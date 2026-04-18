人気ゲーム「勝利の女神：NIKKE」がタワレコと初コラボ 5月1日からPOP UP SHOP＆コラボカフェを開催

タワーレコード株式会社「勝利の女神：NIKKE × TOWER RECORDS」キーヴィジュアル

タワーレコードは、5月1日（金）から「勝利の女神：NIKKE」との期間限定コラボレーションをスタート。グッズ販売を行うPOP UP SHOPをタワーレコード9店舗で開催し、TOWER RECORDS CAFE 4店舗にてコラボカフェをオープンします。

「勝利の女神：NIKKE」（iOS/Android/PC）は、全世界累計4,500万DL突破の大人気ゲーム。タワーレコード札幌パルコ店、仙台パルコ店、渋谷店、新宿店、静岡店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店、広島店、福岡パルコ店の合計9店舗でPOP UP SHOPを開催します。アイドル衣装に身を包んだ、ゲーム内に登場するキャラクターのアニス、ミント、プリカが所属していたアイドルグループ「T.T. STAR（トウィンクルトライスター）」の新作グッズなどをお買い求めいただけます。

また、TOWER RECORDS CAFEとのコラボレーションでは“レトロミュージック×ダイナー”をコンセプトとし、「T.T. STAR」の描き下ろしビジュアルが登場します。店内ではスペシャルコラボメニューとして、「T.T. STAR」をイメージしたフードやドリンクを提供。さらに、描き下ろしたイラストを使用した特典の配布や、コラボカフェ限定グッズの販売も行います。開催店舗は渋谷店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店の4店舗です。

POP UP SHOP特設ページ：https://tower.jp/article/news/2026/04/18/n701(https://tower.jp/article/news/2026/04/18/n701)

TOWER RECORDS CAFE特設ページ：https://tower.jp/article/news/2026/04/18/c101(https://tower.jp/article/news/2026/04/18/c101)

勝利の女神：NIKKE POP UP SHOP in TOWER RECORDS

【開催期間・店舗】

5月1日（金）～5月31日（日）

札幌パルコ店、仙台パルコ店、渋谷店（2階POP UP SHOPスペース）

5月1日（金）～5月14日（木）

新宿店、静岡店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店、広島店、福岡パルコ店

※タワーレコード オンラインでの販売はありません。※混雑状況によって、入場制限や整理券の配布をする場合もあります。入場制限を行う場合は、POP UP SHOP特設ページおよび各店舗のX（旧Twitter）にてご案内します。

【取扱商品】

・アクリルスタンド（全6種）各1,320円（税込）

・メタリッククリアファイル（全3種）各660円（税込）

・アクリルボード T.T. STAR（全1種）3,300円（税込）

・トレーディンググリッターアクリルカード（全4種）単品：880円（税込）/コンプリートセット：3,520円（税込）

・星形缶バッジ（全3種）各660円（税込）

・ビッグうちわ（全3種）各880円（税込）

・キャップ T.T. STAR （全2種）各4,400円（税込）

「勝利の女神：NIKKE × TOWER RECORDS CAFE」開催概要

【店舗情報/開催期間】

TOWER RECORDS CAFE 渋谷店

公式X：https://x.com/TRC_Shibuya

開催期間：前期 5月1日（金）～5月15日（金）/後期 5月16日（土）～5月31日（火）

TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店

公式X：https://x.com/TRC_nagoya

開催期間：前期 5月1日（金）～5月8日（金）/後期 5月9日（土）～5月17日（日）

TOWER RECORDS CAFE 大阪ステーションシティ店

公式X：https://x.com/TRC_osaka_SC

開催期間：前期 5月1日（金）～5月15日（金）/後期 5月16日（土）～5月31日（火）

TOWER RECORDS CAFE 福岡店

公式X：https://x.com/TRC_fukuoka

開催期間：前期 5月1日（金）～5月8日（金）/後期 5月9日（土）～5月17日（日）

※前期と後期で特典のデザインが異なります。

【コラボメニュー】

コラボメニューの詳細は後日、特設ページにて公開します。各メニューのご注文数には上限を設ける予定です。

【オリジナル特典】

■コラボカフェ予約特典

コラボカフェをご予約のうえ、ご来店された方に予約席数分のステッカーを差し上げます。

前期トウィンクルトライスター（ミニキャラver.）後期トウィンクルトライスター（等身ver.）

■コラボメニュー・テイクアウトメニュー注文特典

コラボメニューおよびテイクアウトメニューのご注文1点ごとに、特典をランダムで1枚お渡しします。

前期トレーディングカード（全6種）後期ミュージックプレーヤー風カード（全6種）

【コラボグッズ】

・アクリルスタンド（全3種）各1,320円（税込）

・Pop+Frame オーロラアクリルスタンド（全3種）3,850円（税込）

・アクリルボード（全1種）3,300円（税込）

・クリアファイル（全3種）440円（税込）

・レコード風キーホルダー（全3種）1,100円（税込）

・デフォルメミニジオラマアクリル（全1種）2,200円（税込）

・トレーディングスクエア缶バッジ（全7種）全種セット：4,620円（税込）/単品：660円（税込）

・トレーディングダイカットステッカー2枚セット（全6種）全種セット：4,620円（税込）/単品：770円（税込）

※TOWER RECORDS CAFEでの店頭販売分はコラボカフェ店内にてご飲食された方のみ購入可能です。予約チケットをお持ちの方を除き、グッズ購入のみのご利用は出来ません。※数に限りがあり、先着でなくなり次第終了となります。※コラボカフェにおけるグッズの品切れおよび再入荷の情報は、各店のX（旧Twitter）にてお知らせします。なお、タイミングによってはお知らせ前に品切れならびに再入荷となる場合があります。

【勝利の女神：NIKKE概要】

タイトル：「勝利の女神：NIKKE」（略称：「NIKKE」）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NIKKE_japan

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