【新規オープン】47都道府県の日本酒飲み放題と旬の海鮮を楽しむ居酒屋「トロ壱 金沢駅前店」2026年5月14日(木)にオープン！当日と翌15日(金)の2日間限定「日本酒90分飲み放題1円」を実施

S.H.N株式会社

全国に飲食店を展開するS.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋竜太）傘下のENRAVE株式会社は、日本酒と海鮮を存分に楽しめる新店舗「トロ壱（とろいち）金沢駅前店」を、2026年5月14日(木)17時にオープンいたします。金沢の日本酒好き、海鮮好きの方に向けた新たな拠点として、全国の銘酒と鮮魚を気軽に楽しめる場を提供いたします。

「トロ壱」は、全国47都道府県の日本酒の飲み放題プラン（60分638円～）をご用意し、日本全国の味わいを一度に楽しめるラインナップを実現しました。さらに、鮮魚のお造り盛り合わせをはじめ、酒肴は約95種類を108円からご用意し、店舗は完全個室の掘りごたつ席・テーブル席・カウンター席にて135を備え、営業時間は11:30～翌2:00として昼飲みから深夜飲み、日常使いから宴会まで幅広いシーンに対応いたします。

■オープン記念企画（5月14日～15日）

グランドオープンを記念し、2日間限定で特別企画を実施いたします。

日時：5月14日（木）、15日（金） 各日17:00～22:00

内容：日本酒120分飲み放題1円

条件：2フード（390円以上）のご注文／90分制（L.O.30分前）／他の優待・特典との併用不可

全国47都道府県の日本酒を揃えた90分飲み放題を1円で体験できる機会は、オープン記念の2日間限定となります。

■SNS投稿特典（5月14日～15日）

ご来店中にご自身のSNS（InstagramまたはX）へ店内写真や感想を、公式アカウント（＠toroichi_PR）と店舗公式アカウント（@toroichi_kanazawaekimae)へのリンクを付けて投稿いただいたお客様には、「お造り盛り（1人前）」を1品サービスいたします。来店体験を共有いただくことで、さらにお得にお楽しみいただけます。

■コース割引（5月16日～31日限定）

5月16日から31日までの期間中、4,000円以上のコースをご予約いただいたお客様は、お一人様500円引きとなります。グルメサイトに掲載のクーポン利用と公式SNS（InstagramまたはX）のフォローが条件となります。各種ご宴会に最適な内容でご用意しております。

日本酒の豊富な品揃えと、鮮度にこだわった海鮮料理を手頃な価格で楽しめる「トロ壱 金沢駅前店」。オープン記念期間中の来店を通じ、多くの方にその魅力を体験していただくことを目指しております。

店舗概要

・店名：トロ壱 金沢駅前店

・オープン：2026年5月14日（木）17:00～22:00閉店

・住所：石川県金沢市昭和町11-20 よし久ビル2F・3F

・アクセス：金沢駅東口から徒歩5分、六枚交差点そば

・席数：135席

・営業時間：11:30～翌2:00（5月15日～）

全国47都道府県の日本酒が勢ぞろい

トロ壱 【日本酒 冷蔵庫】トロ壱 金沢駅前店ホームページ :https://godproperty.jp/news/opnening-news/24441/トロ壱 公式X :https://x.com/toroichi_PRトロ壱 公式Instagram :https://www.instagram.com/toroichi_PRトロ壱 金沢駅前店 公式Instgram :https://www.instagram.com/toroichi_kanazawaekimae

「トロ壱」では、北海道から沖縄まで、全国47都道府県の日本酒を取り揃えています。ずらりと並んだ冷蔵庫から好みの銘柄を選び、自分で注ぐセルフスタイルの飲み放題（60分580円～）を楽しめます。日本酒に詳しい人も、初めての人も、気軽に幅広い銘柄をお好きなだけ味わえます。

全国47都道府県の日本酒

【日本酒飲み放題】

全国47都道府県の日本酒

60分 税込638円

90分 税込1,188円

【プレミアム飲み放題】

日本酒(徳利）＋ビール、ハイボール、サワー、お茶割、焼酎、果実酒、カクテル、ソフトドリンクなど50種類

90分 税込1,738円

120分 税込2,178円

150分 税込2,838円

無制限 税込3,938円

日本酒はお好きな銘柄を一合徳利 税込1,078円でもご注文いただけます。

酒席を彩る11カテゴリー、90種類以上の多彩なラインナップ

「トロ壱」では、お酒との相性を追求した11カテゴリー、計90種類以上の豊富なメニューを取り揃えています。なかでも、鮮魚を豪快に盛り付けた「本日の厳選お造り盛り」や、脂の乗った「【宮城県産】極上マグロ刺し」など、日本酒の味わいを引き立てる魚介料理は当店の自信作です。さらに、肉刺しや揚げ物、箸休めの逸品まで幅広くご用意。また、お気軽にお楽しみいただけるよう「揚げナスポン酢」や「チャンジャ」といった酒肴5種を、手頃な108円（税込）で提供するなど、日常の喧騒を忘れて至福の一献を楽しめる品々を取り揃えております。お通しとして「しじみ汁 飲み放題」をご用意しています。

トロ壱 日本酒よくあう魚介料理刺身

コブクロ刺し

肉味噌ピーマン

子持ちこんにゃく

蒸し豚サラダ

栃尾揚げ納豆

サーモンいくらの親子丼

｟温冷仕立て｠揚げ鯛 バニラ添え

飲み放題付きコースでご宴会

「トロ壱」では、明太とろろで味わう「海老しゃぶ×レタしゃぶ」、「鰤しゃぶ×レタしゃぶ」の特製しゃぶしゃぶコース2種類をはじめ、“あったか鍋”を主役にした、鶏みぞれ鍋、豚バラ肉の包み鍋、もつ鍋、海鮮ちゃんこ鍋、牡蠣鍋など宴会にぴったりな味覚を堪能できる5種類の鍋コースをラインナップ。新鮮な刺身盛など、満足度抜群の料理を2時間の飲み放題付きで楽しめるおすすめコースを始め、豪華食材を贅沢に使用した鍋をご堪能ください。

トロ壱の歩み

【海老しゃぶ×レタしゃぶ 明太とろろしゃぶしゃぶコース】6,500円【鰤しゃぶ×レタしゃぶ 明太とろろしゃぶしゃぶコース】6,000円【トロ壱の牡蠣鍋コース】6,000円【厳選トロ壱コース(海鮮ちゃんこ鍋)】5,000円【本命トロ壱コース(もつ鍋)】4,500円【トロ壱定番コース(豚包み鍋)】4,000円【お手軽コース(鶏みぞれ鍋)】3,000円

トロ壱は、2025年11月に愛知県名古屋市に創業、第1号店となる「名古屋駅前店」をオープンいたしました。以来、徹底した品質へのこだわりが多くの支持を集め、2026年3月には福岡県に「天神店」、宮城県に「仙台一番町店」と、東西の主要都市へ立て続けに出店を加速。このたび満を持して5月にオープンする「金沢駅前店」は、全国で第4号店目となります。トロ壱はこれからも、各地域の皆さまに愛される店舗づくりを目指してまいります。

事業会社

ENRAVE株式会社（旧：株式会社プロジェクトM）

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に展開し、グループ全体では600店舗を運営。