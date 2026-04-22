手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年4月24日(金)から4月26日(日)に香港の「AEON STYLE 康怡（Kornhill）」にて、JAL SHOP HKのポップアップストアにてNANOPLUSを販売いたします。本イベントは『NANOPLUS』ブランドとして、海外での初のオフライン販売（実店舗販売）となります。

初の海外オフライン販売

本ポップアップストアは、毎年「AEON STYLE 康怡（Kornhill）」で行われているJAL SHOP HKによる恒例イベントの一環として開催されます。 このイベントは、「一期一会」の理念のもと、JAL SHOP HKが厳選した公式商品や日本ブランドの雑貨や直送のグルメが一堂に会する、年に一度の特別な空間です。香港では手に入らない貴重なアイテムとの出会い、そして日本ならではの丁寧なホスピタリティが、多くの来店者を魅了し続けています。 「JAL SHOP HK様との素晴らしいご縁により、この度、NANOPLUSとして初の海外オフライン販売を実現できることを大変光栄に思います。現在、NANOPLUSはオンラインを通じてアジアのみならず、欧米など世界各国の皆様にご愛用いただいております。これからはオンラインの利便性と並行して、実際に製品を手に取り、その価値を肌で感じていただけるリアルな接点を世界各地に広げていきたいと考えています。その第一歩として、香港の皆様に直接商品をお届けできることを楽しみにしております。」(株式会社Cycle代表 飯田 航)

開催概要

イベント名：NANOPLUS 期間限定ポップアップストア 開催期間：2026年4月24日（金）～ 4月26日（日） 開催場所：AEON STYLE 康怡（AEON STYLE Kornhill） 住所：香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(東) ブース位置：G/F（Ground Floor）特設会場 アクセス：地下鉄（MTR）太古駅 C出口直結 運営：JAL SHOP HK

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。 その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。 ■商品概要 ・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL） ・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～） ・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～） 素材：リップストップナイロン ※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/ https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/