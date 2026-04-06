GMO外貨：「外貨ex CFD」に待望の「プラチナスポット」を追加！

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMO外貨株式会社（代表取締役社長：鈴木卓哉、以下「当社」）は、4月6日より、当社が提供する「外貨ex CFD」サービスにおいて、新たに「プラチナスポット」の取り扱いを開始いたします。

（※1）GMO外貨株式会社は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

【新規取り扱い銘柄】

希少性の高い「プラチナ」を新たな分散投資先に追加

プラチナ（白金）は、金（ゴールド）よりも年間生産量が少なく、宝飾品としての価値だけでなく、自動車の排ガス浄化触媒などの産業用需要も非常に高い、実需に裏打ちされた貴金属です。金や銀とは異なる独自の値動きを見せることもあり、分散投資先として非常に魅力的な銘柄です。

プラチナスポットの特徴や変動要因については、「CFD銘柄大事典」からご覧いただけます。

「プラチナスポット」：https://www.gaikaex.com/cfd/information/encyclopedia/00036050000/

【取り扱い開始日】

2026年4月6日（月）

取引ルール等の詳細は、当社コーポレートサイトをご確認ください。

●取り扱い銘柄：https://www.gaikaex.com/cfd/information/lineup/

●取引ルール：https://www.gaikaex.com/cfd/information/outline/

【GMO外貨株式会社について】

当社はGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、FXの「外貨ex」、バイナリーオプションの「オプトレ！」、CFDの「外貨ex CFD」を展開しており、多様なニーズにお応えする取引条件と、豊富な取引ツールをはじめとした快適な取引環境をご用意しています。

今後も、より一層お客さまにご満足いただけるサービスを提供できるよう努めてまいります。

・GMO外貨ホームページ：https://www.gaikaex.com/

・外貨ex（FX）口座開設：https://account.gaikaex.com/mail/input

【GMO外貨株式会社】（URL：https://www.gaikaex.com/）

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 鈴木 卓哉

事業内容 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業

金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業

商品先物取引法に基づく商品先物取引業

資本金 4億9千万円

登録番号 関東財務局長（金商）第271号

加入協会 日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・日本商品先物取引協会