株式会社おすすめ屋(本社：東京都目黒区、代表取締役：加藤 誠庸)は、2026年4月17日(金)より、『おすすめ屋 千葉店』を焼き鳥も食べ放題で楽しめる新たな業態へリニューアルいたします。





本格焼き鳥10種を新たに追加し、税込2,750円「全120品 食べ飲み放題」を焼き鳥主軸のラインナップへ刷新しました。





焼鳥食べ放題 おすすめ屋





予約サイト： https://www.hotpepper.jp/strJ001267004/





焼き鳥に加えて、もつ鍋・水炊き・刺身などの人気メニューもすべて食べ飲み放題。

千葉駅南口 徒歩約4分の立地で、“本格焼き鳥を中心とした新しい食べ放題体験”をご提供します。









■ 本格焼き鳥を“食べ放題”で提供する新業態へ





本格焼き鳥が食べ放題





『おすすめ屋 千葉店』では、従来より展開してきた「コスパ×食べ飲み放題」のコンセプトはそのままに、より幅広い世代のお客様、グルメ志向のお客様、中高年層のお客様にもご満足いただけるよう、焼き鳥を主軸とした新ラインナップへ刷新しました。

徹底した温度管理により素材の旨味を最大限に引き出し、“焼き鳥店としての専門性”と“食べ放題の楽しさ”も両立する新業態としてリブランディングしております。





新たに追加された串焼きメニューは以下の10品です。

・名物 豚タン串

・焼鳥 もも串

・焼鳥 とりかわ串

・焼鳥 鶏ハラミ串

・焼鳥 鶏ハツ串

・焼鳥 砂肝串

・焼鳥 ぼんぢり串

・野菜串 トマトオクラ串

・野菜串 エリンギ串

・野菜串 イカダ葱串

丁寧に焼き上げる串メニューを“食べ放題”で楽しめるスタイルは、これまでのおすすめ屋にはなかった新たな特徴です。





名物 豚タン串、もも串、トマトオクラ串





とりかわ串、鶏ハラミ串、鶏ハツ串





■ 徹底した温度管理で引き出す焼き鳥の旨味





徹底した温度管理





徹底した温度管理のもと焼き上げることで、表面は香ばしく、中はジューシーに仕上げています。

今回新たに追加された本格焼き鳥10種類を含む串焼きメニューの中でも、特に「名物 豚タン串」はすべて手打ちで仕込み、コリっとした食感と噛むほどに広がる旨味が魅力の一品。

シンプルながらもクセになる味わいに仕上げています。

定番の鶏もも串は、ふっくらとした柔らかさと脂の旨味をしっかりと感じられる王道の一本。安定した美味しさで、どなたにも楽しんでいただけます。









■ 焼鳥以外にも、もつ鍋・水炊き・刺身を含む全120品の食べ飲み放題





もつ鍋・刺身を含む全120品の食べ飲み放題





本格焼き鳥に加え、刺身・鍋・揚げ物・ご飯もの・サラダ・デザートまで、全120品の食べ飲み放題を揃えています。

お鍋は、贅沢明太子もつ鍋・博多もつ鍋・鶏の水炊きの3種類から選べ、出汁はあっさり醤油と濃厚鶏白湯の2種類をご用意。

さらに、藁で香ばしく仕上げたカツオのたたきなどのお刺身も食べ放題の対象で、焼き鳥と組み合わせて豊富なラインナップをお楽しみいただけます。





飲み放題には70種類のドリンクをご用意。

席料やお通し代といった追加料金は一切なく、これらすべての食べ飲み放題を税込2,750円でご提供します。









■ ご利用プラン内容

【食べ飲み放題プラン 税込2,750円】

□2時間 焼き鳥など全120種食べ飲み放題

□お通し、チャージ料金等一切不要

□生ビール飲み放題＋330円(税込)

□1時間延長＋880円(税込)









■ 店舗概要

リニューアルオープン日： 2026年4月17日(金)

店名 ： 焼き鳥食べ飲み放題 おすすめ屋 千葉店

所在地 ： 〒260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-15 第一東和ビル 6F

TEL ： 03-6625-5024

最寄り駅 ： 千葉駅南口 徒歩約4分

京成千葉駅東口 徒歩約2分

公式HP ： https://osusumeya.co.jp/store/chiba/





《ご予約はこちら》

https://www.hotpepper.jp/strJ001267004/









■ おすすめ屋は全国の主要駅で展開中！

食べ飲み放題のおすすめ屋は全国で展開中

東京 ：新宿歌舞伎町店、新宿西口店、池袋店、上野店、渋谷道玄坂店、

立川店、町田店、神田店

愛知 ：名古屋駅店、名駅4丁目店、栄店、金山店

大阪 ：梅田店、難波店

千葉 ：千葉店、船橋店

埼玉 ：大宮店

神奈川：横浜店

京都 ：京都河原町店

兵庫 ：神戸三宮店

熊本 ：熊本下通店