ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、4月22日(水)より、一畑電車株式会社(本社：島根県出雲市、代表取締役社長：谷口 学、以下「一畑電車」)が運行・企画する「フォーゲルパーク＆電車1日乗車券」を、モバイルチケットで販売開始します。

モバイルチケットは、ジョルダンが提供する経路検索サービス「乗換案内」アプリで購入し、そのままスマートフォンで利用できるデジタルチケットサービスです。日本語・英語の2言語に対応しています。





一畑電車イメージ





「フォーゲルパーク＆電車1日乗車券」は、松江市と出雲市をつなぐ一畑電車の全区間が1日乗り降り自由で利用できるフリー乗車券と、沿線にある花と鳥の楽園、松江フォーゲルパークの入園券がセットになったお得なチケットです。

一畑電車沿線には、歴史・自然が調和した観光スポットが数多く点在しています。

出雲市には、縁結びの神様として全国的に知られる出雲大社があり、多くの参拝客が訪れます。周辺には門前町が広がり、出雲そばなどのグルメも楽しめます。

また、松江市には、国宝に指定されている松江城や、情緒あふれる城下町の街並みが残り、歴史散策が楽しめます。さらに、宍道湖周辺では美しい夕景が望めるほか、松江しんじ湖温泉などの温泉地もあり、ゆったりとした時間を過ごせます。





本チケットを利用すれば、これらの観光スポットを鉄道で効率よく巡りながら、一畑電車沿線の魅力を気軽に満喫いただけます。





ジョルダンと一畑電車は、今後も多くの方にとって便利で安全・安心な移動の実現に貢献してまいります。









■「フォーゲルパーク＆電車1日乗車券」の概要

一畑電車の全区間が1日乗り降り自由で利用できるフリー乗車券と、松江フォーゲルパークの入園券がセットになったお得なチケットです。





価格(税込)：大人 3,000円 / 中学生 2,400円 / 小人 1,500円









■「フォーゲルパーク＆電車1日乗車券」





リーフレット表面

リーフレット裏面









■チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/ichibata/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである乗換案内アプリは累計5,500万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









■松江フォーゲルパークについて

世界でも珍しい花と鳥のテーマパークで、宍道湖を望む緑豊かな丘陵地に位置しています。園内には3つの鳥温室と花の展示温室をはじめとした多彩な施設が整備されており、屋根付き回廊で結ばれているため、天候に左右されることなく年間を通して楽しめる全天候型のテーマパークです。









【法人の方からのお問合せ先】

ジョルダン株式会社

マーケティング部 梶川／齊藤(尚)

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp