【OKJ】『TRX（トロン）』ステーキングの新規プラン追加

オーケーコイン・ジャパン株式会社

いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。

この度、日頃よりご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込めて、TRX（トロン）のステーキングにおける新たなプランをご提供いたします。

既存の30日・60日プランに加え、新たにロックアップ期間180日のプランを導入し、4.18％のより高い年率のプランをご利用いただけます。

■追加日時

2026年4月23日（木）17:00

※開始時刻は前後する場合がございます。

■ステーキングサービスの概要

ステーキングサービスを利用することで、対象の暗号資産を保有しているだけで、毎日、収益（ステーキング報酬）を得ることができます。

ステーキングサービス：https://www.okcoin.jp/earn/staking



■TRXのステーキングルール概要

※赤字部分が今回の新規追加プランとなります。

※ステーキング手数料はありません。

※申請後2～3日後からステーキング報酬が発生します。

※毎日報酬が支払われます。

※定期プランでも中途解除が可能ですが、期間満了前に解除を行うと中途解除手数料が発生します。

※推定年率は、ステーキング状況によって変更になる場合があります。

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/