円～

【19位】母の日 コーヒーとスイーツのギフトセット

澤井珈琲 Beans & Leafは楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを11年連続で受賞している珈琲専門店の超有名店。そんな専門店がコーヒーとスイーツをセットにした母の日ギフト商品が登場。まるでワインのようにふわっと香り立つアイスコーヒーと、スイーツの絶妙な組み合わせが楽しめる、母の日限定の贅沢ギフトセットです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank19

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円～

【20位】高級抹茶ロールケーキ 320g×1本

巣鴨のお茶屋さんが手がける高級抹茶ロールケーキはいかがでしょうか。香り豊かな抹茶と、しっとりなめらかな生地が絶妙に調和し、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がります。甘さ控えめで上品な仕上がりは、幅広い世代に喜ばれる一品。お母さんに特別なくつろぎ時間を贈れるスイーツギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/#rank20

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,320円

2026年母の日は「感謝」から「いたわり」へ 進化

今回のランキングから見えてきたのは、母の日ギフトが「感謝を伝えるもの」から「お母さんをいたわるもの」へと変化している点です。食品やスイーツといった“消えもの”、美容・健康・実用アイテムといった“日常に寄り添うギフト”が支持を集め、「実用性」「安心感」「気遣い」が重視される傾向がより明確になりました。

特に、“失敗したくない”“気を遣わせたくない”という心理から、誰にでも喜ばれやすいギフトが選ばれています。

2026年の母の日は、「ありがとう」を伝える日から、「おつかれさま」「これからも元気でいてね」を届ける日へ。モノだけでなく、“気持ちや時間を贈る”母の日へと進化しているようです。

2026年4月・母の日ギフト売れ筋ランキングTOP20

https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/(https://hahanohi.me/gift-ranking-apr/)

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 25,271件、成果報酬成約件数 752件

調査期間：2026年4月1日～4月30日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

掲載について

本記事で掲載している情報は、各種メディアさまににおいて、自由にお使いいただけます。

ただし、情報元として各サイトのコピーライト表記、及びリンクの設置を併せて掲載いただきますようお願いいたします。なお、テレビや新聞、雑誌など、リンクの設置が難しい場合に限り、コピーライト表記のみでの使用も可能です。使用に際し、ご連絡は不要ですが、メールフォーム等でご一報いただけれ幸いです。https://www.groov.co.jp/contact/

取材について

メール： groov-info@groov.co.jp

メールフォーム： https://www.groov.co.jp/contact/

電話： 04-7167-3043

担当者名：グルーヴ(株)田口