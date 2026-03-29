新CM公開中

TVアニメ『Fate/strange Fake』13話放送後CM“to be continued.”

放送情報

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=AJWdtgt9zWY

2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！◆TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30～◆MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08～◆AT-X…2026年1月4日より毎週日曜22:00～ ※第2話以降※第2話以降毎週（水）29：30～30：00 ※リピート毎週（日）7：00～7：30 ※リピート

配信情報

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信他各配信サービスでも順次配信https://fate-strange-fake.com/onair/

作品情報

■イントロダクション

『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、ついにTVアニメーション化。「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、躍動的かつ大胆にアニメーション化。“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。

■スタッフ・キャスト

原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）キャラクター原案：森井しづき監督：榎戸駿・坂詰嵩仁シリーズ構成：大東大介キャラクターデザイン：山田有慶サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおかプロップデザイン：田中一真モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平イメージボード：有原慧悟宝具演出デザイン：伍柏諭メインアニメーター：遠山友賀美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）美術ボード：小倉一男（草薙）美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）色彩設計：茂木孝浩CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）2D Works：松田陵平撮影監督：宮脇洋平編集：近藤勇二（REAL-T）音響監督：土屋雅紀音響効果：小山恭正音響制作：INSPION エッジ音楽：澤野弘之制作：A-1 Picturesアヤカ・サジョウ：花澤香菜セイバー：小野友樹ティーネ・チェルク：諸星すみれアーチャー：関智一ランサー：小林ゆう繰丘椿：古賀葵オーランド・リーヴ：羽多野渉キャスター：森久保祥太郎フラット・エスカルドス：松岡禎丞バーサーカー：堀内賢雄ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸アサシン：Lynnフランチェスカ・プレラーティ：内田真礼ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥シグマ：梶原岳人ハンザ・セルバンテス：小西克幸ロード・エルメロイⅡ世：浪川大輔ランガル：咲野俊介

■公式サイト： https://fate-strange-fake.com/■公式X ＠Fate_SF_Anime https://x.com/Fate_SF_Anime（推奨ハッシュタグ：#strangefake）©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC