4度の離婚を経験した美奈子が明かす結婚観「いつか幸せになってやる」　紺野あさ美、4児ワンオペで陥る“風呂鬱”をポロリ　峯岸みなみ「私の笑顔と引き換えにどう？」マイホーム建設で揉めた際の“交渉術”を披露

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月12日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#11を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■3億5000万円の豪邸公開！毎月イチゴに15万円、カード引き落としは月1000万円超も... 規格外なセレブママの最新子育てと「借金10億円」からの大逆転劇に迫る

4月12日（日）放送の#11は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、3億5000万円の大豪邸に住む超セレブママ・エリさん（38歳）に密着しました。46畳の巨大リビングを持つ自宅が公開されると、1シーズンの子ども服代に最大200万円をかけ、毎月のイチゴ代だけで15万円、クレジットカードの引き落としが「月に1000万円を超えることもある」という桁外れのセレブ生活が明らかに。また、人混みが苦手で「学校に行きたくない」という7歳の娘の意思を尊重したホームスクーリングなど、独自の教育スタイルも紹介されました。しかし、そんな華やかな生活の裏には壮絶な過去が。2016年に父から会社を引き継いだ際、「10億円の借金」が発覚。「誘拐されそうになったり、ヤクザのような人が脅しにきたりした」という衝撃の過去を赤裸々に語りました。それでも「父を騙した人たちを見返したい」と奮起し、深夜1時に夫とM&A戦略を練る「夫婦会議」を行うなど、猛烈な働きぶりで借金を完済。現在は年商数十億規模の会社を率いる凄腕経営者としての顔をみせ、スタジオからは感嘆の声が上がりました。

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■4度の離婚を経験した美奈子が明かす結婚への強い思い「いつか幸せになってやる」

「旦那がいるワンオペの方がしんどい」美奈子の名言にママ一同が賛同

紺野あさ美、4児ワンオペで陥る“風呂鬱”をポロリ、峯岸みなみも激しく共感

さらに、トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの4児の母・紺野あさ美、実業家で4児の母・MALIA.、『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子、ギャル雑誌出身のモデルで1児の母・まぁみという、“ワンオペママ”が集結しました。

企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸から「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強い」「いつか幸せになってやる」という結婚への強い思いがあると語りました。一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペの方がしんどい」とし、「期待をするワンオペの方が辛い」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることの方が、ダメージが大きいと語った美奈子の名言に、スタジオのママたちも「わかるー！」と共感しました。

さらに、プロ野球選手の妻である紺野は、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露し、「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱（ふろうつ）”になる」とリアルな悩みを告白。これには峯岸も自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたら嬉しいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに（夫が）帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって…」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がりました。

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■峯岸みなみ「私の笑顔と引き換えにどう？」マイホーム建設で揉めた際の“交渉術”を披露

また、番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホーム建築中だが、夫と意見が合わない。どう着地させればいいか分からない」という視聴者からのお悩みに、現在進行形で家を建てているという峯岸が自身の体験談を明かしました。明るい色にしたい峯岸と、シックにしたい夫（東海オンエア・てつや）で揉めた際、「家に長くいるのは私だし、この場所を見て毎日がご機嫌でいられると思うから、『私の笑顔と引き換えにどう？』と、最後まで粘って譲ってもらいました」と粘り強く交渉したといいます。さらに、家のお金は夫が10:0で全額負担していることを明かし、「払わないのに口だけ出してる」と自虐しつつも、「私は東京を後にしているので」「（夫の活動拠点である）岡崎で頑張っているのだから、家にいる間いい気持ちでいさせてもらえるように…」と主張した峯岸。これにはMCの滝沢も「よく言えた！」とエールを送りました。

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そのほか、相貌心理学を用いた「顔面ママ友タイプ診断」でMC陣と元AKB48で1児の母・板野友美の本性が丸裸になる企画など、見どころ満載でお届けした『秘密のママ園2』#11は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

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#11見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2029_s2_p111

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

スタジオゲスト：板野友美、紺野あさ美、まぁみ、MAILA.、美奈子

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/