ガッチガチのコリや痛み、シビレ、麻痺、拘縮などの改善をサポートする特許取得『ヒーリングハンズ(R)』を改良・バージョンアップして新発売！！【第2弾】
鍼灸・マッサージ・リハビリ・機能回復訓練を行うマザーマッサージ鍼灸治療室(所在地：神奈川県相模原市中央区、室長：深澤 要)は、セルフケアができる特許『ヒーリングハンズ(R)』ツールを改良・バージョンアップ、さらに使い勝手を良くして、一般・プロ・施術者向けに新発売しました。
ヒーリングハンズ
『ヒーリングハンズ(R)』ツールは、開発者・深澤 要が50年の臨床経験から発想したもので、35年以上かけて改良に改良を重ね完成した、多目的・多機能万能セルフケアツールです。
身体に溜まった疲れやコリ・痛みのほぐし、シビレ、麻痺、拘縮などの改善補助ツールとして、いつでも、どこでも簡単にセルフケア出来ます。
■特徴
1. こんな悩みのある方にお勧めします
・ガッチガチのコリと痛み、シビレ、麻痺、拘縮、疲労、足のツレなどで長年悩んでいる方。
・もっと、リハビリや機能回復の効果を上げたい方。
・スポーツやアーチストで、パフォーマンスアップさせたい方。
・セラピストや施術者で、メニューを増やしたりスキルをアップさせたい方。
2. 安全で、誰もが、いつでも、どこでもセルフケアできるツール
7つの突起を利用することで、10種類以上のバリエーション施術が可能で、その応用範囲は広く他社製品の追随を許しません。
3. ヒーリングハンズ施術は、誰でも再現性が高い効果が得られる
バイオメカニクス、生体工学を応用した構造なので、匠の名人芸や特異能力に頼らないサイエンスとして、誰もが再現性の高い施術効果が得られることは、発明者 深澤が証明しています。
※使用実感は個人によって異なります。
■改良・バージョンアップのポイント
(1) ツール本体プラスチックローラー、突起部の導電性を向上させました。
(2) 導電性の向上は、EMS、美容器、低周波器具などと併用すると、それぞれ単独使用時よりパフォーマンスアップが期待できます。
(3) (1)、(2)の他、さらに導電性プラスチック突起部の破断防止対策を強化し、耐久性を格段に高めました。
■対象製品概要
商品名 ： ヒーリングハンズ(R)
改良・バージョンアップ年月日： 2026年3月1日
種類 ： 標準M型のみ
内容 ： 1本
サイズ ： A4サイズ、長さ28cm、重さ300g
カラー ： 本体ゴールドメッキ、パーツ黒
素材 ： 本体構造アルミ、パーツ導電性プラスチック
販売場所 ： マザーマッサージ鍼灸治療室
URL ： https://healing-hands.com
二次元コード・ヒーリングハンズ
■会社概要
商号 ： マザーマッサージ鍼灸治療室
代表者 ： 室長 深澤 要
所在地 ： 〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新5-8-9
設立 ： 2007年8月
事業内容： 鍼灸・マッサージ施術業
： リハビリ・機能回復訓練指導
資本金 ： 300万円
URL ： https://mother-mc.net/
二次元コード・マザーマッサージ
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
マザーマッサージ鍼灸治療室 お客様相談窓口
担当 ： 深澤
TEL ： 090(7947)1174
留守録対応になりますが、早目にご返事させていただきますので、
宜しくお願いいたします。
FAX ： 042(771)7680
メールアドレス： mother.ap@gmail.com