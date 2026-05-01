手ぶらで住めてかっこいい、家具家電付き賃貸『Yearly（イヤリー）』誕生。～MOREPROブランドの新サービス、長く住み続けたい「育てる暮らし」を提案～

株式会社リアルエステート

投資用不動産のリノベーション事業「MORE PRO」を展開する株式会社リアルエステート（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田茂雄）は、家具家電付き賃貸『Yearly（イヤリー）』のサービス開始をお知らせいたします。

従来の家具家電付き物件は、マンスリーマンションに代表される「短期滞在用」が主流でした。しかし『Yearly』が目指すのは、トレンドに左右されず、自分の価値観で選び、長く住み続けたくなる空間です。ヴィンテージ家具や有名家具ブランドとのコラボレーションにより、入居したその日から、お気に入りのカフェやホテルのような心ほどける暮らしが始まります。

■ 『Yearly』とは

トレンドに導かれるのではなく、自らの目で都市の魅力を見出し、こだわりの生活を築いていく。 暮らしのカタチが自由さを増す今、Yearlyはそんなそれぞれの価値観に寄り添う住まいとして誕生しました。

プロの視点でトータルデザインされた室内は、お気に入りのカフェやホテルのような心ほどける心地よさ。 マンスリーマンションの気軽さはそのままに、上質な空間に長く住まう。 一年の中で自分らしく過ごせる日常を、ここから始めませんか。

■ 誕生の背景：マンスリーの気軽さで、永住したくなるクオリティを

現在、ライフスタイルの多様化により「暮らしの自由度」へのニーズが高まっています。しかし、日本の家具家電付き賃貸の多くは、機能性を重視した短期向け物件に偏っていました。

投資用不動産リノベーションのプロフェッショナル集団である「MORE PRO」は、これまで培ってきた空間デザインのノウハウを活かし、「カバンひとつで始められる手軽さ」と「妥協のない上質なデザイン」を両立させた『Yearly』を始動しました。駅近の利便性を享受しながら、自分の中のトレンドに合わせて住み替える。そんな現代の都市生活者に寄り添う住まいを提案します。



■ 手ぶらで住めてかっこいい『Yearly』3つのこだわり



1. こだわりの空間

強い世界観とクリエイティブで知られる不動産ブランド「渋井不動産」とのコラボレーションにより、年を重ねるごとに価値や味わいが増していく部屋とこだわりの家具を取り入れることで、使い捨てではない、長く愛着を持てる空間を演出しています。

2. セレクトショップとのコラボレーション

デザイン性と機能性を兼ね備えた家具を提案するセレクトショップ「シャークアタック」との新たなコラボレーションも予定しており、住まいの価値を多角的に高める取り組みを進めてまいります。

3. 「Yearlyシリーズ」として広がる多様なスタイル

画一的なデザインではなく、住む人の好みに合わせた多彩なバリエーションを展開予定です。自社物件として運営することで、ブランドのファンによる「空き待ち」が出るような、選ばれ続ける住まいを目指します。

単なる居住空間の提供にとどまらず、大阪を中心に街に新たな価値と循環を生み出す取り組みとして、地域にも根ざした住まいづくりを推進してまいります。

■ メディア・情報発信について

公式サイトでは物件の詳細やコンセプトを公開。Instagramでは、実際のお部屋の雰囲気や、Yearlyが提案するライフスタイルを随時発信してまいります。公式LINEでは、完成物件や空室状況などの最新情報をお知らせいたします。



・公式サイト：https://yearly.style/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/yearly_magazine?igsh=dmxua3pqanAweHM4&utm_source=qr(https://www.instagram.com/yearly_magazine?igsh=dmxua3pqanAweHM4&utm_source=qr)

・公式LINE：https://lin.ee/xvEKp3M

■ MORE PROについて

「MORE PRO」は、投資用不動産に特化したリノベーション事業です。物件の資産価値を最大化させるデザインとプランニングにより、オーナー様には安定した収益を、入居者様には豊かで洗練された暮らしを提供しています。

また、大阪を中心としてに地域の既存資産に新たな価値を吹き込み、街の魅力を高めるリノベーションを通じて、持続可能なまちづくりにも寄与しています。

【株式会社リアルエステート 概要】

社名： 株式会社リアルエステート

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7階

URL： https://re-estate.co.jp/

設立年： 2011年11月

資本金： 5,000万円

事業内容： 宅地建物取引業、不動産の賃貸及び管理、不動産に関するコンサルティング等