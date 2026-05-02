クウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、北海道内の地方企業が直面する深刻な人手不足を解消するため、動画制作とデジタル運用を掛け合わせた伴走型採用支援サービス『Recruitive（リクルーティブ）』（ https://recruitive.hokkaido.jp/ ）を本格始動いたしました。

加速する「北海道離れ」と地方採用の限界

（グラフ画像引用） 【更新】北海道人口ビジョン(改訂版)のオープンデータ URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/csr/jinkou/senryaku/jinkouvisionopendata.html 2026年現在、北海道の採用市場はかつてない転換期を迎えています。帝国データバンクの調査によると、道内企業の58.0%が正社員不足を感じており、これは全国平均（52.3%）を上回る高水準です 。特に「運輸・倉庫」では73.9%、「建設」では73.2%の企業が正社員不足を訴えており、「仕事はあるが人手不足で受注できない」という構造的な課題が顕在化しています 。 また、2025年における「人手不足倒産」は全国で427件と3年連続で過去最多を更新しました 。一方で、北海道の総人口は2050年に382万人まで減少すると予測されており、生産年齢人口・年少人口は約4割の減少が見込まれています。労働者の大幅な減少はもはや避けられない未来です 。 こうした背景から、北海道経済同友会・北海道地域活性化委員会は「人手の確保」と「デジタル活用による仕組みの改善」の両立を提言しています 。これからの地方企業には、単に求人広告を出す「待ちの採用」ではなく、戦略的な情報発信と業務の見える化が求められています 。

採用を「点」から「25のプロセス」へ｜リクルーティブが提供するソリューション

クウカンが新たに公開した採用支援サービス『Recruitive（リクルーティブ）』は、採用を単なる「募集」ではなく、経営戦略を反映させた「クリエイティブ」へとアップデートします。採用プロセスを「25のステップ」に細分化し、貴社専用のデジタル人事部として以下の3軸で伴走します。

心理的安全性を高める「リアル」の可視化（Creative）

離職率の改善には、従業員のエンゲージメント向上と心理的安全性の確保が不可欠です 。リクルーティブは、ドローン撮影やインタビュー動画を通じて、現場の「温度感」を忠実に可視化 。候補者が入社後の自分を具体的にイメージできる「高付加価値なコンテンツ」を提供し、ミスマッチを最小化します。

データの力で「伝えたい人に、伝える」運用（Marketing）

「とりあえず綺麗な動画を作ったが、誰も見ていない」という事態を防ぐため、SNSトレンドを抑えた縦型ショート動画やWEB広告運用に取り組みます。Indeed等の採用サイトやSNS広告の全KPIをデータ分析し、ターゲット層へ確実に情報を届けることで、採用コストの最適化を図ります。

属人性を排除する「業務の見える化」（System）

高品質な業務運営を継続するには、個人の経験則に頼らない「業務の標準化」が重要です 。採用フローのボトルネックを特定し、デジタルプラットフォームを活用して効率化することで、小規模企業でも持続可能な採用体制を構築します 。

クウカンからのメッセージ｜北海道の中小企業の一つとして

「何十万円もかけて作った御社の素晴らしい採用動画、雪深い北海道のサーバーの片隅で凍えていませんか？」 設立4期目の私たちクウカンも、かつては知名度ゼロ、採用難に頭を抱える「当事者」でした。だからこそ、地方企業の皆様の焦燥感が痛いほどわかります。 穴の空いたバケツに水を注ぎ続けるような採用活動は、リクルーティブが終わらせます。私たちは単なる動画・Webコンテンツ制作会社ではありません。時には経営会議の端っこから声を上げ、「御社で一番熱苦しい人事担当者」として泥臭くPDCAを回します。北海道の素晴らしい技術やサービスが、人手不足という理由で途絶えない未来を、共に創り上げましょう。

【サービス概要および運営会社情報】

サービス名： Recruitive（リクルーティブ）提供メニュー： 採用コンシェルジュ（運用代行）、採用サイト制作、採用動画制作（インタビュー・プロモーション等）、SNS運用支援URL： https://recruitive.hokkaido.jp/

【本件に関する引用・出典について】

本プレスリリース内のデータは、以下の資料を参考に作成しております。帝国データバンク札幌支店「北海道・人手不足に対する企業の動向調査（2026年1月）」（公開日：2026年3月12日） URL：https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260312-laborshortage202601-hokkaido/北海道経済同友会・北海道地域活性化委員会「人手不足をどう克服するか」（公開月：2025年5月） URL：https://hokkaido-doyukai.jp/hkd/wp-content/uploads/2025/05/e22d9e694ba8c877aa08b99a7cd07e93.pdf

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ○ 採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/ ● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/ ● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/ ● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/ ● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/ ● リクルーティブ：https://recruitive.hokkaido.jp/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp