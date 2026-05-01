【2025年大阪・関西万博 UAEパビリオン】「iFデザインアワード2026」で金賞を受賞

アラブ首長国連邦パビリオン「iFデザインアワード2026」の「インテリア・アーキテクチャー（展示会・仮設展示）」部門で最高位となる金賞を受賞

2025年大阪・関西万博のアラブ首長国連邦（UAE）パビリオンは、国際的に権威ある「iFデザイン

アワード2026」において、「インテリア・アーキテクチャー（展示会・仮設展示）」部門で最高位となる金賞を受賞しました。本受賞は、世界中から寄せられた11,000件以上の応募の中から選出されたもので、優れたデザイン性、コンセプトの強さ、そして完成度の高さが国際的に高く評価された結果

です。

「Earth to Ether（大地から天空へ）」をテーマに構想されたUAEパビリオンは、進歩を人類の連続的な歩みとして捉え、伝統やコミュニティ、知の蓄積を、科学技術や未来への志向と結びつけて表現しました。建築、ランドスケープ、来場者体験を一体化した空間設計により、素材、光、そして物語によって導かれる没入型の体験を提供しました。

2025年大阪・関西万博UAEパビリオンの政府代表であり、駐日アラブ首長国連邦特命全権大使であるシハブ・アルファヒーム閣下は、次のように述べています。

「今回の受賞は、パビリオンのデザインアプローチと、それを実現した多様なパートナーとの協働の

成果を示すものです。建築、素材、来場者体験が一体となり、明確な意図のもとで設計された空間が、このような形で評価されたことを大変嬉しく思います。500万人を超える来場者の皆さまに、本パビリオンを通じてUAEの過去と未来を巡る特別な体験をお届けできたことを誇りに思います。」

パビリオンの建築的特徴の中心には、ナツメヤシの葉軸（ラキス）が使用された、高さ最大16メートルに達する90本の柱があり、来場者を包み込むような日陰空間を形成し、会場内に静けさと交流の場を

生み出しました。伝統的な素材は、現代の建築技術と日本の職人技との協働により再解釈され、文化的知見と精緻な技術の融合を体現しています。

本パビリオンの設計は、伝統と革新を対立するものとしてではなく、連続する関係性として捉えた点にも特徴があります。文化的記憶が研究や開発の基盤となり、人と自然への責任が未来への設計を導くという思想が、空間全体に貫かれています。

「iFデザインアワード」は、ドイツ・ハノーバーに本拠を置くiF International Forum Design GmbHが主催する、世界で最も歴史あるデザイン賞の一つです。1954年の創設以来、プロダクト、建築、

コミュニケーションなど多様な分野において、コンセプトの明確性、革新性、社会的意義を備えた優れたデザインを表彰しています。

2025年大阪・関西万博期間中、UAEパビリオンは延べ500万人以上の来場者を迎え、海外パビリオンの中で最多の来場者数を記録しました。来場者は、木陰のような集いの空間から没入型の展示へと導かれ、建築とストーリーテリングが融合した多感覚の体験を通じて、UAEの人々、アイデア、そして未来へのビジョンに触れました。

本受賞は、同パビリオンがこれまでに獲得してきた数々の国際的評価に新たな実績を加えるものです。国際博覧会事務局（BIE）による建築・景観部門での国別パビリオンのトップ3への選出をはじめ、ワールド・エキスポ・アワードでは最優秀スタッフ賞を受賞。また、サステナブルデザイン部門での特別賞、ワールド・エキスポリンピックにおける大型パビリオン部門ブロンズ賞、さらにDFAアジアデザイン賞やドイツデザインアワードなどでも高い評価を得ています。

UAE万博事務局について

UAE万博事務局は、人々、アイデア、そしてイノベーションを結集し、世界的な進歩に資することを目的とする国家的プラットフォームです。

サラマ・ビント・ハムダン・アル・ナヒヤーン財団 により設立され、アラブ首長国連邦外務省 の管轄下で運営される同オフィスは、国際博覧会におけるUAEの戦略的参加を主導しています。直近では、2025年大阪・関西万博への参加を統括しました。

UAE万博事務局は、人類が直面する課題に対処するため、人とイノベーションを結びつけるという明確な使命のもと設立されました。楽観性、開放性、志、そしてレジリエンスという価値観に導かれ、文化や分野、世代を越えた協働を促す、魅力的かつ意義深い体験を創出しています。

戦略的パートナーシップと精緻に構成されたプログラムを通じて、教育、医療、持続可能なテクノロジー、宇宙探査などの分野における進歩を加速。各万博の掲げる目標に貢献すると同時に、本来は生まれ得なかったかもしれない新たなコンテンツやアイデア、イニシアチブを創出することで、UAEにとっての独自の価値を生み出しています。

2025年大阪・関西万博においては、来場者一人ひとりとの出会いに、喜び、好奇心、そして協働の精神をもたらすことを目指しました。その活動は、包括的なグローバル発展を掲げるUAEのビジョンに根ざしており、「Earth to Ether（大地から天空へ）」の理念のもと、新たな思考、共有された目的意識、そして共創による進歩を促進しています。

パビリオンの詳細は、公式ウェブサイト (https://uaepavilionexpo.com) をご覧ください。

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