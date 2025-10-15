オットキャスト最新！ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター 「MINI Slim」「MINI Pot」シリーズ 新登場
車載ガジェットブランド「オットキャスト（Ottocast）」は、新型ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター「MINI Slim（ミニスリム）」および「MINI Pot（ミニポット）」 を発売いたしました。有線接続の煩わしさから解放し、ワイヤレスで快適なドライブを実現。超小型・高性能なMINIアダプターは、毎日のカーライフをもっとスマートに変えます。
有線CarPlayの「ナンセンス」な現状に終止符を。
近年、ワイヤレスCarPlayに対応した車種も一部登場していますが、依然として多くの車は有線接続によるCarPlay対応が主流です。そのため、CarPlayを使用するには毎回LightningケーブルでiPhoneを接続する必要があり、非接触充電が当たり前になりつつある現代のカー環境では、「CarPlayのためだけにわざわざケーブルを繋ぐ」というナンセンスな状況が生まれています。アップル社のCarPlayは、運転中でも安全にスマホの機能を使える非常に便利なシステムですが、「毎回ケーブルを繋がないと使えない」という点が大きなネックでした。だって、車に乗るたびにスマホを取り出してケーブルを差し込み、またホルダーにセットするなんて、せっかくの「スマートフォン」をスマートに使えていないということです。
そんな中で登場したのが、「OTTOCAST MINIワイヤレスアダプター」です！この小さなガジェットがあれば、有線接続の煩わしさから完全に解放。取り付けや初期設定もたったの3分ほどで完了します。しかも、車側の加工や特別な作業は一切不要。Amazonなどのオンラインショップで簡単に購入できます。
期間限定キャンペーン開催中！
今だけ特別価格：5,949円（通常価格9,999円 → 約40％OFF）
適用期間：2025年10月15日～11月16日まで
下記リンクよりお得にご購入いただけます。
MINI SLIM（シルバー）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR97JD45
割引コード：I42HVA4U
MINI SLIM（ブラック）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR8LGSYC
割引コード：EBYLL674
MINI POT（シルバー）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR4W822R
割引コード：D7SS2UJA
MINI POT（ブラック）
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FR4PL9TB
割引コード：7B99K22K
割引コード使用方法:
（1）商品をカートに入れる。
（2）注文確認画面で割引コードを入力。
（3）入力後、割引が適用されていることを確認し、注文確定。
この「MINI」アダプターは、スマホとBluetooth接続することで、ケーブルを使わずにCarPlay／Android Autoを利用できるようにする車載製品です。車のUSBポートに挿してスマホとペアリングしておけば、次回以降は車に乗り込むだけで自動的にCarPlay／Android Autoが起動。Spotifyなどで音楽を楽しんでいる方なら、エンジンをかけるだけで音楽が流れ始めます。「有線の不便さ」から「ワイヤレスの快適さ」へ。あなたのカーライフが、驚くほどスマートに変わります。
POINT 1
簡単！便利！
挿すだけでCarPlay／Android Autoを無線化！
お使いの車の有線USBポートに差し込むだけでセットアップ完了。
スマホとBluetoothで一度接続すれば、次回以降は自動でワイヤレス接続されます。
有線接続と変わらない安定した使用感なのに、ケーブルを繋ぐ手間が一切不要。
