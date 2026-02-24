AI未経験から業務活用へ 2時間完結の実践型生成AI研修開始
株式会社ケイアートファクトリー(大阪府東大阪市、代表取締役 谷 和雄)は、AI未経験企業向けに「実務に活かせる短時間生成AI研修」の提供を開始しました。40社以上、各社10時間以上の研修実績をもとに、2時間でも業務に直結する内容に特化したオンライン研修として展開します。
■短時間コースの生成AI研修サービスを展開する背景
生成AIの話題は多いが、結局「自社ではどう使うの？」という中小企業の課題。
生成AIへの注目が高まる一方で、下記のような理由から、導入に踏み切れない企業も少なくありません。
・何から学べばよいかわからない
・自社の業務に合う生成AIの活用方法がイメージできない
・長時間の研修を受ける余裕がない
また、特に生成AIの導入に踏み切れない企業も少なくありません。特に生成AIをほとんど活用したことがない企業では、「業務でどう使えるのか」を具体的に理解できる研修が求められていました。
研修イメージ
■2時間で業務活用を目指す実践型生成AI研修サービスを開始します
本研修は、これまで40社以上、各社10時間以上の生成AI研修を実施してきた実績をもとに構成した、実務活用に特化した短時間研修です。
2時間という限られた時間だからこそ、各コースは「広く学ぶ」のではなく、特定テーマに絞って集中的に学ぶ構成としています。生成AIをほとんど使ったことがない企業の場合でも、事前に現状をヒアリングし、理解度や目的に合わせて研修内容を調整することが可能です。
■研修の特長
・すべてのコースが実務活用を前提とした内容
・2時間完結で業務負担を最小限に
・テーマ特化型で理解しやすい構成
・40社以上の研修実績に基づくノウハウ
・オンライン開催で全国対応
■研修内容(一例)
本研修はすべて実務での活用を前提とし、2時間完結で特定テーマに特化した内容で実施します。
また、生成AIをほとんど活用したことがない企業の場合でも、事前ヒアリングを行い、状況に合わせた内容で実施可能です。
・はじめての生成AI活用コース
生成AIの基本理解から、業務での具体的な活用シーンまでを解説
・ChatGPT(Gemini)によるライティングコース
文章作成、企画書、メール、アイデア出しなど、業務で使えるライティング活用に特化
・生成AIを使った画像生成・画像編集コース
画像生成AIの基本操作から、業務や販促に使えるビジュアル作成までを解説
・生成AIを使った広告バナー・サムネイル画像作成コース
Web広告やブログ、SNS、動画用サムネイル制作に特化
・その他コース
企業の業種や課題に応じたテーマ別コースにも対応可能
■研修評価：アンケートでも高評価
これまで実施した生成AI研修では、受講者アンケートにおいて高い評価を得ています。
・満足度：100％
・実務活用率：97％が「業務で活用できる」と回答
・研修ペースが適切：84％
・内容バランスが適切：87％
アンケート結果
短時間でも「実務に活かせる」「わかりやすい」といった評価を得ており、安心して受講いただける研修内容となっています。
■実施概要
・時間：2時間
・形式：オンライン(Zoom)
・参加人数：1企業3名様まで
・備考：録画・録音禁止、テキスト資料をデータで提供
■価格・リリースキャンペーン
サービス開始を記念し、期間限定の特別価格を設定しています。
・特別価格：30,000円(税込)※通常価格：100,000円
・研修時間：2時間
・対象：1企業3名様まで
※本キャンペーンは先着10社限定となり、定員に達し次第終了します。
■導入メリット
・短時間で生成AIを業務に活かす第一歩が踏み出せる
・テーマ特化型で、実務への落とし込みがしやすい
・事前ヒアリングにより、自社に合った内容で受講できる
・生成AI未経験の企業でも安心して参加できる
・複数名で同時受講でき、社内共有・展開がしやすい
■今後の展開
株式会社ケイアートファクトリーは、より実務に踏み込んだ生成AI活用支援や業務導入サポートを拡充していく予定です。企業の生成AI活用レベルに応じた段階的な支援を通じて、実務定着を支援してまいります。
■会社概要
社名 ： 株式会社ケイアートファクトリー
所在地 ： 大阪府東大阪市長堂1-6-20 リアライズ布施ビル 7階
代表者 ： 代表取締役 谷 和雄
設立 ： 2000年4月
事業内容 ： 広告事業／生成AI事業
公式サイト： https://k-art-factory.jp/
生成AIサービスサイト： https://ai.k-art-factory.jp/