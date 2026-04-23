「＼広口ほ乳びんのための／取り替えができる 回転式ほ乳びん洗い」がアカチャンホンポにて販売開始！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『＼広口ほ乳びんのための／取り替えができる 回転式ほ乳びん洗い』を、2026年４月24日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売いたします。

本商品は、広口タイプのほ乳びんに対応した回転式のほ乳びん洗いです。

スポンジ部分が回転するため、ミルク汚れを落としにくい底や肩口部分までしっかりスピーディーに洗えます。





開発背景





本商品は、サイズアップしたほ乳びんでもすみずみまでムラなく洗浄でき、届きにくい部分の汚れも効果的に落とすことができる、回転式のスポンジブラシです。

新生児期に使っていたスポンジだと、サイズアップした240mL以上の大きさのほ乳びんではミルク汚れが溜まりやすい底までスポンジが届かず、なかなか汚れを落とせない・・・

一日に何度も行うほ乳びん洗いをもっと時短でラクにしたい・・・

そんな課題を解決するために、ヘッドを長めにすることで底まで届きやすく、回転式にすることで力を加えなくともスピーディーに汚れを落とすことができるほ乳びん洗いスポンジを開発しました。

商品特長

point1：ハンドルをくるくる回すだけ！楽してムラなくきれいに





ハンドルを回すだけで全体に均一に圧がかかるので、時短でムラなく洗えます。

point2：洗いにくい底や肩口の汚れにもしっかり届く





スポンジの大きさや形状は、広口ほ乳びんに合わせた設計なので、底や肩口などミルク汚れがたまりやすい場所にもフィットし、少ない力できれいに洗えます。

point3：自立＆折りたためて、省スペースで水切りにも便利！





そのままでも、折りたたんでも自立するので洗浄後は立てて置くことができ、省スペースで水切れも◎。折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です。

（※1）袋などに入れて持ち運ぶ際にはしっかりとスポンジを乾かしてから入れてください。

point4：ヘッドだけ交換できて衛生的＆長く使えてエコ





ヘッドの汚れや傷みが気になってきたら、別売りの取り替え用パーツで交換可能。衛生的に使えるだけでなく、ヘッドだけを取り替えれば経済的かつ、ゴミも減らせます。

point5：新生児期用ほ乳びん向けスポンジブラシとヘッドが交換できる！





「＼広口ほ乳びんのための／取り替えができる ほ乳びん洗い」のヘッドと互換性があり、柄だけ回転式にしたいときなど、シーンに合わせて使い分けできます。

商品概要





240mL以上のほ乳びんにおすすめ！

・商品名 ：＼広口ほ乳びんのための／取り替えができる 回転式ほ乳びん洗い

・価格 ：798円（税込877円）

・商品URL： https://bit.ly/4ssBKXv

関連商品





ヘッド部分のみを付け替えることで、リピート時はお得に買い替えできます。

・商品名 ：＼広口ほ乳びんのための／取り替えができる 回転式ほ乳びん洗い 取り替え用スポンジ

・価格 ：498円（税込547円）

・商品URL： https://bit.ly/3QCyVpr





新生児期のほ乳びん洗いにおすすめ！ブラシ繊維の断面がX型になっているのでミルク汚れをしっかり落とします。

・商品名 ：＼広口ほ乳びんのための／取り替えができる ほ乳びん洗い

・価格 ：698円（税込767円）

・商品URL： https://bit.ly/3OgUoUo

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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