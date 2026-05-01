【BANILA CO】バニラコより、ホワイトクッションの限定パッケージ「デニムエディション」が数量限定で登場！5月初旬より、ドン・キホーテ系列店舗限定発売！

モノック株式会社

大人気韓国コスメブランド「BANILA CO」より全国のドン・キホーテ系列店舗にて、ベスコス三冠受賞カバーリシャス ホワイトクッションのデニムエディションを数量限定で発売開始します。

今回発売のホワイトクッション＜デニムエディション＞は、パッケージやパフもブルーデニムを演出し、持ち運びにもぴったりのアイテムです。

【商品概要】

【商品特徴】

デニムエディション[表: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/178_1_738f33cfae7f07d0a1ca6638741b2a8d.jpg?v=202605010451 ]SNSで話題！デニムエディションがドン・キホーテ系列店舗で復活

2025年Qoo10で即完売のデニムエディションが、店舗で復活発売。

数々のベスコス*1を受賞し、

多くの支持を集めるクッションファンデーション。

軽やかに密着しながら、なめらかで均一な肌を演出します。

今回のデニムエディションは、

思わず手に取りたくなる限定デザイン。

SNSでも話題必至の特別仕様です。

*1 LIPSベストコスメ2025 クッションファンデ部門 部門賞 1位

LIPSベストコスメ2024 下半期こだわりアワード ファンデーション部門 崩れにくい賞1位

LDK2024年6月号ファンデーション（クッション）部門A評価

パッケージパフ化粧箱19ライト

明るく透明感のあるライトベージュ*

21アイボリー

自然でナチュラルなライトベージュ*

*メイクアップ効果

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