【岐阜グランドホテル】岐阜で初のディナーショー＜山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026＞を開催！

株式会社名鉄ホテルホールディングス

岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神 一）では、2026年8月21日（金）に、

＜山内惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026＞を開催します。

昨年末「第67回日本レコード大賞最優秀歌唱賞」を受賞、演歌界のトップを走る一人として、時に力強く、時に妖艶に、独自の世界を築いている山内さん。岐阜でのディナーショーは、初めての開催となります。

詳細を見る :https://www.gifugrandhotel.co.jp/news/221/

【 山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026 】

日 時 2026年8月21日（金）

［昼の部］ 食事12：00～／ショー13：15～

［夜の部］ 食事17：00～／ショー18：15～

会 場 岐阜グランドホテル ロイヤルシアター（西館地下１階）

料 金 お一人様 S席 36,000円 A席 33,000円

（コース料理・フリードリンク・ショーチャージ・税サ込）

※ホテル会員特典1,000円割引（S席・A席とも）



予 約 WEB先行予約 5月8日（金）10：00～

一般予約 5月15日（金）10：00～

★★★ディナーショー宿泊プラン★★★

お一人様 8,800円 （一泊朝食付・入湯税150円別）

※ショー当日に洋室1室2名様でご利用の場合（1室1名利用は13，200円）





※食物アレルギー等をお持ちのお客様は10日前までにお知らせください。

※ご予約後のキャンセルはいたしかねます。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

◆ご予約・お問い合わせ

予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）

又は ホテルホームページのイベント情報からインターネット予約もできます。

予約はこちらから！ :https://inquiry.talkappi.com/inquiry/top?id=40fbb8a6309ecf65&facility_cd=gifugrandhotel-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&refer=https%253A%252F%252Fwww.gifugrandhotel.co.jp%252F&member_id=64b9ea3b-45c7-1277-9bed-871c1ed2f56c

岐阜グランドホテルについて：

長良川沿いの癒やしのリゾートホテル

ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。

オフィシャルウェブサイト :https://www.gifugrandhotel.co.jp/オフィシャルInstagramアカウント :https://www.instagram.com/gifugrandhotel/