日本のアンチエイジング製品市場：市場規模、動向、企業プロファイル、成長率、収益、需要および2035年までの予測である
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本のアンチエイジング製品市場：製品タイプ別（スキンケア〔保湿剤、美容液・濃縮液、アイケア、洗浄料・化粧水、日焼け止め、マスク〕、ヘアケア〔白髪対策、育毛・脱毛対策、頭皮ケア〕、経口サプリメント、その他製品タイプ）、年齢層別（Z世代、ミレニアル世代、X世代、ベビーブーマー世代）、性別（女性、男性）、流通チャネル別（オフライン小売〔スーパーマーケット／ハイパーマーケットおよびドラッグストア、専門店、百貨店、直販、クリニック・メディスパ〕、オンライン小売〔ブランド公式サイト、ECマーケットプレイス〕）―市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のアンチエイジング製品市場に関する予測評価を提供するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のアンチエイジング製品市場の概要
日本のアンチエイング製品市場は、急速に進行する高齢化と消費者の高い美容意識を背景として、世界でも最先端の市場の一つである。本市場には、シワの軽減、肌弾力の向上、若々しい外見の維持を目的としたスキンケアクリーム、美容液、フェイスマスク、栄養補助食品、皮膚科的治療が含まれる。日本ブランドは、コラーゲン、ヒアルロン酸、ペプチド、植物由来エキスを用いた高品質処方を重視しており、継続的な研究開発と技術革新に支えられている。消費者は、予防的スキンケアおよび高付加価値のコスメシューティカル製品に対して強い嗜好を示している。さらに、EC利用の拡大と、自然由来かつ科学的根拠に基づくソリューションへの需要増加が、日本のアンチエイジング製品市場を一層強化している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のアンチエイジング製品市場規模は2025年に31億米ドルであった。さらに、同市場は2035年末までに69億米ドルの収益に達すると予測されている。日本のアンチエイジング製品市場は、2025年から2035年の予測期間において、約9.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038261
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338539&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のアンチエイジング製品市場分析によれば、同市場規模は、予防的セルフケアおよび健康的な加齢を重視するアンチエイジング志向の高まり、化粧品および皮膚科学分野における技術進歩、急速に進行する高齢化と高い平均寿命、ならびにスキンケア分野におけるイノベーションおよびプレミアム製品に対する消費者の強い関心を背景として拡大すると見込まれる。日本のアンチエイジング製品市場における主要企業には、Shiseido Co., Ltd.、Kao Corporation、Pola Orbis Holdings Inc.、Fancl Corporation、DHC Corporation、Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.などが挙げられる。
目次
● 日本のアンチエイジング製品市場の市場規模、成長分析、ならびに主要市場プレイヤーの評価である
● 2035年までの日本のアンチエイジング製品市場における需要および機会分析である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、年齢層別、性別別、流通チャネル別である
日本のアンチエイジング製品市場の概要
日本のアンチエイング製品市場は、急速に進行する高齢化と消費者の高い美容意識を背景として、世界でも最先端の市場の一つである。本市場には、シワの軽減、肌弾力の向上、若々しい外見の維持を目的としたスキンケアクリーム、美容液、フェイスマスク、栄養補助食品、皮膚科的治療が含まれる。日本ブランドは、コラーゲン、ヒアルロン酸、ペプチド、植物由来エキスを用いた高品質処方を重視しており、継続的な研究開発と技術革新に支えられている。消費者は、予防的スキンケアおよび高付加価値のコスメシューティカル製品に対して強い嗜好を示している。さらに、EC利用の拡大と、自然由来かつ科学的根拠に基づくソリューションへの需要増加が、日本のアンチエイジング製品市場を一層強化している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のアンチエイジング製品市場規模は2025年に31億米ドルであった。さらに、同市場は2035年末までに69億米ドルの収益に達すると予測されている。日本のアンチエイジング製品市場は、2025年から2035年の予測期間において、約9.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038261
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338539&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のアンチエイジング製品市場分析によれば、同市場規模は、予防的セルフケアおよび健康的な加齢を重視するアンチエイジング志向の高まり、化粧品および皮膚科学分野における技術進歩、急速に進行する高齢化と高い平均寿命、ならびにスキンケア分野におけるイノベーションおよびプレミアム製品に対する消費者の強い関心を背景として拡大すると見込まれる。日本のアンチエイジング製品市場における主要企業には、Shiseido Co., Ltd.、Kao Corporation、Pola Orbis Holdings Inc.、Fancl Corporation、DHC Corporation、Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.などが挙げられる。
目次
● 日本のアンチエイジング製品市場の市場規模、成長分析、ならびに主要市場プレイヤーの評価である
● 2035年までの日本のアンチエイジング製品市場における需要および機会分析である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、年齢層別、性別別、流通チャネル別である