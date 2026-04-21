「儲かる仕組み」がわかる実践書『超合理的空き家活用術』発売のお知らせ ― 株式会社美想空間 代表・鯛島康雄が提案する持続可能な事業のつくり方 ―
大阪市港区を拠点に、住宅リノベーションをはじめ、空きビル再生、自社施設の運営、エリアデベロップメントまで幅広く手がける株式会社美想空間の代表・鯛島康雄は、ビジネスに悩んでいる人、儲け方がわからない人、事業のつくり方を学びたい人に向けたビジネス実践本『超合理的空き家活用術』を、2026年4月6日に合同出版より発売した。
本書は、「事業をつくりたいが、何から始めればいいかわからない」「地域に関わる仕事をしたいが、収益化の方法が見えない」「儲かる仕組みを学びたい」と悩む方に向けた、“再現性のあるビジネスモデル”を学べる一冊。
空き家活用をテーマにしながらも、不動産の話だけに留まらず、小さな投資で利益を生み出し、地域にも価値を還元する。そんな持続可能な事業のつくり方を、著者自身の実践をもとに具体的に解説している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347508/images/bodyimage1】
【概要】
キラキラしただけのまちづくり、そろそろやめませんか？持続可能な事業は、利益があってこそ。
本書では、「空き家」という資産を切り口に、低コストで始められ、地域貢献にもつながるビジネスモデルを紹介。
小さな投資で利益を生み出し、ブランディングにもなり、採用活動や学生のガクチカにもつながる。空き家活用ビジネスには、そういった多くの可能性がある。
そこで重要なのは、「想い」だけではなく「利益」を設計すること。
感覚的なまちづくりではなく、再現性のある仕組みとして事業を成立させる。その考え方を、著者自身の実践をもとに具体的にまとめた。不動産業界・建築業界に限らず、新規事業を考える経営者、地域活性に関わる自治体担当者、起業を目指す方にも役立つビジネス実践書。
【目次】
第1章 空き家には、金のなる木が生えている
第2章 低予算で始める空き家ビジネスの稼ぎ方
第3章 「もったいない眼鏡」を掛けてまちを歩く
第4章 再生空き家を繁盛させるテナント作戦
第5章 再生空き家運営のためのルールづくり
第6章 エリアリノベーションの始まりは築60年のボロアパートだった!
【書籍情報】
タイトル：『超合理的空き家活用術』
著者：鯛島康雄
価格：1,760円（税込）
発売日：2026年4月6日
出版社：合同出版
【著者プロフィール】
鯛島康雄（たいじま・やすお）
株式会社美想空間 代表取締役／一級建築士
1977年生まれ。2003年に建築業で独立し、2007年に株式会社美想空間を設立。戸建てリノベーションを起点に、企画・設計・建築から不動産、テナントリーシング、運営までを一気通貫で行う「ワンストップ型エリアリノベーション」を強みに、各地で事業を展開。
2016年、大阪・難波の「千南ターミナル」の再生に着手し、レストランウエディングと宿泊事業を開始。2017年には大阪市港区との官民連携プロジェクトとして、築76年の空きビルを活用した複合施設「KLASI COLLEGE（クラシカレッジ）」をオープンし、2020年度グッドデザイン賞を受賞。
2023年には、サーフィンビーチ近くの空き家を再生したプライベートサウナ付き宿泊施設「SAUNARF（サウナーフ）」を、2025年には宮崎市との官民連携のもと、空きビルの空中階を再生した「新公民館VOL」をオープン。
現在は全国各地で空き家再生・エリアリノベーション事業を手掛けるほか、空き家活用やまちづくりに関するセミナー・講演活動も行っている。
配信元企業：株式会社 美想空間
本書は、「事業をつくりたいが、何から始めればいいかわからない」「地域に関わる仕事をしたいが、収益化の方法が見えない」「儲かる仕組みを学びたい」と悩む方に向けた、“再現性のあるビジネスモデル”を学べる一冊。
空き家活用をテーマにしながらも、不動産の話だけに留まらず、小さな投資で利益を生み出し、地域にも価値を還元する。そんな持続可能な事業のつくり方を、著者自身の実践をもとに具体的に解説している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347508/images/bodyimage1】
【概要】
キラキラしただけのまちづくり、そろそろやめませんか？持続可能な事業は、利益があってこそ。
本書では、「空き家」という資産を切り口に、低コストで始められ、地域貢献にもつながるビジネスモデルを紹介。
小さな投資で利益を生み出し、ブランディングにもなり、採用活動や学生のガクチカにもつながる。空き家活用ビジネスには、そういった多くの可能性がある。
そこで重要なのは、「想い」だけではなく「利益」を設計すること。
感覚的なまちづくりではなく、再現性のある仕組みとして事業を成立させる。その考え方を、著者自身の実践をもとに具体的にまとめた。不動産業界・建築業界に限らず、新規事業を考える経営者、地域活性に関わる自治体担当者、起業を目指す方にも役立つビジネス実践書。
【目次】
第1章 空き家には、金のなる木が生えている
第2章 低予算で始める空き家ビジネスの稼ぎ方
第3章 「もったいない眼鏡」を掛けてまちを歩く
第4章 再生空き家を繁盛させるテナント作戦
第5章 再生空き家運営のためのルールづくり
第6章 エリアリノベーションの始まりは築60年のボロアパートだった!
【書籍情報】
タイトル：『超合理的空き家活用術』
著者：鯛島康雄
価格：1,760円（税込）
発売日：2026年4月6日
出版社：合同出版
【著者プロフィール】
鯛島康雄（たいじま・やすお）
株式会社美想空間 代表取締役／一級建築士
1977年生まれ。2003年に建築業で独立し、2007年に株式会社美想空間を設立。戸建てリノベーションを起点に、企画・設計・建築から不動産、テナントリーシング、運営までを一気通貫で行う「ワンストップ型エリアリノベーション」を強みに、各地で事業を展開。
2016年、大阪・難波の「千南ターミナル」の再生に着手し、レストランウエディングと宿泊事業を開始。2017年には大阪市港区との官民連携プロジェクトとして、築76年の空きビルを活用した複合施設「KLASI COLLEGE（クラシカレッジ）」をオープンし、2020年度グッドデザイン賞を受賞。
2023年には、サーフィンビーチ近くの空き家を再生したプライベートサウナ付き宿泊施設「SAUNARF（サウナーフ）」を、2025年には宮崎市との官民連携のもと、空きビルの空中階を再生した「新公民館VOL」をオープン。
現在は全国各地で空き家再生・エリアリノベーション事業を手掛けるほか、空き家活用やまちづくりに関するセミナー・講演活動も行っている。
配信元企業：株式会社 美想空間
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