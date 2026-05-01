ドローンスクール東京グループ「ドローンスクールコモンズ立川立飛」が5月キャンペーンを開始　１等無人航空機操縦士コースは１０月からスタート予定

株式会社エーアールエー

立川市に拠点を構える「ドローンスクールコモンズ立川立飛校」（運営：株式会社エーアールエー／代表取締役 新井正徳）は、テレビ出演を契機に注目が高まる中、2026年5月限定で「ドローンで稼ぐスタートダッシュキャンペーン」を実施いたします。

また皆さんのリクエストから１等無人航空機操縦士コース開始することが決定し

時期は１０月目処としてスタート致します。

その際は特別キャンペーンとしてお客様に喜んでいただけるような割引キャンペーンを検討しておりますので安心してドローンスクールコモンズ立川立飛で二等から一等までの免許ご取得が出来ます。

本スクールは、立川エリアでドローン資格取得から実務活用までを一貫して学べるドローンスクールとして、未経験者から空撮や建設・不動産・設備業界の実務者まで幅広い層に支持されていて

元K1のファイターの小宮山工介選手がスクール代表を務める芸能人やインフルエンサーも体験・資格取得を行うドローンスクールとして注目を集めており、初心者でも安心して学べる環境を提供しています。

本キャンペーンでは、ドローン国家資格「二等無人航空機操縦士」の取得支援に加え、必要に応じて“実際に収益化できるノウハウ”まで提供する実践型プログラムを提供します。

近年、外壁落下事故やインフラ老朽化が社会問題となる中、ドローンを活用した建物点検・調査の需要は急速に拡大しています。一方で、「資格は取得したが仕事につながらない」という課題も顕在化しています。

こうした課題に対し、当スクールでは単なる資格取得にとどまらず、空撮や外壁調査・屋根点検・太陽光パネル点検、土地測量など、現場で求められる実務スキルの習得から営業・案件獲得・収益化までを一貫して支援しています。

運営会社である株式会社エーアールエーは、創業30年・累計2,000棟以上の大規模修繕工事実績を有しており、建設業の現場ノウハウとドローン技術を融合した独自の教育モデルを構築。

そのため、立川でドローンスクールを探している方にとって、資格取得後すぐに現場で活躍できる実践的な環境を提供しています。

■キャンペーン概要

・二等無人航空機操縦士 基本コース

198,000円（税込）

・二等＋限定変更（目視外・夜間飛行）コース

220,000円（税込）

・機体プレゼント

・機体割引６％

・コートの無料レンタル

・開催期間：2026年5月

■特徴

・立川エリアで実務直結型のドローンスクール

・資格取得だけで終わらない“収益化支援”

・空撮や外壁調査・屋根点検・太陽光パネル点検、土地測量に特化した現場ノウハウ提供

・必要に応じて営業・案件獲得ノウハウまで提供

■本取り組みの背景

立川周辺エリアでは、再開発や建物維持管理の需要増加に伴い、ドローンを活用した点検ニーズが高まっています。

その一方で、実務に対応できるドローン人材は不足しており、教育と現場をつなぐ仕組みが求められています。

本スクールでは、立川を拠点にドローンスクール事業と建物調査・修繕事業を融合させることで、地域に根ざした人材育成と社会課題の解決を目指しています。

■今後の展望

株式会社エーアールエーは、「立川×ドローンスクール×建物点検」という独自モデルを軸に、今後もドローン人材の育成とインフラ維持管理の高度化に取り組んでまいります。

「立川でドローンスクールをお探しの方は、ぜひ一度無料体験へお越しください。」

https://coubic.com/dronecommonstachikawatachihi/4849378/book/event_type/detail?express=true&_gl=1(https://coubic.com/dronecommonstachikawatachihi/4849378/book/event_type/detail?express=true&_gl=1)

■参考（テレビ放送内容）

テレビ番組出演映像

https://youtu.be/K08v_CT5mao⁠(https://youtu.be/K08v_CT5mao%E2%81%A0)

本取り組みは、テレビ放送およびメディア露出により高まる関心を背景に、受講機会の拡大を目的として実施するものです。

今後も株式会社エーアールエーは、ドローンの国家資格普及及びドローン技術を活用し社会に貢献してまいります。