蓼科グランドホテル滝の湯 夏でも涼しい高原で楽しむ釣り体験｢蓼科フィッシングパーク｣営業スタート

蓼科グランドホテル滝の湯（所在地：長野県茅野市、総支配人：中村岳志、以下 当ホテル）では、2026年4月23日（木）より、屋外アクティビティ「蓼科フィッシングパーク」の2026年シーズンの営業を開始いたします。





当ホテルは標高1,250mに位置しており、夏でも比較的涼しく、避暑地として多くのお客さまに親しまれています。本フィッシングパークでは、清流の流れを感じながら気軽に釣り体験を楽しめ、都市部では味わえない自然とのふれあいを体験できる、期間限定の人気アクティビティです。釣りが初めてのお子さまでも安心して体験できるよう、釣り道具のレンタルや専任スタッフによるサポート体制を整えています。釣り竿やエサ代はすべて料金に含まれており、ご宿泊のお客さまは、釣った魚を当ホテルのシェフが新鮮な状態で調理し、ご夕食時に「塩焼き」または「フライ」でお楽しみいただけます。日帰りでご利用のお客さまは、釣った魚をお持ち帰りいただくことも可能です。

食の楽しみを組み合わせた本アクティビティは、お子さまが自ら釣った魚を味わうことで、「食育」の観点からも価値のある体験としてご提供します。

■蓼科フィッシングパーク 概要





【場所】蓼科グランドホテル滝の湯 敷地内（受付：2階 売店）

【期間】2026年4月23日（木）～2026年9月30日（水）

【時間】10:00～12:00（最終受付11:00）

14:00～17:00（最終受付16:00）

【料金】1時間 1竿 2,200円（釣り道具一式レンタル・エサ代込）

※7月18日（土）～8月31日（月）2,500円

【釣れる魚】ニジマス、イワナ、ヤマメ など

【宿泊者特典】釣った魚はホテルのシェフが調理し、夕食時に塩焼き

またはフライでご提供いたします。

【お問い合わせ】TEL：0266-67-2525（9:00～19:00）

※日帰りのお客さまもご利用いただけます。

※天候により営業を中止する場合がございます。

※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

■ファミリー向けおすすめ宿泊プラン





小さなお子さま連れのお客さまにおすすめのコンセプトルーム「ベビーデラックスルーム」「キッズデラックスルーム」に宿泊できるプランです。全天候型のキッズパークを無料でご利用いただけます。

【プラン名】小さなお子さまとご一緒ならベビー客室・キッズ客室にご宿泊を！1泊2食付きビュッフェプラン

【料金】 1泊2食付き お一人様22,500円～（入湯税別）

【ご予約】 TEL:0266-67-2525（9:00～19:00）

または公式ウェブサイトからお申し込みください。

https://booking.iconia.co.jp/booking/result?code=2a841adf09063a6ea6b9d3c2f24a5f35&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=25889&search_type=undated

※本リリースに記載の料金はすべて消費税込です。

― 蓼科グランドホテル滝の湯島 概要 ―





ホテル名称：蓼科グランドホテル滝の湯

所在地：長野県茅野市北山4028

アクセス：＜電車＞JR中央線茅野駅から車・バスで約30分 無料送迎バスあり／要予約

＜車＞中央自動車道諏訪ICから約35分

階数：B1F～8F

客室：160室

客室タイプ：ダブル・ツイン・フォース・アクセシブル・和室・和洋室・スイート

館内施設：キッズパーク・フィッシングパーク・卓球・カラオケルーム・ゲームコーナー・ベビールーム・

リラックスエリア・売店・イベントスペース・宴会場「辛夷」・宴会場「蓬莱」・リラクゼーションサロン、

料飲施設：蓼科高原ビュッフェ「エルバージュ／和食レストラン「御堂小路」／ラウンジ「Cascade Lounge」

温泉：庭園大浴場／渓流露天風呂／貸切風呂

館内設備：無料Wi-Fi完備

駐車場：有（約200台）

※ミキハウス子育て総研 ウェルカムベビーのお宿 認定施設

お問い合わせ：TEL 0266-67-2525 （代表）FAX 0266-67-2532

公式ウェブサイト：https://takinoyu.co.jp/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp





