【岐阜グランドホテル】岐阜で初のディナーショー＜山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026＞を開催！

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株式会社名鉄ホテルホールディングス


岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔　社長　二神 一）では、2026年8月21日（金）に、


＜山内惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026＞を開催します。


昨年末「第67回日本レコード大賞最優秀歌唱賞」を受賞、演歌界のトップを走る一人として、時に力強く、時に妖艶に、独自の世界を築いている山内さん。岐阜でのディナーショーは、初めての開催となります。



詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/news/221/

　　　　　　　　　　　　　　　　　



【　山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026　】



日　時　　2026年8月21日（金）


　　　　［昼の部］　食事12：00～／ショー13：15～


　　　　［夜の部］　食事17：00～／ショー18：15～



会　場　　岐阜グランドホテル　ロイヤルシアター（西館地下１階）


　　　　　　　



料　金　　お一人様　S席　36,000円　　A席　33,000円


　　　　　（コース料理・フリードリンク・ショーチャージ・税サ込）
　　　　　※ホテル会員特典1,000円割引（S席・A席とも）

予　約　　WEB先行予約　5月8日（金）10：00～


　　　　　一般予約　　　 5月15日（金）10：00～




★★★ディナーショー宿泊プラン★★★
お一人様　8,800円　（一泊朝食付・入湯税150円別）


※ショー当日に洋室1室2名様でご利用の場合（1室1名利用は13，200円）


※食物アレルギー等をお持ちのお客様は10日前までにお知らせください。


※ご予約後のキャンセルはいたしかねます。　※未就学児の入場はご遠慮ください。





◆ご予約・お問い合わせ


　予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）


　又は　ホテルホームページのイベント情報からインターネット予約もできます。



予約はこちらから！ :
https://inquiry.talkappi.com/inquiry/top?id=40fbb8a6309ecf65&facility_cd=gifugrandhotel-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&refer=https%253A%252F%252Fwww.gifugrandhotel.co.jp%252F&member_id=64b9ea3b-45c7-1277-9bed-871c1ed2f56c



岐阜グランドホテルについて：


長良川沿いの癒やしのリゾートホテル


ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。






オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/gifugrandhotel/