アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』が2026年秋、日本公開決定！全米No.1作家コリーン・フーヴァー原作、背筋も凍る“泥沼キスシーン”の特報映像と場面写真が解禁

アン・ハサウェイ主演、二見書房刊の話題作『ヴェリティ／真実』が映画化、2026年秋に日本公開予定

株式会社二見書房

原作は、全米No.1作家コリーン・フーヴァーが手がけた衝撃のサスペンス『ヴェリティ／真実』（二見書房刊）。

大胆な仕掛けと衝撃の展開で話題を呼んだベストセラーが映画化され、2026年秋に日本公開予定。

仕事にも人生にも行き詰まった売れない作家ローウェン・アシュリーのもとに、ある日、思いがけないオファーが届く。それは、交通事故で生死をさまよう人気作家ヴェリティ・クロフォードのためのゴーストライターの仕事だった。ローウェンは代筆を引き受けるべく、人里離れたクロフォード家の邸宅へと移り住むことになる。

やがてヴェリティの夫ジェレミーと親密になっていくローウェン。しかしある日、ヴェリティが書いたと思われる不気味な“手記”を発見してしまう。そこに綴られていたのは、ジェレミーにまつわる衝撃的で歪んだ告発だった……。それは命がけの警告なのか、それとも罠なのか。善悪の境界が揺らぐなか、ローウェンはクロフォード家に隠された闇深い真実へと迫っていく。

主演はアン・ハサウェイ。2026年5月1日に日米同時公開となる『プラダを着た悪魔２』のプロモーションで来日を果たし話題を集めるなど、いま世界中で注目を集める彼女が、本作では刺激的なミステリーサスペンスに挑む。

映画『ヴェリティ／真実』特報映像＆場面写真が公開

今回解禁された特報映像では、冒頭からアン演じるヴェリティとダコタ演じるローウェンによる衝撃的なキスシーンに目を奪われる。森林の中に佇むクロフォード邸で、生気を失った表情のまま介護されるヴェリティの姿、事故前と思われる妖艶でミステリアスな彼女とその子どもたちの様子、さらに、ローウェンが道端で血しぶきを浴び立ちすくむカットから、夫ジェレミーとローウェンのベッドシーンまで、強烈かつ意味深なシーンが畳みかけるように展開される……。

果たしてヴェリティに何があったのか──。

衝撃の“真実（＝ヴェリティ）”が待ち受ける、禁断のミステリーサスペンスは絶対に見逃せない。

【映画オフィシャルサイト】

https://verity-shinjitsu.jp(https://verity-shinjitsu.jp)

【特報映像（YouTube）】

https://youtu.be/S6OaGH7kNmU(https://youtu.be/S6OaGH7kNmU)

書籍情報

ヴェリティ／真実



著者：コリーン・フーヴァー

訳：相山夏奏

発売日：2023.11.24

定価：2,200円（税込）

判型：四六並製 頁数 380

ISBNコード：9784576231174

発行・発売元：二見書房

＜WEBサイト＞

https://www.futami.co.jp/book/5774

あらすじ

語られているのは真実か嘘なのか――

ＮＹ、マンハッタンに住むローウェン・アシュリーは売れない作家。仕事でもぱっとしない上に、幼い頃からトラウマを抱え、引っ込み思案で友人もほとんどいない。おまけに末期がんを患う母親の看病で、しばらく家に引きこもっているうちに社会との接点を完全に見失って、家賃滞納で退去勧告まで受けていた。

ところが、そんな”崖っぷち”ローウェンに、ある日、驚くようなオファーが舞い込む。

著者

コリーン・フーヴァー

テキサス州で生まれ育つ。自費出版した小説『そして、きみが教えてくれたこと』（ヴィレッジブックス）が2012年のニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリストに載る。以来、主にヤングアダルト小説を執筆し、2015年、2016年、2017年と3年連続でグッドリーズの年間ベストロマンス小説賞を受賞。

彼女の著書は、SNSにて本好きのためのハッシュタグ「#BookTok」「#bookstagram」をキーワードに一大ムーブメントを巻き起こし、恋愛小説『IT ENDS WITH US』は世界43か国で発売され、全米で累計400万部を突破。同作はニューヨーク・タイムズのベストセラー（総合部門）で驚異の108週以上ランクインも記録。

2022年にはUSA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインする快挙を達成し、さらに販売実績は約2,000万部を突破する。2023年にタイム誌によって世界で最も影響力のある100人の1人に選ばれる。

映画化作品

「イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる」2024年8月（日本公開 2024年10月）

「リグレティング・ユー あの日の自分に戻れたら」2025年10月

「リマインダーズ・オブ・ヒム あなたの遺したもの」2026年3月

関連リンク

コリーン・フーヴァー特設サイト

https://www.futami.co.jp/lp/2023/colleenhoover

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