【岐阜グランドホテル】岐阜で初のディナーショー＜山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026＞を開催！
岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神 一）では、2026年8月21日（金）に、
＜山内惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026＞を開催します。
昨年末「第67回日本レコード大賞最優秀歌唱賞」を受賞、演歌界のトップを走る一人として、時に力強く、時に妖艶に、独自の世界を築いている山内さん。岐阜でのディナーショーは、初めての開催となります。
詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/news/221/
【 山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026 】
日 時 2026年8月21日（金）
［昼の部］ 食事12：00～／ショー13：15～
［夜の部］ 食事17：00～／ショー18：15～
会 場 岐阜グランドホテル ロイヤルシアター（西館地下１階）
料 金 お一人様 S席 36,000円 A席 33,000円
（コース料理・フリードリンク・ショーチャージ・税サ込）
※ホテル会員特典1,000円割引（S席・A席とも）
予 約 WEB先行予約 5月8日（金）10：00～
一般予約 5月15日（金）10：00～
★★★ディナーショー宿泊プラン★★★
お一人様 8,800円 （一泊朝食付・入湯税150円別）
※ショー当日に洋室1室2名様でご利用の場合（1室1名利用は13，200円）
※食物アレルギー等をお持ちのお客様は10日前までにお知らせください。
※ご予約後のキャンセルはいたしかねます。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
◆ご予約・お問い合わせ
予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）
又は ホテルホームページのイベント情報からインターネット予約もできます。
予約はこちらから！ :
https://inquiry.talkappi.com/inquiry/top?id=40fbb8a6309ecf65&facility_cd=gifugrandhotel-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&refer=https%253A%252F%252Fwww.gifugrandhotel.co.jp%252F&member_id=64b9ea3b-45c7-1277-9bed-871c1ed2f56c
岐阜グランドホテルについて：
長良川沿いの癒やしのリゾートホテル
ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。
オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/gifugrandhotel/