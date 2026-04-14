【SAK University】2026年度春入学 早期編入制度の第二期出願受付を開始　― 希望者向け説明会も実施 ―

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月14日（火）より早期編入制度（リスタート特別枠）の第二期出願受付を開始しました。

「一度決めた進路を4年間続ける」という前提にとらわれず、進学後にミスマッチを感じた場合でも、将来の進路や適性を踏まえて進路を見直せる仕組みです。

SAK Universityでは、コンピューターサイエンス、AI、サイバーセキュリティを日本語で学びながら、日本国内で国際水準の教育に触れることができます。

従来の高等教育では追いつくことが難しいと言われるAI・IT分野の進化に対し、英国式の「理論・実践・研究」を統合した演習・実装重視のカリキュラムで、幅広い業界や国際的なキャリアにつながる力を育成します。

必要書類など、詳細は募集要項をご確認ください。

■スケジュール

募集要項 :https://sak.ac/wp/wp-content/themes/sac-ac/assets/admission-guide/Early-Restart-Special-Admission_20260413.pdf[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/97_1_da1d3a11b75e41fc50b20f5914715a55.jpg?v=202604140251 ]

※面接期間内のいずれか1日で面接を実施します。遠方にお住まいの方は、オンラインでの実施も可能です。

面接日程は、入学支援課より出願者へ個別にご連絡のうえ、調整します。

■出願方法

募集要項で詳細を確認する :https://sak.ac/wp/wp-content/themes/sac-ac/assets/admission-guide/Early-Restart-Special-Admission_20260413.pdf

WEB出願システムにてマイページを作成のうえ出願してください。

■編入希望者向け説明会

WEB出願システムはこちらから :https://www.syutsugan.net/ja/sak/users/sign_up

本校の概要や、編入制度の詳細についてご案内いたします。

オンラインまたは対面にて実施。詳細は公式HPをご参照ください。

■個別進路説明会

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/97_2_1725f05baac5719c7eb261b4e9acdfe5.jpg?v=202604140251 ]説明会のお申込みはこちらから :https://sak.ac/open-campus

進路選択や編入に関する不安、出願方法について、直接ご相談いただける個別形式の説明会です。

ご本人のみの参加はもちろん、保護者同伴・保護者のみの参加も歓迎しています。

▸ご予約はこちら(https://sak.ac/individual-session)から

学部長コメント

SAK University 学部長 土橋直樹

「本校では、単なる知識習得にとどまらず、自ら考え、実装し、社会に価値を還元できる力を育てることを重視しています。

理論と実践、そして国際的視点を融合した学びを通じて、世界で活躍できる人材を育成していきます。」

本校では、将来的に海外大学院への進学も視野に入れた学修設計を行っており、国内外を問わず多様な進路選択に対応しています。

進学に対する不安を軽減し、納得感を持って学びをスタートできる環境づくりを目指しています。

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/lp/early-transfer

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位