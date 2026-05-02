室蘭で子ども無料の地域イベント「第25回クルハウスまつり」開催（5月23日）

特定非営利活動法人くるくるネット

特定非営利活動法人くるくるネット（北海道室蘭市）は、地域の子どもたちと家族が安心して過ごせる居場所づくりの一環として、「第25回クルハウスまつり」を2026年5月23日（土）に開催します。

本イベントは、子どもたちに遊びや食事の機会を提供するとともに、地域のつながりを深めることを目的としています。子どもには無料券5枚を配布し、最初の5回分の遊びが無料となります。

当日は、射的やスーパーボールすくいなどの遊びコーナー、塗り絵やスライムづくりなどの体験コーナー、焼き鳥やポテトなどの食べ物コーナーを用意しています。また、クルハウスのあったかい昼食（子ども無料・大人50円）も提供します。

さらに、就労継続支援B型事業の利用者による作品販売や、フリーマーケット、リユースコーナーなども実施し、地域資源の循環や社会参加の機会創出にも取り組みます。

クルハウスは、子どもや地域住民が安心して集まれる「居場所」として2021年から活動を続けており、今後も地域課題の解決に向けた取り組みを進めていきます。

■開催概要

【日時】2026年5月23日（土）10:00～14:00

【会場】クルハウス（室蘭市知利別町2-22-31）

【参加費】入場無料（遊び1回50円）