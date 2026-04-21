株式会社やる気(本社:京都府京都市、代表取締役社長:大島幸士)が展開するカルビ丼とスン豆腐の専門店「韓丼」は、2026年4月28日(火)より、「スタミナ鶏バター丼」を期間限定で販売を開始いたします。本商品は、“ガッツリ食べたい”というニーズに応えるべく開発された『韓丼史上総重量』のボリュームとインパクトを兼ね備えた“ウルトラMAX丼”であり、並盛でも総重量500gを超える食べ応えに加え、大盛りは他商品を上回るメガ盛り級のサイズ感で、圧倒的な満足感を実現しています。

韓丼公式サイト https://kandon.jp/

■にんにく×バターでガツンと来る、やみつきな味わい

味の決め手となるのは、にんにくのパンチとバターのコクを掛け合わせた濃厚な味わいで、香ばしく焼き上げた鶏もも肉に特製のにんにくダレをしっかりと絡め、さらに丼の上に乗せたバターが溶け出すことで、タレと一体となった深い旨味が口いっぱいに広がります。主役となるのは、食べ応え抜群の鶏もも肉。大ぶりにカットした鶏肉を贅沢に盛り付け、ご飯とのバランスも“ガッツリ仕様”に調整しています。タレ・肉・ご飯が一体となることで、一口ごとにしっかりとした満足感を味わえます。

スタミナ鶏バター丼 並盛り

スタミナ鶏バター丼 大盛り

■最後まで食べ切れる満足度と開発背景

また、ボリュームだけでなく“最後まで食べ切れる美味しさ”にもこだわり、濃厚ながらも食べ進めやすいバランス設計とすることで、最初の一口から最後の一口まで飽きることなく楽しめる一杯に仕上げました。近年、外食においては満腹感やインパクトを重視するニーズが高まっており、韓丼ではそうした声に応えるべく、これまでにないボリュームと味の強さを両立させた商品開発に取り組んでまいりました。本商品はその集大成として、量・味・満足感のすべてにおいて限界突破を目指した新たな提案となります。

■韓丼が提案する“ガッツリ飯”

韓丼は、焼肉の旨さとご飯の満足感を掛け合わせた商品を通じて、お客様に“元気になれる食体験”を提供しています。本商品もまた、日常に活力を与える“ガッツリ飯”として、多くのお客様にお楽しみいただける一杯です。

商品概要

商品名：スタミナ鶏バター丼 販売開始：2026年４月２８日(火)～６月１５日(月) 価格：並盛り980円／大盛り1280円(税込) テイクアウト価格：並盛り1010円／大盛り1310円(税込) ※一部店舗では販売内容・価格が異なる場合がございます。 ※テイクアウト料金には消費税8%と容器代が含まれております。

◼️その他メニュー

■韓丼について：本場の味を、日常の贅沢に

「韓丼」は、京都発の「カルビ丼とスン豆腐」の専門店です。焼肉の醍醐味と韓国の食文化を融合させ、現在は全国で多くのお客様に支持されています。店内はオープンキッチン設計を採用し、肉を焼き上げる音や香り、スープが沸き立つ臨場感など五感で“出来たての美味しさ”を体感いただけます。また、韓丼は創業16年『元祖カルビ丼×スン豆腐専門店』として、カルビ丼とスン豆腐を組み合わせた専門店として長年にわたり多くのお客様にご支持いただいています。創業当初から変わらぬ製法と品質を守り続けています。

◼️創業16年から変わらない「4つのこだわり」

**独自の「熟成生だれ」と直火の魔法** 看板商品のカルビ丼は、厳選された醤油に野菜や果物を配合した「秘伝の熟成生だれ」を使用。注文ごとに強火の直火で一気に焼き上げることで、タレが香ばしく焦げ、肉の旨みを最大限に引き出します。この「香ばしさ」こそが、家庭では真似できない韓丼だけの味の決め手です。

**唯一無二の味を生む、手作り「タテギ」のスン豆腐** スン豆腐の命とも言える味の素「タテギ」は、工場で毎日丁寧に手作りしています。その「タテギ」をベースに、魚介と肉の旨味を凝縮したコク深い特製スープを店内で丁寧に仕込み、グツグツと沸き立つ状態で提供します。最後の一口まで熱々で楽しめる、具材の旨みが溶け込んだヘルシーで満足感の高い一品です。

**どなたでも楽しめる幅広いメニュー構成** ボリューム満点の丼メニューから、栄養たっぷりで女性にも嬉しいスン豆腐まで、種類豊富なラインナップをご用意。お一人様でのクイックなランチから、ご家族でのゆったりとした夕食まで、あらゆるシーンで本場の味を気軽にお楽しみいただけます。

**オープンキッチンが生む「ライブ感」** 単に食事を提供するだけでなく、調理の「音・香り・熱気」を間近で感じられるオープンキッチンにこだわっています。職人が肉を焼き、スープをグツグツと煮立たせる様子は、まさに食のエンターテインメント。五感で楽しむ“出来たての美味しさ”を体感いただけます。

**【公式アカウント/サイト】** **●X（旧Twitter）** https://twitter.com/kandon_yaruki **●Instagram** https://www.instagram.com/kandon_yaruki/ **●公式LINE** https://line.me/R/ti/p/@833fokwp **●公式サイト** https://kandon.jp/

**◾️株式会社やる気について** 代表者：代表取締役社長 大島 幸士 創業：1987年 所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地 事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業 ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛 企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/