香取慎吾、ジャネット・ジャクソンと来日公演にスペシャルゲストとして出演決定！

株式会社エニー

世界的ポップアイコン、ジャネット・ジャクソンの来日公演

「JANET JACKSON JAPAN 2026」において、6月13日（土） Kアリーナ横浜公演に、香取慎吾がスペシャルゲストとして出演することが決定いたしました。

本公演は、ジャネット・ジャクソンの来日を記念した特別なステージとして開催され、

国内外のアーティストとの多彩なコラボレーションが展開されます。

その中で今回、俳優・アーティストとして幅広く活躍する香取慎吾の出演が決定いたしました。

香取慎吾は、音楽・アート・エンターテインメントの分野において独自の表現を発信し続けており、

日本国内のみならず海外でも高い評価を得ています。

本公演では、オープニングアクトとして約30分にわたるパフォーマンスを披露し、公演の幕開けを飾る特別なステージを創出します。

本出演は、来場者にとって見逃せない内容となることが期待されます。

さらに今回の日本ツアーでは、ポップミュージックの歴史を築いてきた Jackson Family へのトリビュートコーナーが公演内で実施されることも決定。世界的エンターテイナーである Michael Jackson を中心とした Jackson Family の音楽とカルチャーへの敬意を込めた特別演出が予定されています。

ジャネット・ジャクソンはこれまで世界で1億6,000万枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンドです。

今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定で、日本の音楽ファンにとって特別なステージとなります。

6月13日（土）のKアリーナ横浜公演では、世界的ポップカルチャーの歴史と、日本を代表する表現者のエネルギーが交差するスペシャルな夜をお楽しみください。

≪開催概要≫

■タイトル

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

■日程・会場

2026年6月 9日(火)：神戸 GLION ARENA KOBE

2026年6月13日(土)：横浜 Kアリーナ横浜 Special Guest ★ 香取慎吾

2026年6月14日(日)：横浜 Kアリーナ横浜 Special Guest ★ BE:FIRST

2026年6月17日(水)：名古屋 IGアリーナ Special Guest ★ HANA

■チケット発売

プレイガイド３次先行は５月６日（水）23:59まで受付中

■チケット情報（全席指定）

＜GLION ARENA KOBE＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席：35,000円（税込）

・SS席（着席指定）：35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

＜Kアリーナ横浜＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席 : 35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

＜IGアリーナ＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席 : 35,000円（税込）

・ラウンジ付きシート：25,000円（税込）※IGアリーナ専用ラウンジ利用可能、ワンドリンク付き

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

■公式HP

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/janetjacksonjapan2026/

X：https://twitter.com/JJJ1952290

Facebook：https://www.facebook.com/share/14UkJ7hZ85N/?mibextid=wwXIfr

■ ジャネット・ジャクソン プロフィール

ジャネット・ジャクソンと、故マイケル・ジャクソンを含む彼女の兄弟たちは、何十年にもわたり、その卓越したパフォーマンスと芸術性で世界中の聴衆を魅了してきました。

音楽一家の一員として、ジャネット・ジャクソンはソロ活動でも活躍を続けています。

全世界累計1億6,000万枚以上のレコードセールスを誇り、『Control』『Rhythm Nation 1814』『janet.』『The Velvet Rope』『All for You』など、音楽史に名を刻む名作を次々と生み出してきた、まさに “クイーン・オブ・ポップ” と称される存在。Billboard Hot 100では10曲のNo.1シングルを獲得し、女性アーティストとして歴史的な記録を数多く樹立。グラミー賞をはじめとする数々の音楽賞を受賞し、現在もなお第一線で活躍し、精密なダンスパフォーマンスとメッセージ性の高い作品を通じ、多くのアーティストに影響を与え続けています。

■ 香取慎吾 プロフィール

2017年にオフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げ、TV番組、ラジオ、CMなどへ出演中。近年の主な出演作品は映画「犬も食わねどチャーリーは笑う」（22年）、舞台「テラヤマキャバレー」（24年）、フジテレビ系木曜劇場「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」（25年）など。また、昨年5月には3rd ALBUM「Circus Funk」のCDリリース、自身初のアリーナソロツアー『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』 を開催した。その他にも、アーティストとして全国各地で個展を開催するなど、多方面に活躍する。現在はミュージカル「新宿発8時15分」に出演中。また、主演映画『高校生家族』が27年1月8日(金)公開予定。

■ お問い合わせ

主催：JANET JACKSON JAPAN 2026実行委員会

公式サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

TEL：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）