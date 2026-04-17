Mrs. GREEN APPLE × ONE MORNING 新生活応援キャンペーン「風と町」にMrs. GREEN APPLEがコメント出演！メンバーの大切な町の思い出とは？

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中のワイド番組『ONE MORNING』（月～金 6:00-9:00）では、4月13日（月）より実施中の「Mrs. GREEN APPLE × ONE MORNING新生活応援キャンペーン 『風と町』」において、4月20日（月）～23日（木）の4日間、Mrs. GREEN APPLEがコメント出演、メンバーがそれぞれの生まれ育った町や、楽曲『風と町』について、思いを語ります。ぜひ、お聴きください。

TOKYO FM 「ONE MORNING」では、リスナーが暮らしている町のいいところ、生まれ育った町への思いを、Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」とともにお届けする「Mrs. GREEN APPLE × ONE MORNING 新生活応援キャンペーン 『風と町』」を4月13日（月）～5月8日（金）までの毎日6時50分に放送しています。4月20日（月）～23日（木）の4日間は、Mrs. GREEN APPLEのメンバー3人がコメント出演し、それぞれの生まれ育った町や思い出の場所にまつわるエピソードを語ります。大森と若井の同級生コンビの知られざるエピソードや、藤澤の音楽的ルーツが育まれた町の話など、ここでしか聴けないトークは必聴です。さらに、新曲『風と町』をどのような思いで制作し、新しい季節を迎えるリスナーにどう届いてほしいか、メンバー一人ひとりの視点から語られます。新生活への期待と不安を抱える人々に向けた温かいエールもお届けします。4月20日（月）～23日（木）の放送を、どうぞお楽しみに。

本キャンペーンでは、リスナーのみなさんの「暮らしている町のいいところ」や「生まれ育った町への思い」など、大切な町にまつわるメッセージを募集中です。メッセージは番組公式HPよりお送りください。

【番組概要】

◇番組名： ONE MORNING

◇出演者： ユージ、吉田明世

◇放送局 ： TOKYO FM

◇番組公式HP ： https://www.tfm.co.jp/one/