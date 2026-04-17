【イベントレポート】 3月24日開催「NUROオンラインプログラム」フリースクールに通う子どもたちが参加≪見えないボールがつないだ、子どもたちの新しい出会いとチャレンジ！≫

特定非営利活動法人キリンこども応援団

非営利活動法人キリンこども応援団（大阪府泉佐野市、代表 水取博隆）では、運営するフリースクールキリンのとびらに通う子どもたちが、2026年3月24日（火）にソニーネットワークコミュニケーションズ（東京都港区、代表取締役 執行役員社長 中川典宜）主催のもと開催された「NUROオンラインプログラム」に参加しました。

イベントに参加したキリンのとびらの子どもたちとソニーネットワークコミュニケーションズの皆さん「XRキャッチボール」で架空のボールを投げる様子最後のボールはなんと「地球」！みんなでキャッチ！

当イベントは、高速光回線「NURO」・テレプレゼンスシステム「窓」（※1）を使用して、福岡県北九州市の「片野子ども食堂アッシュ」（運営：ハゼモト建築株式会社）と、当団体が運営する「こども食堂キリンの家（さのだい拠点）」をつなぐオンラインイベントです。

バーチャル上で仮想のボールやりとりする「XRキャッチボール」（※2）を用いて、約600kmの距離が離れた福岡-大阪間で、子どもたちが思い思いにキャッチボールを楽しみました。

当団体から参加したのは、フリースクールキリンのとびらに通う小中学生12名。

最初は、みんな緊張している様子でしたが、ソニーネットワークコミュニケーションズの皆さんから配られたお揃いの白いキャップをかぶって一体感もバッチリ！

「５、４，３，２，１、OPEN！」の掛け声とともに「窓」が開くと、子どもたちからも歓声があがり、手を振り合って自然と笑顔がこぼれました。

片手にスマートフォンを装着してもらい、実際に見えないボールでのキャッチボール「XRキャッチボール」が始まると、ボールに想いを込めて投球！相手が投げた場合は、タイミングに合わせて画面をタップすれば相手のボールをキャッチできる仕組みです。

子どもたちは、「こうやったら速く投げられるね！」と野球のように大きく振りかぶってみたり、バレーボールのアタックのようにジャンプして投げてみたりと、投げ方を工夫しながら和気あいあいとしたコミュニケーションを楽しんでいました。

最後に投げ合ったボールは、なんと「地球」！大急ぎで「窓」の前に集まって全員でキャッチしました！

不登校の子どもたちは、学校に通っていないことで体験や学びの機会に格差が生まれがちですが、イベントを通じて大阪-福岡の約600kmという距離を超えて繋がる喜びを実感し、また見えないボールを自由を投げ合うことで、子どもたちはまた一歩踏み出す経験や自信を得られたと感じています。

スマホの画面をタップして、福岡からのボールをキャッチする様子「窓」を通して、福岡とつながる様子「XRキャッチボール」の修了証を受け取る様子

＜参加した子ども達のコメント＞

・顔が見える前は不安だったけど、「窓」がオープンして笑顔が見えたら気持ちが和らぎました

・普段オンラインでつながるときは、向こうが何を言っているのか分かりにくかったり、画質がカクカクしたりするけど、今回はそういうことが全くなくて驚きました！「なんでなんだろう？」と、通信に興味を持つことができました。

＜フリースクールキリンのとびらスタッフ 唐治谷のコメント＞

まるで目の前に福岡の子どもたちがいるような、向かい合ってコミュニケーションを取っているような感覚は、今までに感じたことのない初めての経験でした。

遠く離れた福岡と、言葉をかけ合いながら見えないボールを投げ合い、瞬時に楽しさや嬉しさを届け合っている子どもたちの様子を見て、オンラインの更なる可能性を感じるとともに、子どもたちは“人と繋がることが大好きなのだ”と改めて実感しました。

日常ではなかなか会うことができない、皆さんとの新しい出会いをいただき、そしてフリースクールの子どもたちに心から寄り添っていただきましたことに心より感謝いたします。

■NUROオンラインプログラム

【開催概要】

日時：2026年3月24日(火) 13:00～15:00

場所：こども食堂キリンの家 さのだい拠点（〒598-0071大阪府泉佐野市鶴原820-9）

参加者：フリースクールキリンのとびらに通う子どもたち

主催：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

共催：片野子ども食堂アッシュ、こども食堂キリンの家

（※1）

「窓」は、MUSVI株式会社が展開するテレプレゼンスシステム。距離の制約を超えて、人と人、人と空間をつなぎ、“あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーション”を実現します。

「窓」はソニーグループから技術供与を受け、縦型大画面で空間を感じさせるノウハウやステレオエコーキャンセル技術などを組み合わせることで、遠隔にいても同じ場所にいるかのような「臨場感」と「気配」を体験することができます。

https://musvi.jp/

（※2）

ソニーグループ株式会社のデザイン部門であるクリエイティブセンターが開発した、仮想のボールをやりとりする「XRキャッチボール」。「息子とキャッチボールがしたい」という視覚障がいのある方の一言から生まれた、誰もが楽しめる"キャッチボール体験。手から離れた仮想のボールは3つの音を鳴らして飛んでいき、相手は音のリズムを頼りにタイミングよくキャッチします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u_SRbwRY35E ]

■特定非営利活動法人 キリンこども応援団について

キリンこども応援団は、大阪府泉佐野市において、子ども第三の居場所（コミュニティモデル）「キリンの家」を運営しています。キリンの家は、小学校低学年～高校生の子どもを対象として、課題を抱えた子ども一人ひとりに寄り添った支援を行う居場所です。子ども食堂やフリースクール、フードバンク事業（フードバンク泉佐野）などを展開し、子どもたちが子どもらしくいられる居場所です。キリンこども応援団は日本財団の助成を受けて運営しています。

■法人概要

法人名：特定非営利活動法人キリンこども応援団

代 表：代表理事 水取博隆

設 立：令和3年10月26日

事 業：子ども食堂事業（さのだい子ども食堂キリンの家）、フリースクール事業（フリースクールキリンのとびら、オンラインフリースクールclulu）、フードバンク事業（フードバンク泉佐野）、パントリー（食材配布）事業等

※キリンの家は、日本財団「子ども第三の居場所」の助成を受けて運営しています

住 所：〒598-0055 大阪府泉佐野市若宮町9番3号

URL ：https://kirin-npo.com/

■「子ども第三の居場所」とは

「子ども第三の居場所」は、すべての子どもたちが将来の自立に向けて生き抜く力を育むことを目的として、日本財団が中心となって2016年より全国に開設しています。「子ども第三の居場所」では、特にひとり親世帯や親の共働きによる孤立や孤食、発達の特性による学習や生活上の困難、経済的理由による機会の喪失など、各々の置かれている状況により困難に直面している子どもたちを対象に放課後の居場所を提供し、食事、学習習慣・生活習慣の定着、体験機会を提供しています。同時に、学校や地域、専門機関と連携し、「誰一人取り残されない地域子育てコミュニティ」のハブとしての機能を担っていきます。現在全国に270ヵ所設置されています。（2026年3月末時点）

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/child-third-place