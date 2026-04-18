【牛たん炭焼　利久　仙台駅本店】4/20（月）エスパル仙台にグランドオープン！オープン記念特典も【株式会社　利久】

株式会社 利久定番の牛たん焼はもちろん、希少な和牛の牛たん焼や神戸牛、【宮城のうまいもの】を豊富にご用意しております

この度、株式会社 利久が運営する「牛たん炭焼 利久」がエスパル仙台本館地下に【牛たん炭焼 利久 仙台駅本店】をオープン致します。

▼4月20日(月)～4月30日(木)の期間限定で特別価格でご提供

・鮨御膳（昼・夜）

・鰻重御膳（昼・夜）

・宮城の地酒

・ソフトドリンク

【数量限定の希少な和牛たん】

非常に希少価値の高い和牛たんを丁寧に仕込み、炭火で香ばしく焼き上げました。

柔らかでありながら独特の歯ごたえと溢れる旨味をご堪能いただけます。

国産牛テールを使用したテールスープとご一緒にお楽しみください。

数量限定の和牛たん定食和牛たん単品でもご注文いただけます

【神戸ビーフ指定登録店】

宮城県では2店舗しか登録されていない神戸ビーフ指定登録店です。

様々な神戸牛を使用したお料理をお楽しみください。

地元仙台のブランド和牛【仙台牛】メニューも豊富に取り揃えております。

【わくわくオーダー初導入】

利久神戸牛ひつまぶし御膳

29インチのワイドタッチパネルを用いたセルフオーダーシステム【わくわくオーダー】を初導入致しました。大画面でのご注文体験をお楽しみください。

落ち着いた個室でゆっくりとご注文いただけます

【店舗情報】

牛たん炭焼 利久 仙台駅本店

TEL：022-797-7729

宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館地下1F

営業時間：11:00～22:00 ラストオーダー21:30

※今後営業時間が変わる場合がございます。

お問い合わせ: [022-797-7729]

※詳細は、公式ウェブサイト[https://corp.rikyu-gyutan.co.jp/]または直接店舗にお問い合わせください。