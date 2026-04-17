ジェイソン・ステイサム主演「ワーキングマン」Blu-ray&DVDが2026年8月5日(水)より発売決定！

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『ビーキーパー』ジェイソン・ステイサム×デヴィッド・エアー監督 再タッグ!!“養蜂家（ビーキーパー）”の次は“建設現場監督（ワーキングマン）”がブチギレる!!激しい怒りと現場の魂が炸裂するハードワーキング・アクション

※画像は商品イメージになります公式HP :https://klockworx-v.com/wkm/公式X :https://x.com/workingman_jp

★〈全世界No.1メガヒット〉建設現場監督がブチギレる！ジェイソン・ステイサム主演作！

激しい怒りと現場の魂が炸裂するハードワーキング・アクションが遂に日本上陸！主演は『ワイルド・スピード』、『MEG ザ・モンスター』、『エクスペンダブルズ』シリーズなどでハリウッドのアクション映画を牽引するジェイソン・ステイサム。『ワーキングマン』では、人身売買を生業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相手に建設現場で使い慣れた工事用具や特殊部隊時代の銃火器を手に一人で立ち向かう。

★デヴィッド・エアー監督 再タッグ!! スタローンが共同脚本として参加！

監督と脚本を務めるのは『ビーキーパー』でステイサムの身体能力を極限まで引き出したデヴィッド・エアー！さらに『エクスペンダブルズ』シリーズで共演したシルヴェスター・スタローンが製作&共同脚本として参加。アクション映画史に刻まれる夢のようなコラボレーションが実現!!

▼「ワーキングマン」Blu-ray＆DVD 商品情報

■発売日

2026年8月5日（水）

■価格

Blu-ray:5,940円（税込）

DVD:4,620円（税込）

■特典

【仕様特典】

・アウターケース（初回生産限定）

【映像特典】

・オリジナル予告編 ほか

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

▼「ワーキングマン」作品情報

■ストーリー

悪党は、ぶっ壊す。

元特殊部隊員のレヴォン・ケイド(ジェイソン・ステイサム)は、危険な世界から身を引き、現場監督として安全第一をモットーに働いていた。レヴォンは平穏な生活を送り、娘の良き父親になりたいと願っていたが、恩人である建設現場の上司の娘ジェニーが失踪してしまう。レヴォンは行方不明のジェニーを捜索するうちに、人身売買を生業とする巨大な犯罪組織の存在を突き止

め、封印していた特殊部隊のスキルを発動し、熾烈な戦いへと身を投じていく―。

■キャスト

ジェイソン・ステイサム

デヴィッド・ハーバー

マイケル・ペーニャ

ジェイソン・フレミング

■スタッフ

監督・脚本:デヴィッド・エアー

脚本:シルヴェスター・スタローン

撮影:ショーン・ホワイト

編集:フレッド・ラスキン

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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