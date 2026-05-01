ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス調べ　Z世代・若手が有意義だと感じるお金の使い方　男性では「将来のために貯める」が1位　女性では「頑張った自分へのごほうびに使う」が1位

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（代表取締役社長：高橋 照正、https://www.smbc-cf.com、サービスブランド「プロミス」、以下「当社」）は、新年度が本格的に始動するこの5月を迎え、『世代間ギャップに関する調査2025』のくらし・マネー関連の質問を再集計しました。世代間の意識の違いを理解するため、Z世代・若手と上司・先輩のそれぞれの結果に改めて着目して再編集した『世代間ギャップに関する調査 くらし・マネー編』を公開いたします。（調査協力会社：ネットエイジア株式会社）

調査概要

・調査対象：Z世代・若手（18歳～29歳の有職男女）500名、上司・先輩（30歳～69歳の有職男女）500名

・調査期間：2025年7月30日～8月1日

［アンケート調査結果］

普段のくらしでのコスパ意識率

Z世代・若手では年収によってコスパ意識にギャップ

コスパを意識している割合について、世代・年収別にみると、Z世代・若手では、年収が400万円未満の人で意識率が59.4%となったのに対し、400万円以上の人では意識率は68.9%と、9.5ポイントの差がみられました。

一方、上司・先輩では、年収にかかわらず、Z世代・若手と比較して全体的に意識率が高くなりました。

「コスパ」を意識している人の商品・サービス購入時の情報源

Z世代・若手はSNSの参考率が高い結果に

コスパを意識している人が、商品・サービスを購入する際に、参考にしているものについて、世代別にみると、「利用者のクチコミ」と「テレビ」はZ世代・若手と比較して上司・先輩が10ポイント以上高くなりました。

一方、Ｚ世代・若手では「Instagram」が21.1ポイント、「X」が15.1ポイント、上司・先輩を上回りました。

コスパを意識しているZ世代・若手では、InstagramやXといったSNSを情報源としている人が多いようです。

有意義だと感じるお金の使い方

Z世代・若手の年収が600万円未満の人では“貯金”、600万円以上の人では“資産運用”

上司・先輩ではどの年収帯でも“貯金”がTOP3に

有意義だと感じるお金の使い方について、世代・年収別にみると、Z世代・若手、上司・先輩ともに、「頑張った自分へのごほうびに使う」はどの年収帯においてもTOP3に挙がりました。

また、上司・先輩では、「将来のために貯める」もどの年収帯でもTOP3に挙がりました。

一方、Z世代・若手では、年収が300万円未満の人、300万円～600万円未満の人では「将来のために貯める」がTOP3に挙がったのに対し、600万円以上の人では「将来のために資産運用する」が2位に挙がりました。

Z世代・若手の比較的年収が高い層では、資産を増やすことへの意識が高い人が多いのかもしれません。

有意義だと感じるお金の使い方

Z世代・若手では“将来のため”、上司・先輩では“人のため”の優先度が高い結果に

有意義だと感じるお金の使い方について、いくつかの項目を統合し、再集計したところ、Z世代・若手、上司・先輩ともに1位は「自分のために使う」となりました。また、Z世代・若手では2位「将来のために使う」、3位「人のために使う」、上司・先輩では2位「人のために使う」、3位「将来のために使う」となっており、TOP3に挙がった内容は両世代で同様となったものの、順位が異なる結果となりました。Z世代・若手では、“人のため”より“将来のため”の消費、上司・先輩では“将来のため”より“人のため”の消費を優先させる様子がうかがえました。

Z世代・若手が有意義だと感じるお金の使い方

男性では「将来のために貯める」が1位

女性では「頑張った自分へのごほうびに使う」が1位

有意義だと感じるお金の使い方について、世代・男女別にみると、Z世代・若手の男性では「将来のために貯める」が1位、女性では「頑張った自分へのごほうびに使う」が1位となりました。

上司・先輩では、男女ともに、「家族やパートナーのために使う」が1位となった一方、Z世代・若手では上位3位には挙がりませんでした。上司・先輩では、ライフステージの変化などによって、誰かのためにお金を使うことの重要度が高くなるのではないでしょうか。

また、上司・先輩の女性では、Z世代・若手の女性と同様に、「頑張った自分へのごほうびに使う」が同率で1位となりました。女性では、世代にかかわらず、自身のための出費を大事にしている人が多いようです。

幸福度を高めるために、お金を借りてでも充実させたいこと

上司・先輩では「旅行」が男女ともに1位

今のくらしの幸福度を高めるために、お金を借りてでも充実させたいことを世代別にみると、Z世代・若手の男性では「趣味（推し活は除く）」が1位、Z世代・若手の女性では「推し活」が1位でした。Z世代・若手では、自身の楽しみに対して出費を惜しみたくない人が多いようです。

上司・先輩では、男女ともに「旅行」が1位となり、自身の経験や思い出になることに対して意識が高い様子がうかがえました。また、「健康づくり」が男女ともに上位3位以内に挙がりました。

■調査概要■

調査タイトル：世代間ギャップに関する調査 くらし・マネー編

調査対象：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする18歳～69歳の有職男女

*会社員、公務員・団体職員、会社役員・経営者

調査期間：2025年7月30日～8月1日

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

有効回答数：1,000サンプル

調査協力会社：ネットエイジア株式会社