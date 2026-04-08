有限会社サージクラフト(本社：広島県安芸高田市 代表：原田 昌信)は、企業向け業界専用AIプラットフォーム(SaaS)「TuneAIBot(テューンAIボット)」を、2026年4月13日より正式提供開始いたします。





TuneAIBotは、企業に届く顧客問い合わせをAIで統合的に処理するための業界専用型AIプラットフォームです。Webチャット、LINE、メール、SNSメッセージなど複数チャネルに分散する問い合わせを一つのAI基盤で対応し、顧客対応業務の効率化と品質向上を同時に実現します。

導入企業では、顧客問い合わせの約70％をAIが自動対応するなど、顧客対応業務の効率化が確認されています。

また、日本語・英語の問い合わせを自動判別し回答する日英バイリンガル対応を標準実装しており、訪日観光客を含む海外顧客とのコミュニケーションにも対応可能です。





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■ サービス開始の背景

近年、企業にはWebチャット、LINE、メール、SNSメッセージなど、多様なチャネルから日々大量の問い合わせが寄せられています。一方で、回答品質のばらつき、対応コストの増大、人材不足といった課題が顕在化しています。

特に旅行・観光業界では、ツアー内容、空席確認、集合場所、スケジュールなど、専門知識を伴う問い合わせが多く、一般的なチャットボットでは十分に対応できないケースも多く存在します。

TuneAIBotはこうした課題を解決するために開発された、業界専用設計のAIプラットフォームです。企業ごとの商品情報や業務ルールをAIに統合することで、専門性の高い問い合わせにも対応できる顧客対応基盤を提供します。









■ 第一弾：旅行業界向けモデル

サービス提供の第一弾として、旅行業界（ツアー会社、遊覧船事業者、バスツアー運営会社など）に特化したモデルを提供開始します。

旅行業界では、空席確認、日程確認、集合場所、ツアー比較など、定型性と専門性を併せ持つ問い合わせが多く発生します。TuneAIBotはこれらを企業ナレッジや商品データと連携させることで、高精度かつ一貫した回答を自動生成します。





TuneAIBotとChatGPTの相関図





■ TuneAIBotとは

TuneAIBotは、企業ごとの商品情報、FAQ、業務ルールなどをAIに統合し、「企業専用AI」として動作するカスタムAIプラットフォームです。

単なるチャットボットではなく、複数チャネルの顧客対応を統合し、実際の業務フローの中で運用されることを前提に設計されています。









■ 主な特徴

・日英バイリンガル対応

日本語・英語の問い合わせを自動判別し、自然な言語で回答を生成。海外顧客対応と国内顧客対応を同時に運用可能

・マルチチャネル統合対応

Webチャット、LINE、メール、SNSメッセージなど複数チャネルの問い合わせを一元管理

・業界特化型AIモデル

業界ルール・商品構成・専門用語を理解した回答生成

・ナレッジ連携型回答生成

FAQ、社内ナレッジ、商品データ、APIなどの情報を統合した回答生成

・AI自動返信＋人間レビュー運用

AI自動返信とオペレーター確認を状況に応じて切り替え可能

・人間のレビューをナレッジへ追加

レビュー後に送信した返信文はナレッジへ登録、問い合わせ対応がそのまま知的資産として蓄積

・回答品質の可視化

AI応答状況を管理画面で分析・改善可能

・既存業務への低負荷導入

既存のWebサイトや顧客対応フローを大きく変更せず導入可能





AI自動返信・人間レビュー・資産蓄積のフロー

AI活用効果ダッシュボード





■ 技術的特徴

TuneAIBotのAIエンジンには、OpenAIのChatGPTカスタムモデルを採用しています。企業ごとの業務知識、商品データ、ナレッジベース、運用ルールを統合し、業務に最適化された回答生成を実現しています。

また、問い合わせ内容の文脈理解、業界構造解析、および回答生成制御に関する独自技術を搭載しており、その一部について特許を申請しています。

(特許出願中)





サービス全体図





■ 導入企業の声

ラスベガスコンシェルジュ

(URL： https://www.lasvegasconcierge.us )

代表 森 陽介 氏





「当社では、日本からの旅行者を中心に多くのお問い合わせをいただきますが、近年はLINEやWebチャット、メールなど複数のチャネルから同時に質問が届くようになり、対応業務の負担が大きくなっていました。

TuneAIBotを導入したことで、ツアー内容や空席確認などの定型的な問い合わせにAIが自動で回答できるようになり、スタッフはより重要な業務に集中できるようになりました。

また、日本語と英語の両方に対応しているため、海外のお客様からの問い合わせにもスムーズに対応できる点を大きく評価しています。旅行業界の実務に即したAIとして、今後の活用にも期待しています。」









■ 開発者コメント

有限会社サージクラフト

TuneAIBot 開発責任者

黒澤 靖章





「これまでのAIチャットボットは、LINE用、Web用、メール対応用など、チャネルごとに個別に導入されるケースが多く、企業の顧客対応が分断されている状況が見られました。また、汎用AIだけでは企業ごとの業務知識を十分に理解できず、実務に組み込むには限界があると感じていました。

ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルが成熟期を迎えた今、企業専用のAIを育て、そのAIがすべての顧客チャネルに対応できる仕組みを実現したいと考え、TuneAIBotを開発しました。

TuneAIBotでは、OpenAIのChatGPTカスタムモデルを基盤に、企業ナレッジ、業務ルール、商品データを統合し、さらに回答内容をスコアリングすることで、AIが自動返信するか人間レビューに回すかを判断する仕組みを取り入れています。

企業の顧客対応を一つのAIで統合し、業務に実際に使えるAI運用基盤として提供していきたいと考えています。」









■ 今後の展開

今後は旅行業界に続き、観光・レジャー・予約型サービス業などへの展開を予定しています。さらに、多言語対応および海外事業者向け提供も順次拡大してまいります。









■ 会社概要

会社名：有限会社サージクラフト

(URL： https://www.surgecraft.com/ )

事業内容：AIシステム開発、SaaSプラットフォーム提供、Webシステム開発