【ロイズ】直営店限定でお得な発送応援キャンペーン開催！条件達成で生チョコレート１箱プレゼント＆送料無料に！

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、札幌市および近郊の直営店10店舗で2026年4月15日～8月5日まで、条件を満たすお買い物でお得に発送ができる「発送応援キャンペーン」を開催しています。

▼期間

【受付期間】2026年8月5日(水)まで

【お届け期間】2026年8月15日(土)到着分まで

▼対象店舗

・ロイズ東苗穂店 (札幌市東区東苗穂3条3丁目2-55)

・ロイズ札幌大丸店 （札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店地下1F）

・ロイズ厚別西店 (札幌市厚別区厚別西3条6丁目700-70)

・ロイズあいの里公園店 (札幌市北区あいの里3条9丁目21-50)

・ロイズ屯田公園店 (札幌市北区屯田9条5丁目3-4)

・ロイズ西宮の沢店 (札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目18-1)

・ロイズタウン工場直売店 （石狩郡当別町ロイズタウン1-1）

・ロイズ上江別店 (江別市上江別437-15)

・ロイズ新千歳空港店 （千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル2F）

・ロイズ チョコレートワールド （千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 3Fスマイル・ロード）

＜店舗の詳細はこちら＞

https://www.royce.com/brand/shop/

▼内容

期間中、上記10店舗にて、お届け先1件につき下記の条件を満たすお買い物でお得に発送いただけます。

プレゼントする生チョコレートは、受付期間によって異なります。

１.2026年4月15日～5月31日：生チョコレート[オーレ]

２.2026年6月1日～6月30日：生チョコレート[シャンパン ピエール ミニョン]

３.2026年7月1日～8月5日：生チョコレート[マイルドミルク]

※お持ち帰りの商品は合計金額に含まれません。

※お渡しする生チョコレートは予告なく変更になる場合がございます。

※パンは対象外です。

※期間中は何度でもご利用いただけます。

※ロイズ商品以外の発送は承っておりません。

※すべてクール便でのお届けとなります。

※他のクーポンや割引・プレゼントキャンペーンなどと併用は出来ません。

※イオンモール旭川駅前店・函館空港店・ムービングショップ小樽店は対象外です。

※札幌丸井今井店・厚別サンピアザ店ではキャンペーンの内容が異なります。

※ロイズ通信販売のキャンペーンとは条件が一部異なります。

１.【4/15～5/31のご購入でもらえる】生チョコレート[オーレ]

＼もらえる生チョコレートはこちら／

ミルクのやさしい風味が魅力。生チョコレート人気No.1

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]は、こだわりのミルクチョコレートと北海道の生クリームを使って、やさしい味に仕上げた正統派のおいしさ。お口の中で、甘さがまろやかにとけていきます。風味付けに洋酒を使用しています。

２.【6/1～6/30のご購入でもらえる】生チョコレート[シャンパン ピエール ミニョン]

華やかに広がる、気品あるフルーティなシャンパンの香り

生チョコレートに合うシャンパンを探し求めて出会ったのが、フランス・シャンパーニュ地方のシャンパン ピエール ミニョンでした。この品質の高さと繊細な香りが高く評価されるシャンパンをミルクの風味豊かなチョコレートに合わせました。フルーティなシャンパンが華やかに香る生チョコレートです。

３.【7/1～8/5のご購入でもらえる】生チョコレート[マイルドミルク]

ミルクとカカオのやさしいおいしさ

お酒を一切使わず、マイルドでコクのある味わいに仕上げたミルクチョコレートに、北海道の生クリームをブレンドしました。まろやかで程よいカカオ感のある生チョコレートは、お子様にもおすすめです。

▼ロイズポイントカードアプリについて

北海道内にあるロイズ直営店で使えるアプリです。

直営店でのお買い物が対象のポイント付与や、アプリ会員限定のクーポン・新商品やおすすめ商品の情報を配信しています。便利でお得なアプリで、直営店でのお買い物をお楽しみください。



※すでにポイントカードをお持ちの方は、ポイントをアプリに引き継いでご利用いただけます。

※ロイズ通信販売、一部取り扱い店ではご利用いただけません。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/

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