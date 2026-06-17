nana’s green teaの抹茶尽くし♡25周年限定の贅沢スイーツが登場

抹茶好きにはたまらない特別な夏がやってきました。nana’s green teaは創業25周年を記念し、「Premium matcha」をテーマにした限定メニューを2026年6月30日（火）より発売します。京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げたこだわりのスイーツは、抹茶本来の香りや甘み、ほろ苦さを存分に楽しめる贅沢な仕上がり。夏だけの特別な味わいを堪能できる注目のラインアップをご紹介します。

25周年を彩るプレミアム抹茶パフェ

創業以来、抹茶のおいしさを追求してきたnana’s green teaが手掛ける『プレミアム抹茶パフェ』は、25周年記念にふさわしい豪華な一品です。価格は1,780円（税込）。

最大の魅力は、京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」の3種類の抹茶を使い分けていること。注文後に一杯ずつ点てる抹茶ソースには、お茶席でも使用される「四方の薫」を採用しています。

途中でソースをかけることで、抹茶の豊かな香りと深い味わいがさらに広がります。

さらに、パフェのトップにはオリジナルブレンド抹茶を使用した抹茶パウダーと抹茶ホイップクリームをトッピング。

抹茶ゼリーや抹茶アイスには、冷たい状態でも風味がしっかり感じられる特別な抹茶を使用しています。

北海道産大納言あずきや白玉、クッキー、メレンゲ、黒蜜なども組み合わせ、食感や味わいの変化を楽しめるのも魅力。最後のひと口まで抹茶の奥深さを堪能できる特別なパフェです。

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香りの変化を楽しむ冷やし抹茶ぜんざい

『冷やし抹茶ぜんざい』は、価格1,280円（税込）。お客様自身で仕上げる体験型の和スイーツとして登場します。

別添えで提供される抹茶には、「四方の薫」を使用。注文ごとに丁寧に点てられるため、抹茶本来のやわらかな香りと甘みを存分に楽しめます。

まずは香りを味わい、その後少しずつ具材にかけながら味の変化を体験できるのが特徴です。

具材には、オリジナル小倉あん、北海道産大納言あずき、白玉を使用。さらに、もちっとした食感が特徴のオリジナル抹茶ゼリーと、コクのある抹茶アイスが加わり、抹茶の魅力をさまざまな角度から楽しめます。

抹茶の香り、苦み、甘み、食感の変化を味わえる、暑い季節にぴったりの和スイーツに仕上がっています。

※テイクアウト不可

※ドリンクセット対象商品です（自由が丘店は対象外）。

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

夏限定だから見逃せない

創業25周年の感謝を込めて誕生した今回の「Premium matcha」シリーズは、nana’s green teaが長年培ってきた抹茶へのこだわりが詰まった特別なメニューです。

『プレミアム抹茶パフェ』1,780円（税込）、『冷やし抹茶ぜんざい』1,280円（税込）の2商品は、2026年6月30日（火）から8月27日（木）までの期間限定販売。

抹茶の香りや味わいの違いをじっくり楽しみながら、心ほどける贅沢なカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪