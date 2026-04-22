コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年5月3日(日)～5月5日(火・祝)の3日間、吉祥寺全域を舞台にお届けする“文化と創造のお祭り”「吉祥寺音楽祭」の期間中、「吉祥寺音楽祭コピス吉祥寺ステージ」を開催します。

今年のコピス吉祥寺ステージは、鎮座DOPENESSやYONA YONA WEEKENDERSなど話題のアーティストのライブが開催されます。広場内には、吉祥寺で人気のお店などが、キッチンワゴンに出店。広場内には初のBarブースを設置。お酒を飲みながら音楽を楽しめ、野外ライブの醍醐味を満喫できるイベントになります。





イベントビジュアル





【3日間毎日通いたいラインナップ！】

A館3階GREENING広場では、3日間個性あふれるアーティストたちのライブが開催されます。





■ピックアップアーティスト

The Ska Flames

出演時間：5月3日(日)16:15～17:00

英国のギャズ・メイオールによって、1989年にはロンドンでのライブとレコードリリースにより、世界デビューを果たす日本最初の本格的スカバンド。





The Ska Flames





LIBRO

出演時間：5月3日(日)18:15～18:40

日本のヒップホップ・シーン黎明期から活動をスタートさせ、デビュー25周年を迎えながら、今でもマイペースな活動を続け、コンスタントに作品をリリースし続けている。





LIBRO





NakamuraEmi

出演時間：5月4日(月・祝)14:45～15:45

様々な職種を経験する中で、色々なジャンルの音楽に出会い、歌とフロウの間を行き来する独特なスタイルを確立。

小柄な体からは想像できないほどパワフルに吐き出されるリリックとメロディーは心の奥底に突き刺さる。





NakamuraEmi





鎮座DOPENESS

出演時間：5月4日(月・祝)18:30～19:30

1981年東京生まれ10代の頃にHIPHOPに魅せられる。

2000年代MCバトルシーンから台頭し認知が広がる。

昨今では様々なアーティストとコラボレーションを展開。





鎮座DOPENESS





THOMAS MARQUARDT

出演時間：5月5日(火・祝)17:00～17:45

2022年1月結成。高橋飛夢(Gt,Vo)、マコトU.S.A(Dr)の同齢二人によって活動開始。

Pops、Soul、Rockなどを軸にした耳馴染みの良い楽曲にタイトかつメロウなドラム。

その上で流れるように歌う。





THOMAS MARQUARDT





YONA YONA WEEKENDERS

出演時間：5月5日(火・祝)19:00～20:00

“ツマミになるグッドミュージック”を奏でるメロコア・パンク出身の3人組バンド。

Vo.磯野くんの表現力豊かな歌声と骨のあるバンドサウンド、長きにわたってアンダーグラウンドなシーンの最前線で活躍した彼らが作りだすステージは必見。





YONA YONA WEEKENDERS





＜ステージスケジュール＞

■5月3日(日)

12:30～13:15：Reugene／LIVE

13:15～14:00：鈴木 信太郎／DJ

14:15～15:00：ニトリヒロヤスtrio feat.竹廣類／LIVE

15:00～15:35：五十嵐 正憲／DJ

16:15～17:00：The Ska Flames／LIVE

17:30～17:55：NOVEL VINTAGE／performance

18:15～18:40：LIBRO／LIVE

18:40～19:40：BAKU (KAIKOO)／DJ





■5月4日(月・祝)

11:30～12:15：giue／LIVE

12:15～12:45：Matcha-Lime／DJ

13:00～13:45：HOPELAND／LIVE

13:45～14:15：Matcha-Lime／DJ

14:45～15:45：NakamuraEmi／LIVE

15:45～16:30：KIM a.k.a. X-one／DJ

16:45～17:30：PHUMA／LIVE

17:30～18:10：Hi-tail(爛漫東京)／DJ

18:30～19:30：鎮座DOPENESS／LIVE

19:30～20:15：吉沢dynamite.jp／DJ





■5月5日(火・祝)

13:00～13:45：西恵利香／LIVE

13:45～14:45：maboroshi girl／DJ

15:00～15:45：ammonite2000／LIVE

15:45～16:45：DJ HIDE／DJ

17:00～17:45：THOMAS MARQUARDT／LIVE

17:45～18:30：DJ Yu-Ta／DJ

19:00～20:00：YONA YONA WEEKENDERS／LIVE









【吉祥寺の人気店が登場するキッチンワゴンと、初登場のBarエリア】

吉祥寺に住んでいたら、一度は聞いたことあるお店が勢ぞろいします。人気店ならではの美味しいグルメが楽しめます。

また、コピス吉祥寺初のBarエリアが広場内に登場します。





＜店舗紹介＞

●DA・MEO・PATAKA

吉祥寺の井の頭通り沿いにある、隠れ家的な地中海料理レストランです。

春夏秋冬・季節ごとに旬の素材を入れ、シェフの感性を活かした料理をご提供します。





DA・MEO・PATAKAイメージ写真





●BOB KITCHEN

井の頭公園駅近くにあった、人気の定食屋「BOB KITCHEN」が3日間限定で、吉祥寺に復活！

名物の唐揚げなど、人気メニューが勢ぞろいします！





BOB KITCHENイメージ写真





●CRAFTROCK BREWING

現役バンドマンのオーナーを中心に、音楽好きが集まって生まれたブルワリーです。

音楽とクラフトビールのカルチャーを繋げる音楽を愛するクラフトビールメーカー。





CRAFTROCK BREWINGイメージ写真





Barエリア

●SCREW DRIVER

1997年に吉祥寺にオープンし、カリブの島々を巡り直接買い付けた日本未入荷のラムや超希少なオールドボトルなど常時600種を超えるラインナップは国内随一のBARです。





SCREW DRIVERイメージ写真





◆イベント開催概要

●「吉祥寺音楽祭 コピス吉祥寺ステージ」

・日程 ：2026年5月3日(日)～5月5日(火・祝)

・時間 ：11:00～20:00(L.O 18:45)

・会場 ：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料：無料

・主催 ：コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/ )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒や、自転車を含む飲酒運転は法律で禁じられています。節度をもってお楽しみください。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









【コピス吉祥寺施設概要】

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと）というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。





(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/





アクセスMAP

コピス吉祥寺外観

GREENING広場