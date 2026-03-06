“おいしい” “ワクワク” “ハッピー”をお届けするライフコーポレーションは、「従業員のリフレッシュによるモチベーションアップ」「効率的な働き方への転換」を目的に、2026年3月からの新事業年度において、全社員を対象に年間休日を117日からスーパーマーケット業界トップクラスとなる「120日」に拡大いたします。 2023年度からスタートした「第七次中期経営計画」においては、主要課題に「人への投資」「同質化競争からの脱却」を掲げています。「人財」こそが当社の競争力の源泉であり、従業員がワークライフバランスを大切にできる環境を整えることで、同質化競争からの脱却を目指してまいります。この制度改定は、採用活動にも寄与しています。 当社は『お客様からも社会からも従業員からも信頼される日本一のスーパーマーケット』を目指しています。「働きやすさ」と「働きがい」を追求することで従業員満足度と生産性の向上に努め、2030年度の目標である「売上高1兆円、経常利益350億円」の達成に向けて邁進してまいります。

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。